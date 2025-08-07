香港酒店慶祝生日10間｜新開幕/送蛋糕/海景房打卡/人均$315起

香港慶生酒店推介2025！一年一度的生日當然要好好慶祝！除了食飯行街，也可以選擇一間高級酒店來個生日Staycation！《香港01》整合10間適合慶祝生日的香港酒店，大部分酒店會免費贈送生日蛋糕及生日布置，亦有酒店提供生日壽星餐飲優惠，人均只需$315起！



香港慶生酒店推介【1】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園及AIRSIDE，離宋皇台站約11分鐘步程。酒店提供373間房，可供多達5人入住。房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等。在生日期間入住更有機會獲得酒店準備的生日佈置及蛋糕！

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$424起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

香港慶生酒店推介【2】香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）於1928年已經開業，是歷史悠久的酒店。酒店擁有300間房，以巴洛克復興風格設計，部分海景套房更配備打卡able的轉角大理石SPA浴缸！酒店設有8間餐廳及酒吧、羅馬式泳池、水療中心、健身房等設施。於生日當天惠顧2位大堂茶座晚更會送上生日蛋糕，每4位惠顧，更可享1位免費及指定生日蛋糕。

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

房價：人均HK$1,549起（特級豪華雙床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通：尖東站步行2分鐘

香港慶生酒店推介【3】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店是香港IG-able酒店的第1名，設有413間客房，大部分坐擁維港海景，配備雲石浴室、海景梳化等，在生日欣賞美景更浪漫！有住客更曾在生日期間入住，獲酒店送上精緻的生日蛋糕，非常貼心！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,014起（九龍山景大床房；包早餐）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

香港慶生酒店推介【4】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場高層，客房可以無死角俯瞰城市景色，房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際泳池、室外按摩池及健身室。生日壽星更可在生日月份以優惠價享受按摩以及於行政酒廊享用輕食或下午茶，入住酒店更會有機會收到生日驚喜！

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,545起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

香港慶生酒店推介【5】寓館（K11 ARTUS）

寓館（K11 ARTUS）坐落在Victoria Dockside，鄰近尖沙咀海濱、星光大道等景點。酒店提供287間房，分為開放式單位至三房單位，單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台，可以無死角飽覽維港景致！酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。在生日期間入住更有機會獲得酒店的精美生日佈置、生日卡片、小食及飲品，非常有心！

寓館（K11 ARTUS）

房價：人均HK$起（開放式公寓）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

香港慶生酒店推介【6】迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）

迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）位於迪士尼度假區內，如果打算生日期間到迪士尼玩的話，不妨入住一晚酒店，更可獲得免費樂園門票！酒店於2023年才完成翻新，房間結合迪士尼主題及電影元素，仿如置身童話世界！

入住樂園酒店亦可預訂生日禮遇，有職員為你準備裝飾用品、生日賀卡、蛋糕造形毛巾等，更可以玩盡度假區酒店的康樂活動及設施，包括鋼琴型泳池、花園、兒童遊樂場等，更可以參與工作坊及與迪士尼朋友見面！

迪士尼好萊塢酒店（Disney's Hollywood Hotel）

房價：人均HK$525起（「Marvel」標準客房）

地址：大嶼山香港迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程6分鐘

香港慶生酒店推介【7】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂！生日壽星更可以免費進入海洋公園，玩完一日再入住酒店，食埋自助餐慶祝就最適合不過！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$488起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

香港慶生酒店推介【8】香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）坐落在沙田石門，附近有商場、餐廳及車站，地理位置優越。酒店於2019年開幕，擁有618間客房及公寓房型，採用乾濕分離浴室，空間寬敞。公寓房型另設客廳、廚房及洗衣機。酒店附設戶外天台泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。在生日月份惠顧酒店餐廳更有機會贈送生日甜品！

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

房價：人均HK$339起（標準雙床房）

地址：沙田源康街1號

交通：石門站步行8分鐘

香港慶生酒店推介【9】香港都會海逸酒店（Harbour Plaza Metropolis）

香港都會海逸酒店（Harbour Plaza Metropolis）提供多達822間房，套房房型配備廚房、客廳及飯廳。酒店另設露天泳池、健身室、水療中心、餐廳等設施。於生日期間，四人同行光顧都會海逸酒店西餐廳，生日壽星即可以半價享用自助午餐或晚餐，並免費獲贈生日甜品拼盤，而同行的3位成人亦可享7折優惠！食個自助餐再過夜就最適合不過了！

香港都會海逸酒店（Harbour Plaza Metropolis）

房價：人均HK$295起（高級房）

地址：紅磡都會道7號

交通：紅磡站步行2分鐘

香港慶生酒店推介【10】歷山酒店（Hotel Alexandra）

歷山酒店（Hotel Alexandra）坐落在北角，來往炮台山站僅需約5分鐘步程，交通方便。酒店於2021年開幕，設施相當新穎，提供多達840間客房及套房，最大的房型可供6人入住，部分房間亦提供客廳、飯廳及小廚房。酒店另設健身室、餐廳及咖啡室等設施，據說餐廳的自助晚餐非常好吃，在生日月份惠顧6位自助午餐或晚餐，其中1位更可享免費！

歷山酒店（Hotel Alexandra）

房價：人均HK$315起（方塊客房）

地址：北角城市花園道32號

交通：炮台山站步行5分鐘

