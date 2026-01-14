曼谷度假風酒店10間｜無邊際泳池/大露台+浴缸/人均$173起

曼谷度假風酒店推介2026！天氣開始轉熱，是時候準備陽光與海灘的夏日旅行，而曼谷絕對是最佳選擇！《香港01》整合10間富有度假風的曼谷酒店，大部分配備大露台、打卡浴缸及戶外泳池，人均更只需$173起！



曼谷度假風酒店【1】曼谷奈樂安縵（Aman Nai Lert Bangkok）

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）於2025年4月全新開幕，是頂級酒店及度假村品牌安縵在泰國的首家城市型酒店，鄰近購物商場及BTS站。酒店客房位處高層，坐擁曼谷天際線美景，配備免費迷你吧、半開放浴室及打卡浴缸，部分房型亦配備露台。酒店另設無邊際泳池、健身室、桑拿、Spa、餐廳等設施。

曼谷奈樂安縵（Aman Nai Lert Bangkok）

房價：人均HK$3,596起（豪華特大床套房；包早餐、免費機場接送）

地址：The Residence Gallery, 2/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok

交通：奇隆站步行10分鐘

曼谷度假風酒店【2】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

房價：人均HK$1,010起（園景豪華特大床房）

地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通：是隆站步行4分鐘

曼谷度假風酒店【3】曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了4年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店內的101間套房別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、休息區、免費迷你吧等設施。酒店亦附設餐飲設施、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

房價：人均HK$2,295起（河濱特大床房）

地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行14分鐘

曼谷度假風酒店【4】曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）

曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）坐落於曼谷市中心，於1991年開幕、2024年完成翻新。酒店共有210間客房，房內均配有獨立浴缸、客廳、智能房間控制系統、奢華用品等。酒店亦設有室外游泳池、Spa、桑拿、健身室等設施。

曼谷素凱泰酒店（The Sukhothai Bangkok）

房價：人均HK$676起（豪華房；包早餐）

地址：13/3 S Sathon Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand

交通：是樂園站步行13分鐘

曼谷度假風酒店【5】曼谷新通凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok）

曼谷新通凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok）於2020年開幕，步行可達倫披尼公園、四面佛、尚泰百貨旗艦店等景點，交通亦算方便。酒店提供274間客房，房間均配備打卡大露台、客廳、寬敞浴室及浴缸等設施。酒店另設室外游泳池、土耳其浴、健身室、穿梭巴士等設施及服務，更有多達5間餐廳任君選擇！

曼谷新通凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok）

房價：人均HK$983起（至尊豪華雙床房）

地址：80 Soi Tonson, Lumphini, Pathumwan, Bangkok Thailand 10330

交通：七隆站步行16分鐘

曼谷度假風酒店【6】帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）於2023年4月開幕，位於BTS站旁邊，鄰近水門市場及尚泰中央世界購物中心。酒店提供466間房，房間的落地大玻璃窗均坐擁曼谷城市景觀，整體空間寬敞。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、日光浴場、24小時lounge等休閒娛樂設施，性價比超高！

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）

房價：人均HK$383起（高級全景房）

地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400

交通：BTS「Phaya Thai」站步行1分鐘

曼谷度假風酒店【7】暹羅度假村（The Siam）

暹羅度假村（The Siam）於2009年開幕，酒店設計風格復古獨特，像住在藝術館一樣，更會有管家全程負責，絕對是非常好的體驗！酒店擁有38間房，房間空間十分大，每個角落都是打卡位，連浴缸都非常精緻！酒店亦配備室外游泳池、健身室、桑拿、桌球室等設施，餐廳的早餐種類亦非常多，絕對值回票價！

暹羅度假村（The Siam）

房價：人均HK$1,767起（暹羅套房；包早餐）

地址：3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Bangkok

交通：曼坡站車程14分鐘

曼谷度假風酒店【8】曼谷瑞享BDMS健康度假村（Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok）

曼谷瑞享BDMS健康度假村（Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok）地理位置優越，鄰近三面佛、四面佛、水門街夜市、尚泰百貨等景點。酒店於2019年開幕、2022年翻新，擁有211間客房，設備奢華舒適，配備城景露台。酒店亦設有超大室外游泳池、健身室、桑拿、鹽水游泳池、兒童遊樂場、Spa、餐廳等設施，並提供車站送車服務。

曼谷瑞享BDMS健康度假村（Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok）

房價：人均HK$318起（豪華特大床房）

地址：2 Wireless Road Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

交通：七隆步行15分鐘

曼谷度假風酒店【9】阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel） 於2022年開幕，坐落於曼谷的叻猜拉披色，距離水門市場、中央世界購物中心大概15分鐘車程，絕對方便喜愛購物的朋友仔！酒店裝潢時尚，房間乾淨舒適，可享受五星級的設備，同時設有無邊際泳池，絕對是物超所值的選擇！

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

房價：人均HK$173起（尊爵雙床房）

地址：88 Vibhavadi Rangsit Rd (Kamphaeng Phet 6), Talad Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand

交通：福龍風站步行15分鐘

曼谷度假風酒店【10】曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）

曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）於2022年開幕，距離帕蓬夜市、王權雲頂大廈、是隆夜市等不到5分鐘車程。酒店提供43間房，配備庭園景觀露台、半開放浴室及浴缸，房間樓底很高，舒適感十足，別墅房型更設有私人游泳池，最多可容納6人入住！酒店另設戶外無邊際游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）

房價：人均HK$695起（池景豪華特大床房；包早餐）

地址：88 Soi Sathon 1 ( Atthakan Prasit ), Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

交通：是樂園站步行9分鐘

