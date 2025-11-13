私處經常痕癢且白帶增多？醫生揭恐與「2健康警號」有關要小心

一位38歲女性本身有子宮肌瘤病史，長期受私密處搔癢與分泌物過多困擾。今年夏天特別悶熱，加上她上班經常外食、青菜攝取不足，於是養成每天喝果汁代替蔬菜的習慣。沒想到一段時間後，外陰部變得乾癢難耐，甚至癢到在床上翻來覆去無法入眠。



就醫檢查後發現血糖調控不佳，雖然婦產科使用陰道栓劑後症狀有緩解，但不久後問題又復發，尤其夏天更嚴重，影響生活品質。她後來改到中醫診所求診，台灣周宗翰醫生建議停止每天喝果汁的習慣，經中藥和針灸調理約一個月後，搔癢與分泌物問題明顯改善。

相關文章：除毛、性行為會導致下體變黑？醫生親身解答女性私密處4大謠言（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

子宮肌瘤＋高血糖＝私密處感染風險加倍

周宗翰醫生表示，患有子宮肌瘤的女性，若是漿膜下肌瘤或肌層間肌瘤，容易導致子宮腔體積增大，內膜腺體分泌也會變多，導致盆腔充血，出現白帶增多的情況。如果再加上血糖控制不佳，會造成身體抵抗力下降，而私密處原本就是濕潤環境，更容易成為感染溫床，引發反覆搔癢。

喝太多果汁反害代謝失衡！中醫提脾虛濕盛是關鍵

每天喝果汁看似健康，卻容易造成血糖波動，導致脾虛濕盛的體質。患者可能會出現手腳冰冷、容易疲倦、腸胃脹氣、食慾不振、小腹墜脹、大便偏軟、小腿浮腫等症狀。這時中醫常以健脾益氣、除濕止帶的藥方進行體質調理。

周宗翰醫生指出，脾虛型的白帶與代謝調節異常有關，常見於過度勞累、長期吃冰類甜品或喝凍飲的人。這類行為會損傷脾胃陽氣，使濕氣無法正常代謝，進而導致白帶反覆發作。若再加上子宮肌瘤與高血糖，搔癢問題恐會更嚴重，建議從穩定血糖與改善子宮環境著手。

同場加映：下體氣味奇怪感痕癢？私密處異味6原因+改善方法 褲太緊味道更濃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

血糖失控也會破壞陰道防線

周宗翰醫生補充說道，糖尿病患者因胰島素分泌不足，導致血糖升高，進一步影響尿液與陰道酸鹼平衡，使黴菌易繁殖、引起感染。部分女性若同時有肥胖與糖尿病體質，常見外陰部搔癢，這類多屬脾虛濕盛、代謝差的體質，也正是子宮肌瘤的高風險族群。

周宗翰醫生提醒，建議平時多補充水分、保持外陰乾爽，月經期間要勤換衛生棉，避免穿著不透氣衣物如牛仔褲、皮褲、絲襪褲等，最好選擇純棉材質。新的內褲也要清洗過再穿。另外可適度進行骨盆運動或下腹運動，促進子宮血液循環，對肌瘤控制也有幫助。

中醫調體質＋飲食管理 打造陰道健康環境

周宗翰醫生強調，中醫治療私密處反覆感染與子宮相關疾病，重點在於調整體質、改善代謝環境，同時提升血糖的再吸收與利用，強化身體免疫功能，提升陰道防禦力。飲食方面建議可適量飲用低糖或減糖乳酪飲料，或天然蔓越莓飲品以預防感染。

同時提醒避開偏涼性食物如果汁，因為這類食物會影響代謝並造成血糖不穩。一旦出現白帶變色（如黃綠色）、搔癢等感染症狀，建議避免辛辣、烤炸類刺激食物，並及早就醫治療。

同場加映：天氣熱白帶變多要小心 中醫教婦科養生5觀念 1食療茶祛濕減搔癢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】