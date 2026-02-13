內褲沾血漬清洗｜日本網友教你4個技巧輕鬆去污 切勿用熱水浸泡
有時衣物難免沾上汙漬，尤其是女性生理期來時，內褲容易沾到血，不僅顯眼，時間久了更難清理，到底有什麼方法能快速去除這些血漬呢？
有日本網站《女性指南》整理了4個清潔技巧。
內褲沾到泛黃尿漬、血漬怎麼辦？（點擊圖片瀏覽）▼▼▼
1. 使用冷水
衣物不小心沾上血漬，千萬不要急著用熱水清洗，而是要先用冷水浸泡，因為血液中含有的蛋白質遇熱會凝固，導致不易溶解、更難清理。
2. 選擇合適的洗潔劑
一般來說，血漬泡在冷水裡搓揉一下後就能洗淨，若想更快速有效地清除頑固汙漬，就要選擇適合的洗滌劑，建議以溫和的中性為佳。首先用冷水浸泡，然後塗抹洗潔精稍微揉搓，再用清水漂洗即可。
3. 使用含氧漂白水或醫用雙氧水
對付陳年血漬，可以使用含氧漂白水或醫用雙氧水，在紗布上塗抹上清潔用品，然後再輕輕揉搓汙漬處，會出現白色的泡沫，之後用清水漂洗就可以了。但使用這兩種產品也怕對衣物產生副作用，在使用前建議先做一下測試。
4. 浸泡稀釋漂白劑
若上述3種方法試過，還有殘留汙漬沒有清洗乾淨，可在洗衣盆中放入適量的水和含氧漂白劑，將衣服放在盆中浸泡30至60分鐘，但要小心花色衣物可能掉色。
此外，也有網友表示用過碳酸鈉、小蘇打粉、肥皂、薑汁和蘿蔔汁同樣能去除衣服汙漬，大家需要時也不妨試試看。
