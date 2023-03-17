五分鐘「瘦手臂運動」懶人方法！網友實測一個月成功消除蝴蝶袖

瘦手臂運動｜夏天的步伐將近，不免要換上小背心、短裙、短褲等，除了添置新裝外。不少女生都正密鑼緊鼓地修煉身材，最佳狀態又怎可以有手臂贅肉、厚肩、肥背呢？要準備好自己的體態，就從手臂鍛煉開始吧！



如果你希望改變體態，這個在日本火紅的瘦手臂訓練真的不能錯過！這個訓練居家就能做到，無需額外工具，甚至在床上坐著都能練！經內地網友楊自律實測後在小紅書中分享一個月的訓練成果，可見她的手臂纖細不少！楊自律分享這個教程動作簡單，可高效針對肱三頭肌中的三個部位，包括長頭、內側頭與外側頭都有照顧到！

瘦手臂運動｜內地網友楊自律實測後，成果超明顯！（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

瘦手臂運動1. 張開手臂前後揮動

瘦手臂運動｜這個動作可以放鬆僵硬的手臂以及減去手臂肉！（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

這個動作可以放鬆僵硬的手臂以及減去手臂肉！首先以『大字形』張開手臂作開始，然後前後揮動，在胸前合手，大家記緊合手時可以盡量提高雙手。

瘦手臂運動2. 左右扭動手臂

瘦手臂運動｜大家可以想像「擰毛巾」（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

大家可以繼續平行雙手，想像「擰毛巾」之舉，然後轉動手臂約180度，記緊每次轉動一邊手！

瘦手臂運動3. 手臂向後，拍打肩膀

瘦手臂運動｜大家記緊要保持手背向天、肘部向前！（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

接著要刺激下臂肌肉、拉伸三頭肌，以一個高舉雙手的動作，然後向下拍打肩膀，盡量拍打肩膀較低位置。大家記緊要保持手背向天、肘部向前的姿勢才是正確的！

瘦手臂運動4. 蟹形手，上下揮動

瘦手臂運動｜記緊使用上臂力量，雙臂要與肩同高（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

保持雙手高舉，將雙手成「蟹形」，然後成90度，上下揮動手臂。這個動作可以有效地針對上臂肌肉的，要記緊使用上臂力量，雙臂要與肩同高。

瘦手臂運動5. 伸直雙手，畫圈

瘦手臂運動｜繼續刺激上臂，將雙手伸直，以最大幅度畫圈（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

為了繼續刺激上臂，將雙手伸直，以最大幅度畫圈。大家要注意這個動作目的是以手臂帶動動作，而不是靠著前臂作揮動，雙臂要與肩同高！

瘦手臂運動6. 左右交叉

然後以「大字形」張開雙手，在胸前交叉雙手。大家要保持平衡，雙臂要與肩同高，才能有效鍛煉手臂肌力。

瘦手臂運動7. 『L字形』揮動

瘦手臂運動｜大家可以想像著手提一個啞鈴（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

接著重點鍛煉單手，先以左手開始，然後換邊。想像著手提一個啞鈴，身體可以微前傾，將肘部彎曲，記緊雙臂不要縮起，要與肩同高。

瘦手臂運動8. 向後揮動手臂

瘦手臂運動｜划槳、撐船的姿勢向後揮動雙手（截自小紅書＠楊自律 《不得不服‼️日本爆火睡前瘦手臂真的有效》）

差不多結束了！以一個划槳、撐船的姿勢向後揮動雙手，記得手掌要用力撐住，不然有機會受傷的！

瘦手臂運動9. 放鬆拉筋

做好鍛煉過後，不要忘記拉筋、伸展！拉筋除了有助放鬆緊繃僵硬的肌肉，更可以雕塑體態線條！有日本研究證實，持之以恆的拉筋習慣有助瘦身減肥，令身型、比例更加修長！

楊自律分享這套方法每天可以做3到4組，一組大約5分鐘，就已經可以很好的鍛煉手臂。大家趕緊學習，一齊消除手臂贅肉，減掉拜拜肉，以最佳狀態迎接夏天吧！