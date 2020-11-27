工作生活平衡城市排名出爐　港人平均每周工時、過勞人口比例偏高

【工作生活平衡／work-life balance】香港人工時長，工作壓力大，超時工作更成為常態。美國手機保安技術公司Kisi近日公布2020年工作生活平衡（work-life balance）城市排行榜，香港多項數據均位列50個城市中最差的一批。

排行按照各城市工作壓力、社會保障、城市是否宜居及新冠肺炎影響4大部分組成，涉及每周工時、過勞人口比例、空氣污染指數及預計失業數字等19項因素，得出全球50個城市的工作生活平衡指數。

2020年全球50城市工作生活平衡指數▼▼▼

研究顯示，挪威奧斯陸（Oslo）整體評分100分，是工作生活平衡最好的城市。香港評分只有57.8，於50個地區中排第45位，排名比2019年下跌10位；而韓國首爾僅得1分排包尾。

每周工時和過勞人口比例比較▼▼▼

比較過勞人口比例，香港有29.9%的人每周工時超過48小時，位列榜首；相反，匈牙利布達佩斯過勞人口僅得4.2%。

每周工時方面，香港人每周工作和通勤共花50.1小時，工時屬第4長的地方，馬來西亞吉隆坡的人每周平均工作52小時，為工時最長的地方。

世界各地城市的生活指數▼▼▼

另一項香港表現最差的項目是空氣污染指數，只得25分，另外快樂指數同樣不及格，僅得37.4分排倒數第2。

預測失業影響指數▼▼▼

今年各國受新冠肺炎疫情影響，不少人失業，研究預測50個地區未來的失業影響指數，香港高達93分，排第7位；曼谷則為最受疫情影響的城市。

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