平機會推指南支援僱員及照顧者　料2039年逾33萬人確診認知障礙症

撰文：吳美松
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9月份是「世界認知障礙症月」，平機會今日（26日）公布推出《如何在工作間支援有認知障礙症僱員 — 給僱主的實用指南》，希望提升大眾對認知障礙症的認識，並為僱主提供指引，以協助他們支援患有認知障礙症以及需照顧認知障礙症人士的僱員，避免歧視，並建立尊重和共融的工作環境。

平機會今日（26日）公布推出《如何在工作間支援有認知障礙症僱員 — 給僱主的實用指南》，希望提升大眾對認知障礙症的認識，並為僱主提供指引。（平機會提供）

根據研究估計，香港在2009年約有10萬人患有認知障礙症，預計到2039年，確診數字將颷升至超過33萬人。世界衞生組識指出，認知障礙症個案當中有多達9%屬早發性認知障礙症，而香港則有超過1.3萬人出現此症狀，其中最年輕的發病年齡僅38歲。

平機會主席林美秀表示，根據世界衞生組織，認知障礙症是一個迅速加劇的公共衞生問題，惟社會大眾普遍對認知障礙症存在誤解。不少人以為認知障礙症的症狀只是無記性，又或認為這只是老年人的專屬病症。平機會亦因而推出《指南》，介紹認知障礙症人士所面臨的常見困難外，並釐清一般人對認知障礙症的常見誤解。

《指南》除了介紹認知障礙症的種類、成因及特徵外，還糾正了一般人對認知障礙症的誤解。很多人誤以為確診了認知障礙症後最好不要工作。事實上，定期上班可使患者與社會保持聯繫，使生活較有規律和目標，有助促進身心健康。此外，認知障礙症是一種腦部功能退化的病症，其病情是漸進退化的狀況，如果僱主能提供適當的工作便利措施，有認知障礙症的僱員仍可繼續工作。

平機會委員、香港認知障礙症協會義務司庫謝偉鴻博士指出，這些早發性認知障礙症人士確診時大多數仍在工作，加上不少人延遲退休年齡，令長者就業人數上升，預計患有認知障礙症的在職人士將不斷增加。如何支援他們繼續工作，對僱主和在職患者都是一個挑戰。

平機會主管（政策、研究及培訓）徐妤婷表示，認知障礙症是指多種腦部功能退化的病症，屬於《殘疾歧視條例》涵蓋的殘疾類別。因此，認知障礙症人士是受到《殘疾歧視條例》保障，僱主不能基於僱員有此殘疾而給予他們較差待遇包括辭退他們，並應為他們提供合理的便利，除非僱主能證明，提供這些便利會為僱主造成不合情理的困難，或僱員不能執行工作的固有要求。

平機會倡僱主營造平靜環境　有利患認知障礙症僱員專心工作

為了讓認知障礙症人士繼續工作，以維持收入和社交生活，在工作間建立認知障礙友善環境對他們是十分重要。平機會建議僱主和患有認知障礙症的僱員坦誠溝通，僱員更應在必要時向僱主表達自己的需要。此外，營造一個平靜和專注的氛圍，有利患病僱員專心工作。僱主亦應提供合理的便利措施，對工作安排和環境、工作常規等作出改動或調適，讓殘疾人士可以享有平等的就業機會。例如：因應能力調整職責、多使用書面或口頭提醒、將繁複的工作分拆多個簡單步驟進行、簡化工作流程、以數字或符號列出待辦工作清單、容許患者暫時離開工作崗位就診或接受治療等等。

除了向僱主建議給予認知障礙症僱員便利措施外，《指南》亦為認知障礙症人士的在職照顧者提出建議，以支援他們平衡照顧責任和工作職責。僱主可以為僱員提供靈活的工作安排，讓他們遙距工作；提供家庭或無薪假期，讓照顧者可以陪伴家人覆診和治療；提供資源以協助照顧者處理壓力和提升抗逆能力等。

平機會已經把《指南》上載至平機會網站，供市民和僱主參考及下載。

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