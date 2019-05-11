【泰北孤軍】槍前無懼　欠債無悔　一本異域領曾醒明義助泰北37載

近月，有香港民間團體籌辦紀念來華抗戰美國老兵活動。活動的聯絡人「曾先生」，竟是人稱「公關王」 的前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明。 37年前，曾醒明翻開柏楊小說《異域》，被遺忘於金三角中國遺軍故事所觸動。旁人閱畢小說終須放下；唯獨他把《異域》視為一生執念，從此，與友人親赴泰北、籌款。曾被軍方舉槍指嚇、為義助欠下巨債，他冷看百般嘲諷，默默支援泰北遺孤、國軍老兵。有人笑他「唔識撈」，前公關王也自嘲不識時務。他只知道，這群人，他不可忘記，也不可放棄，「仲有一啖氣都會撐落去」。 攝影：歐嘉樂

已故作家柏楊曾撰寫小說《異域》，講述中華民國孤軍在泰北、緬甸、寮國交界生存的艱苦故事。後被拍成電影，王傑翻唱《亞細亞的孤兒》成電影插曲。

閱柏楊小說《異域》 深受觸動

80年代，柏楊撰寫小說《異域》，講述中華民國國軍撤離大陸時，一支孤軍如何逃入泰北、緬甸、寮國交界，冀反攻大陸。最終卻被世人遺忘，在金三角掙扎求存的悲涼故事。當時曾醒明深受觸動，其後在雜誌看到台灣醫護人員無償到泰北服務的訪問，證實小說非杜撰。他遍尋義工團成員林治平教授，始獲泰北遺孤村的聯絡方法。

曾醒明和朋友一行五人首次訪到泰北，當時朋友拍下他們與二十箱物資的合照。

初訪泰北難民村 被將軍持槍盤問

1982年，曾醒明和朋友一行五人帶二十箱物資首次訪到泰北。不過，當時泰北美斯樂難民村位於深山內，要上山需先向當地將領取通行證。他尚未踏進入山入便已被軍方施下馬威，當時國民黨遺軍陳將軍曾掏出左輪手槍指嚇，「佢話曾小弟，你老實同我講，你有咩目的？泰北關你哋香港咩事？」時值冷戰年代來歷不明的香港人走入深山，被視為是共諜。當時，他二十出頭已在娛樂圈打滾，從容祭出柏楊和林醫生的大名，說帶了教材、藥物等物資來探訪遺孤情況，後獲發通行證。

佢話曾小弟，你老實同我講，你有咩目的？泰北關你哋香港咩事？ 曾醒明

30多年前，曾醒明與朋友到台灣旅行，談起工餘行善的念頭。在台灣莒光號火車上，五個香港年輕人取火車「莒光」二字，成立「莒光文化服務中心」。但亦因為「莒光」二字令人聯想起台灣，加上他們關心泰北遺民，多年來中心常被誤認為與台北官方關係密切，他解釋，「其實一次都冇主動聯絡」。

日僅吃兩餐 深山學華文、習唐詩

曾醒明和朋友在泰北深山待了兩天，見盡當地遺民的艱苦生活。當地人一日只吃兩餐，無水無燈，用竹破成兩半作管道引山水，用泥和蕉葉建陋室，但仍無阻他們仍在山區苦苦保留自己的文化。「見佢哋深山讀唐詩三百首，國語比我更標準，小朋友比香港人更有禮貌，我覺得好可愛好有禮貌」，曾醒明深受感動。回港後，五個與泰北無關的年輕人開始向各界籌款，支援被家國棄於異域的人。

唔想藝人畀面我先去泰北。 曾醒明

37年來，曾醒明與夥伴幾乎踏遍泰北難民村，莒光的辦公室亦貼上泰北地圖。

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「唔想藝人畀面我先去泰北」

身為大台公關，他決定舉辦大型演唱會籌款。當時泰北孤軍故事獲不少藝人支持，已故粵劇大老倌新馬師更親臨主禮，同場另有李龍基、葉振棠、麥潔雯等明星演出。1983年籌獲15萬，轉交泰北難民村。37年來，莒光每年籌款改善當地水利，修築學校、孤兒院及老兵醫院。

「我以前好低調，唔想俾人覺得我假公濟私」。曾醒明在大台任職42年，甚少在鏡頭前深入談泰北。身為大台公關的他，總忙於在幕後為出事藝人拆彈。半夜高層一個電話，曾醒明四出拆彈：「我唔可以干預新聞自由，叫人抽起報道，最多碌下人情牌，等啲字眼冇咁核突」。於是，電視台上下藝人常說：「曾生多謝你，有咩需要叫我幫手。」倒是他，從沒向藝人「追人情債」，除非有藝人同事主動接觸他，冀出一分力。曾醒明坦言：「唔想藝人畀面我先去泰北。」

曾醒明指，當年妹妹向柏楊提起一群港人因《異域》一書開始支持泰北。柏楊深受感動，主動簽了20本《異域》作籌款之用，甚至為莒光「送炭到泰北」行動題字。

屢受白眼、譏諷 ：你泰北係咪有頭住家？

不過，一群香港打工仔為泰北遺孤出錢出力，卻受盡旁人白眼。曾醒明指，最初港人以為居泰的都是泰國人，被質問：「香港夠有好多乞丐，點解你唔幫？」即使解釋孤軍無國籍的困境，又被問為何要幫國民黨？最難堪莫過於，有人指控他歛財、包二奶。「有人問我咁落力係咪泰北有頭住家？」曾醒明苦笑道。

有人問我咁落力係咪泰北有頭住家？ 曾醒明

他坦言，出身勞苦階層，爸爸是送貨工人，長大後有能力便幫助別人。

港人走數焗借80萬建校：「唔想丟香港人架」

「如果我係歛財唔使俾人呃幾廿萬」，騙他80萬的不是泰北人，而是「走數」的香港人。2011年，有熱心港人稱願捐款100萬，為泰北孩子建校，但百萬支票最後竟因一句「投資失利」而落空。眼見泰北滿星疊大同學校，已拆掉鐵皮、築成建成簡陋校舍，學童都躲在草地帳篷上課。「其實唔理都得，但唔想丟香港人架，畀泰北人覺得香港人無信用」。曾醒明終向銀行借款80萬。

曾醒明坦言，問銀行借80萬起初家人曾怪責他，但最後亦諒解其決定。他謂：「咁我始終唔係去滾呀嘛。」

夜半無眠呆坐操場 百般滋味在心頭

縱使當時曾醒明仍在大台任公關大臣，但80萬仍不是小數目。他每月靠薪水與籌款還債，三年後始還清債務。欠債為助學，滿星疊大同學校新教學樓終於2013年落成，曾醒明亦曾赴泰北出席開幕禮。當年，夜半無眠的他獨自呆坐學校操場，百般滋味在心頭，「喺操場望住新大樓，嘩，個兩行眼淚係咁流。個種感受，講起嚟都好心酸」。

一步一腳印，37年的努力沒有換成實際回報，只得照片蓋滿辦公室。

野豬隊少年隊事件背後 孤軍後裔成港媒泰語翻譯

當初，他只為以港人身份幫助孤苦無依的孤軍後人，想助泰北孤軍孩子在絕境上學。但無心插柳柳成蔭，孤軍後裔最後竟「義助」香港人。去年6月，泰北清萊府13名野豬隊少年足球員被困山洞，成為舉世矚目的頭條新聞。通曉中泰雙語的大同學校高中生主動請纓，望協助國際媒體翻譯訊息。

適逢當時有香港媒體（TVB、蘋果日報）向曾醒明打探消息，置身現場的泰北遺孤後代，逐成為港媒背後的中泰翻譯員。事後校長說，人溺己溺，人飢己飢，因為香港人多年熱心助泰北，如今認為有能力應盡力助人。「我哋覺得與有榮焉」。

喺操場望住新大樓，嘩，個兩行眼淚係咁流。個種感受，講起嚟都好心酸 曾醒明

曾醒明多年來在幕後為藝人拆彈，即使是泰北服務，他也是躲於照片背後。傳媒約訪，他總愛以「談一句泰北」作交換條件。

泰北舊照慰藉曾駐異域的香港老兵

近年，曾醒明除了關注泰北，近年亦意外照顧起一批居港的國軍老兵。數年前，有本地中學師生把一批二戰時曾赴雲南、緬甸參戰的國民黨將士故事輯錄成書： 《中國遠征軍：滇緬戰爭拼圖與老戰士口述歷史》。曾醒明亦因多年泰北遺孤工作獲邀出席新書發佈會，與曾赴金三角苦戰的老兵見面。

曾醒明因為一本書走入泰北，多年後又因另一本書認識一眾老兵。其中一名，袁學姜伯伯國共內戰其間曾在雲南、緬甸、泰北作戰，伯伯生前曾追問曾醒明關於泰北同袍現況。

遇到96歲的《異域》真主角

當時，96歲遠征軍老兵袁學姜伯伯追問他泰北遺孤現況。「佢聽到好多軍人已經過世，佢好激動」。因為姜伯伯戰時曾是國軍第6軍93師的一員，曾在雲南、緬甸、泰北一帶抗戰。國共內戰後期，姜伯隨解散部隊回到昆明，後到香港；而他部分的原93師同袍則成為《異域》的主角，躲進金三角冀反攻，長達三、四十年不被台灣承認，亦不獲緬、泰國籍。袁伯伯晚年苦無孤軍音訊，直至曾醒明把多年來的泰北故事、相片悉數相告，始成袁伯伯悼念故友的最後慰藉。不久，袁伯伯亦告辭世。

曾醒明後來曾請居於中國內地的老兵訪港，並帶他們訪紅樓。望著老兵老淚縱橫，曾醒明認為他們曾為時代付出，不希望他們就此被遺忘。

在政治正確年代 為老兵送上最後的溫暖

此後，他又與朋友關心起一聚居港國民黨老兵的生活。數十年來，國民黨的二戰角色常被主旋律貶抑，國軍老兵亦曾因身份敏感，被淡化貢獻。四年前，當官方佈天蓋地慶祝「中國抗戰勝利70年」，他默默與中港台關注老兵組織籌辦民間紀念抗戰活動，自費請來散居中港台三地的國軍老兵出席。一枚枚紀念勳章背後，是民間為送上最後的溫暖。

一生對泰北遺孤念念在茲，曾醒明說與支持國民黨與否無關。

不識時務者的朝花夕拾

「我哋要做雪中送炭，而唔係錦上添花」。曾醒明曾在香港最大的電視台任職傳訊高層40多年，見盡紙醉金迷，卻為把精力投放在最不受鎂光燈關愛的老兵和異域。小至與一名老兵吃一頓飯，大至合資送獨居老兵到安老院，至今曾醒明與友人仍每月自掏銀包照顧老兵的生活。畢竟在他們心目中，泰北遺孤與國軍老兵，兩者同屬被時代遺忘的人。

如果我識時務者為俊傑，成就可能更高，呢條路係我自己選擇，我寧願淡薄啲」 曾醒明

「如果我識時務者，成就可能更高，但呢條路係我自己選擇，我寧願淡薄啲。」

「如果我識時務者為俊傑，成就可能更高，呢條路係我自己選擇，我寧願淡薄啲」。從大台到泰北，公關王亦步入暮年，卻始終站在幕後，讓鎂光灑在最合適的地方。朝花夕拾，說來浪漫，其實也不過是個不識時務者的小偏執。「我有一個感覺呢班人唔可以忘記，亦唔可以放棄，仲有一啖氣都會撐落去。」

我有一個感覺呢班人唔可以忘記，亦唔可以放棄，仲有一啖氣都會撐落去 曾醒明