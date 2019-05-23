80後「海女」曾訓練海獅 　留台學賞鯨豚 　回港以印章紀錄海洋

打開小本子，頁上印有庫奇鯨的印章，和王樂怡（Emma）跟牠說的話：「聽說你還有個小名叫『喀曲』，和小名一般的小個子，依然能走能游。」 除了庫奇鯨，還有飛魚、白鯨、江豚等，一頁一鯨豚，伴隨著王樂怡親筆寫下的描述或留言，像日記也像詩——她於台灣花蓮擔任鯨豚導賞員時，將親眼看見的鯨豚，雕刻成橡皮印章作紀錄，繼而帶著它們回港，開展海洋教育及印章品牌的工作。 同是海洋，香港的卻繁忙得多：填海工程、大小船隻往來，近年常聽到棲身於香港海域的江豚及中華白海豚受傷或擱淺，Emma 這位「海女」如何將台灣所學的置於香港海洋？ 攝影：鄭子峰

王樂怡（Emma）自小熱愛游水，她小時候在觀塘泳池學游水、跳水，甚至參加水運會，長大後希望從事與游水相關的事業。

甫看見Emma，不難發現她喜歡海洋——左上臂的座頭鯨、前臂的海獅線條紋身，還有深藍色T－Shirt上的鯨魚，她仿似將整片海洋帶在身上。「即使現在身處陸地，我都感覺被海洋包圍住。」她瞇起眼笑說。

觀塘碼頭外：是河不是海

30歲的Emma心中有海，她更把那片海洋帶回陸地。位處佐敦的工作室，牆上掛有十多幅手畫的海洋動物。她把描圖紙放在橡皮擦上，用雕刻刀相勾勒出不同鯨豚的形態、紋理，甚至表情。座頭鯨、江豚、長吻真海豚於Emma手上成了橡皮印章，也是她向外界分享海洋的媒介，「原來有很多香港人很喜歡潛水，很喜歡海，但仍有不少人只會到外地潛水，希望將所知所聞跟其他人分享，讓香港人知道這裡的海都很豐富。」

一頁一鯨豚，這本筆記本子以印章及文字紀錄下她於台灣遇見的鯨豚品種。

Emma自稱「海人」，但小時候居於牛頭角上邨，四野無海，有時走到觀塘碼頭遊玩，看到拍打在岸邊的水花跟遠處的陸地，這裡於孩子眼中只是河不是海，「我心目中的海是很大很大，看不到邊界，但那時候看過對岸就是大廈。那些是海水吧，但不是海。」

視覺上，觀塘碼頭對出的海滿足不了Emma，但她於6歲時跟親戚到海灘游水，換氣、踢腳、撥水，不知不覺間游出了浮台。Emma在海中心成了一小點，終於找回了無邊無際的感覺，「很自由，很自由。」從此，她立志以游泳作為工作。

「我覺得可以做一世」

中學畢業後，她於海洋公園任職海洋動物訓練員，「我初頭完全不知道內容是甚麼，因為看見有得游水，就去試下。」她笑說。首輪面試期間，Emma跟著訓練員來到海獅園區，看見海獅經常以圓滾滾的眼睛盯著訓練員，她揚起聲調說：「好得意啊！原來（這份工作）是要照顧動物，又有得游水，我覺得可以做一世。」

Emma 小時候居於牛頭角上邨，她以往常到觀塘碼頭遊玩，但覺得那裡的海狹窄得像河一樣。

Emma說，海獅的性情像狗兒，喜歡的時候會黏著人腳邊，也會耍脾氣。她以海獅好朋友Caddy作例子，「Caddy最討厭食魷魚，但有次我不小心拋了一條給牠，牠立即擰開頭扁咀，要我摸返先開心。」

每天跟動物相處，量體溫、照顧起居飲食、訓練表演動作，Emma在擔任訓練員的五年時間裡，對Caddy這般充滿人性的海洋動物產生濃厚興趣，打開了她對海洋的好奇心——從原本純粹享受在水中央的自由，到希望更深入了解不同海洋物種。這份工作即使沒有做一世，但足以影響她往後的路向。

2013年，她決定於台灣升學，修讀自然資源與環境管理，「覺得自己的知識不足夠，雖然公司有很多座談會、工作坊，但大多集中在訓練上，我想知道的是牠們的習性、特點，甚至整個生態。」

為鯨豚流下感動的淚

海洋世界遼闊、生物種類繁多，Emma在香港只能接觸到圈養的海豹、海獅及海豚，但她到台灣花蓮的時候，因主動到當地的海洋保育組織做義工，成為了鯨豚導賞員，親眼遇見野生抹香鯨、樽鼻海豚等無法在香港海域看見的鯨豚。Emma說，花蓮海域可見到約15種鯨豚。由於花蓮對出正是太平洋海域，加上水底呈斷崖狀，水深環境吸引到大型的鯨豚前來覓食。

Emma 於台灣花蓮當鯨豚導賞員時，不同鯨豚常在船邊追浪玩耍，教Emma十分興奮。(相片由受訪者提供/ 張皓然攝)

Emma首次看見的就是野生飛船海豚，身長約兩米，嘴巴又尖又長，當地船民稱牠作『尖咀仔』，是全世界唯一一種沒經人為訓練可做出旋轉動作的海豚。「飛船海豚得70多KG（公斤），好得意，好細隻，那時候很想將牠的特徵紀錄下來，但我想立體地突顯牠的身型比例與特徵，就想到用橡皮印章作紀錄。」

自此，Emma每遇見一隻鯨豚，就製作一個印章，紀錄下她的見聞，同時承載了對海洋的感情。「做導賞員有幾個感動位，第一是見到野生樽鼻海豚，即跟海洋公園的同品種，好似見到老朋友般，我會覺得是牠帶我來到這裡，看到牠就莫名其妙眼濕濕；第二是首次看見期待了很久的抹香鯨，又喊到傻了般。」Emma說。

無論是看見貪玩的海豚在腳下追逐著浪花，還是一頭抹香鯨在遠處噴氣，Emma覺得她與鯨豚的距離從沒如此靠近。「跟潛水很不一樣，潛水是置身當中，只得你跟海洋，但我更喜歡觀察，將我所認識的海介紹給其他人。」

Emma 說，成鯨豚導賞員一點也不容易，由實習到考試歷時約五個月，當中更有兩次考試。(相片由受訪者提供)

帶海洋回家

2015年，Emma修畢課程回港，同時將台灣的海洋知識帶回來，透過製作印章的過程，教授海洋生態的知識。她發現香港不少人喜愛潛水，對海洋甚為好奇，「我對海洋哺乳類動物很熟悉，但魚類就不熟了，這就令我要再進修。」

近年，常聽到棲身於香港海域的江豚及中華白海豚受傷或擱淺，Emma也感到無力，但海洋教她以平靜心境、瞭闊視野去看待不如意事：「帶著負面情緒去做（推廣海洋教育），不會對事件有幫助；反之，我希望參加者知道香港的海洋有多豐富，引起他們的好奇心，再主動去關心。」

2018年，擱淺鯨豚類總數目共45條，當中有8條是中華白海豚，有32條是江豚。 去年，漁農署發表中華白海豚監察報告，發現2017年4月至2018年3月期間，在本港水域出沒的中華白海豚數量，與去年同樣錄得47條，較2015/16年度下降27%， 資料來源：漁農署網頁

要問海洋動物應否表演之前，應該要問：「你們喜不喜歡看？」 王樂怡

現時Emma 正舉辦「海岸‧印象」印章展覽，藍色部分是香港昔日的海岸線，而黑色的則是汽水拉環，代表填海的部分。

「憑甚麼要海洋公園『執笠』？」

除了海豚危機，圈養海洋動物及動物訓練的議題同樣引起社會熱議。Emma曾於海洋公園擔任訓練員，同時是野生鯨豚的觀察者，問及保育及動物表演等議題，她隨即收起笑容，字句清晰鏗鏘地道出想法：「要問海洋動物應否表演之前，應該要問：『你們喜不喜歡看』，是因為你們喜歡看而出現表演的行為。野外的鯨豚，單純看在牠們呼吸、游來游去已經好好看，所以要弄清你們究竟想要在海洋公園得到甚麼。」

Emma喜愛海洋的心無容置疑，但提到海洋公園近年因圈養海豚而遭人抨擊，她則認為責難前先要認清香港的天然資源，以及海洋公園的角色。「台灣有天然資源，所以不需要圈養海豚，單是花蓮都看到15種，但在台灣觀賞鯨豚的價錢是跟進入香港海洋公園一樣，而且船速均有規範，那為什麼不看野生的呢？」

海洋公園讓公眾觀賞到香港以外的海洋動物，Emma認為這是公園存在的原因，但同時亦要反省，為何香港未能夠保護野生的中華白海豚或江豚，以取代海洋公園的位置。「香港不是沒有天然資源，但政府有規範那些觀賞船的速度嗎？如果連我們本身擁有的資源都保護不來，我們憑甚麼去要海洋公園『執笠』？」

2003年，漁護署制訂《觀豚守則》，守則共有11項，當中包括： 1.每次只可有一艘觀豚船在海豚 500 米範圍內觀豚 2.建議觀豚船與海豚保持500距離，船速不可以超過 10 海哩 3.當海豚在船的正前方 100 米以內，船隻應減速或停船，以免產生 浪花，對海豚造成騷擾。

「海岸‧印象」印章展覽

日期：即日至5月28日

地點：佐敦吳松街191號突破書廊