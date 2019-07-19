【周五心意‧童享‧忘憂暑假】親子烹飪助兒童建立良好飲食習慣

作為父母，總想給子女最好的。然而在香港這個繁榮社會的背後，卻有一群雙職父母為工作及家庭奔波勞碌過後，只求為家庭換來更好生活，他們不但擔心子女的學業及前途無法得到保障，更需為他們的健康憂心。趁著今期周五心意【童享‧忘憂暑假】，就讓我們一同伸出援助之手，關注低收入家庭兒童的需要，給他們一個快樂無憂的暑假。

我們相信「真正的快樂，源於分享」。現只須捐出$500支持香港幼兒教育及服務聯會，親子二人即可免費參與煤氣烹飪中心贊助的親子烹飪工作坊，善款仲同時資助多名低收入家庭兒童參與烹飪工作坊。「一個價錢，多人受惠」，仲唔快啲嚟報名！＞＞傳送門請按此＜＜

親身接觸可增加兒童的學習動機，加上小朋友摸仿及學習能力驚人，烹飪班可助兒童學會惜食及健康飲食的概念。(龔嘉盛攝）

幼聯：身體健康與學童教育同樣迫切

近年不少團體紛紛指出低收入家庭兒童礙於家庭經濟，往往要「將價就貨」，影響食材的選擇及質素，導致子女無法吸收均衡營養。有見及此，香港幼兒教育及服務聯會（下稱「幼聯」）為了拉近低收入家庭兒童貧富懸殊的差距，積極從教育著手，給予兒童親自下廚的機會，從中學習如何食得有營。

香港幼兒教育及服務聯會經理、註冊體適能教練（健康生活）劉德權指出，簡單的食材已經可以做到健康又美味的菜式。(龔嘉盛攝） 香港幼兒教育及服務聯會經理、註冊體適能教練（健康生活）劉德權指出，現今家長著重小朋友學業及語言方面的能力，較少關注飲食營養與身體健康，致使大約每五名小學生便有一名過重或肥胖。但幼聯相信，簡單的食材已經可以做到健康又美味的菜式，並期望透過「手作膳心午餐」工作坊，讓低收入家庭兒童不單能學習營養飲食，更能夠學習聆聽指令，享受親自下廚過程及品嚐自己成品的滿足感，「身體健康同學童教育同樣迫切，而習慣係從小培養，所以幼聯希望透過非形式化教育小朋友唔同方面嘅知識，等唔同階層嘅小朋友同樣得到學習不同知識嘅機會。」

幼稚園校長讚揚工作坊「有果效」

其中一間參與「手作膳心午餐」工作坊的幼稚園校長周慧珍表示，低收入家庭未必願意花費金錢讓子女學習烹飪班，特別是SEN學童家長，「一般家長都會擔心入廚危險，好少畀小朋友又切又煮，所以呢個明火煮食嘅工作坊對小朋友嚟講係好難得。」加上煤氣烹飪中心設有可配合兒童身高的煮食設施，專為兒童而設，讓每個小朋友都可以化身成為「小廚神」，安全地嘗到烹飪樂趣。

周校長更透露早前有學生因工作坊所學得的知識而成功考入心儀小學，「之前有個小妹妹，考幼稚園時問到平日有咩家庭活動，佢話整嘢畀屋企人食，仲將工作坊學到嘅食物金字塔講返比校長知，令佢成功考到心儀學校。」周校長認為，低收入家庭兒童只要有機會接觸及學習，同樣可有好表現，感謝善長及幼聯給予其學生這個良好學習的機會。

寓遊戲於學習雖能為兒童提供快樂習慣的環境，但親身參與工作坊，切身體驗明火煮食的經驗對小朋友而言更是深刻。（龔嘉盛攝）

郭太夫婦二人為口奔馳，平日為女兒詠昕學業成績著想，課外活動均以學術為主，未有考慮興趣班，坦言幼聯與煤氣烹飪中心提供的烹飪班正正彌補有關缺口。詠昕在訪問中亦多次向媽媽反映「唔鍾意英文班」，故早前郭太知悉學校可申請「手作膳心午餐」工作坊，決定讓女兒一嘗明火煮食的滋味，「喺屋企驚危險，刀、火都唔畀佢掂，但呢個班係教女女一啲煮食知識、食物營養同惜食概念，女女返到嚟冇再食淨啲飯。」

而早前有份參與工作坊的孖仔 - 陳昱儒及陳昱臻對工作坊的一點一滴仍記憶猶深，滔滔不絕地向記者分享當日的所學，「嗰日我哋自己調味，少少鹽，太鹹唔健康，再擺落個鑊度煎，好好味！」問到工作坊學到甚麼知識，細孖搶答：「食物金字塔，蔬菜食多啲，仲有五穀類食最多，要少油少鹽！」孖仔更表示曾在家中將所學的「廚藝」展示給父母看，獲高度讚賞。

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公眾現捐出$500支持《香港幼兒教育及服務聯會》，親子二人即可報名免費參與煤氣烹飪中心贊助的「Cook for Charity - 樂．膳 關．懷」工作坊，烹飪中心內的設施專為小朋友而設，完全符合小朋友高度及需要，活動並由煤氣烹飪中心導師主持，教授如何利用低碳新煮意烹調出美味甜品。

善款同時會資助多名低收入家庭兒童參加「手作膳心午餐」工作坊，學習營養知識、提升自理能力，父母更可藉此教育小朋友「施比受更為有福」的意義。

參加方法：＞＞傳送門請按此＜＜

*有關活動須受條款及細則約束。請參閱籌款項目內「注意事項」。

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