今日必看8分鐘｜寶馬狂飆警車響號追截｜28歲女徒步入西藏大變樣

有片｜寶馬高速狂飆警車響號追截 司機自炒後遭3交通警撳地制服

黃大仙發生車禍。今日（17日）凌晨零時許，警方在牛頭角發現一輛白色寶馬私家車高速行駛，於是尾隨追截，寶馬沿龍翔道左轉入正德街時，疑失控撞欄和路柱，繼而穿過安全島，撞向行人路上鐵欄。24歲男司機隨即被警員拘捕，車上有四把牛肉刀、新衣服、手套，以及兩個懷疑假車牌，司機涉嫌干犯8宗罪。

元朗綠Van不顧而去｜連撞3車後司機直駛車房 職員：佢成個人呆哂

今日（17日）12時許，一輛往來元朗及白沙村的39號綠色專線小巴在短短十分鐘之間，先後撞到小巴、九巴及私家車，惟涉事小巴不顧而去，反而自行駛至一間車房維修，最終被警方截獲。事件中，共1男2女（39至81歲）小巴乘客受傷，全部傷者清醒被送往博愛醫院治理，而涉事小巴64歲姓莊男司機則涉嫌「危險駕駛」、「於意外後沒有停車」及「於意外後沒有報案」被捕，他現正被扣留調查。

赤鱲角機場升降台冒煙 國泰航機泊旁邊險受波及

今日（17日）凌晨4時許，赤鱲角機場一部升降台底部突然冒煙，旁邊機位泊有一架國泰航機，職員見狀擔心航機受到波及，於是報警，消防員到場撲熄，經初步調查後，不排除升降台電動摩打故障肇禍，航機未有受到波及，事件中無人受傷，毋須疏散。

好市民獎丨6西貢船家怒海救37名泳客 史上首次6人齊得全年好市民獎

「好市民獎頒獎典禮2023」今日（17日）舉行，以「你好．市民」為主題，合共80位市民獲獎，當中最年長的獲獎者為84歲李仲美，最年輕的是17歲中學生楊靜昕。本屆是「破天荒」首次由6人同時獲得「全年好市民獎」，得獎者均為船長，他們因在2022年9月一宗海上事件拯救37名遇險人士而獲獎。當日有多名巿民在西貢海域進行水上活動，惟天氣突然急轉直下，警方短時間接獲多宗有人墮海、船艇翻沉的報案，6名船長見義勇為，分別自發駕船出海拯救遇險人士。

求肝｜熱心消防急性肝衰竭 工會指今晨離去 願一路好走永遠懐念

42歲消防員石仔早前出現急性肝衰竭，消防處職工總會近日為同袍求肝。工會今日（17日）指出，石仔已於今晨凌晨4時離去，願一路好走、永遠懐念。

篆刻名家隱身荃灣半世紀「悠然」告別 引街坊不捨求刻章留念

在熙來攘往的荃灣大河道，主售文房四寶、書畫圖章的58年老店「悠然堂」，早前傳出光榮結業消息，喚回大家執起毛筆習書法與用圖章的回憶，更引來不少人把握最後機會來買文房四寶，或慕名找老闆盧榮基刻圖章留念，人流絡繹不絕。多年來隱身店內的盧榮基，面對突如其來的焦點關注，縱有疲態，但說起鍾愛的篆刻時仍樂此不疲，他說「雖然印章係一小方印，丁方之間但天地好廣闊」，又形容刻章時的聲音有如音樂一樣。

命運崎嶇少女克服單親及身體疾病考驗 立志做社工從受助變助人

社會福利署及東華三院今日（16日）於迪士尼樂園舉行「壯志驕陽嘉許禮2024」，邀請超過180位受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，當中包括44位獲獎兒童及青少年，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步，包括了卓欣及李佳浩。

八鄉鱷魚百香果遷海洋公園後首露面 表現活躍「食得瞓得」

去年在八鄉蓮花地發現的鱷魚，被送到海洋公園後，命名為「百香果」。牠居於海洋公園入口新設的場館「鱷園」，今日（16日）正式與公眾見面。首度露面的百香果表現活躍，吸引不少市民與牠「自拍」留念。有小朋友形容百香果可愛，家長則拒用得意形容，笑稱牠始終是冷血動物。

28歲女徒步入西藏大變樣 網民嘆滄桑如58歲 事主：沒有容貌焦慮

近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她在徒步旅行後，變成皮膚粗糙黝黑，令網友驚嘆「像58歲大媽」。對此，她不以為意，表示自己沒有產生過容貌焦慮，只要身體健康就行了，更不會為此放棄徒步。