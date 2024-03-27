生物醫學家段崇智與佛學寬運法師論科學道德　如何看安樂死？

香港中文大學校長、生物科學醫學家段崇智，以及香港佛教聯合會會長、西方寺方丈寬運法師今（27日）在校園一同就宗教和生物醫學展開對談。講座内容主要圍繞三大議題：安樂死、試管嬰兒及使用白老鼠做研究的道德問題。



寬運法師以佛學中的因、緣、果來討論生老病死的科學問題，而段崇智則談及科學家面對安樂死的兩大取捨，幹細胞研究器官以取代白老鼠殺生問題、以及試管嬰兒違反自然將導致的問題。



段崇智和寬運法師亦認為宗教和科學要持續交流。寬運法師指，佛教和科學對宇宙人生的關注都一致，只是有不同回應世界的角度和方法；而段崇智亦表示科學可根據數據預測未來，但不代表科學是全對的，往往需要宗教提出其觀點啟科學可以有更多思考角度。



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議題1：安樂死

段崇智：細胞有自衛機制到時候就會死亡 要干預阻止？

宗教和科學都就生老病死有不同研究看法，就安樂死爭議而言，段崇智指出，在三四十年前，就有科學家發現細胞有自衛機制，隨着環境、年齡等因素，有自己一套死亡再生的做法，「細胞去到某個時候就自己會bye bye」；而安樂死情況亦相同，當人體每個細胞都要說再見時，醫生在處理上會有兩大做法，一是阻止這情況出現，讓病人不要死，拖延病人生存的時間，而有些醫生則認為一定有原因才讓這些細胞都要離開，故應順應它們讓病人安樂死。

就這兩個做法，段崇智認為難以評論到底干預治療，讓病人硬撐下去繼續痛苦，還是讓他解脫安樂死的做法更道德一些。

寬運法師：因緣致生死 安樂和苦是相對的

寬運法師則因緣中的「生從何來，死從何去」以及「無所從來，無所從去」來解釋安樂死的問題。他指各人有各自的因和緣，導致最終人因不同原因而往生，他亦談到佛教眼中的安樂是相對的，就如苦與樂都是相對的，佛祖釋迦牟尼當初看到魚在水中游而覺得其自由，但其實這些水中魚自己跟釋迦牟尼看牠們的角度是不同的；再加上，生死的問題是由業力主宰，人類自己也控制不了自己相死的心態，所以在大病下，或會有安樂死的念頭。

寬運法師在講座中談到安樂死時，説到「生從何來，生從何去」，「老從何來，老從何去」，「病從何來，病從何去」，「死從何來，死從何去」以及「無所從來，無所從去」。（梁祖兒攝）

議題2：試管嬰兒

段崇智：人類做了很多違反自然的事情

段崇智則表示在大自然中，人類做了很多違反自然的事情，如在河上建橋讓人可自然地橫越兩岸，所以就算試管嬰兒是不自然的，但人類都是要做，因為如果不做就不能生育。不過，他提及到這種科學孕胎的不足之處，如人類的表徵遺傳需在母體内發生，如果試管嬰兒在科學室中誕生而未有經子宮孕育，嬰兒或會出現不同未知的問題等。

寬運法師：科學孕胎是違反自然

寬運法師在面對試管嬰兒的議題時，表示科學孕胎是違反自然的，因着佛教中的輪迴問題，所以不會鼓勵人們去做。

議題3：用白老鼠做實驗

寬運法師：如果有活人自願做試驗對象無太大問題

至於討論到白老鼠殺生用作研究的問題，當問及如果一名佛教研究院使用白老鼠來做實驗，是否就犯了殺生戒律，而享用實驗成果的全人類亦是否都有罪，有共孽時，寬運法師表示「果從因生」，不同的因造就不同的果報，人類想借科學減少生命中的痛苦而造成白老鼠死亡的結果，他亦認為如果有活人自願做試驗對象，而又用得其所的話，其實在佛學上無太大問題。

段崇智：找活人來試就真的殺生 可用幹細胞變成類器官

段崇智則認為科學家使用白老鼠做實驗的出發點，從來都不是覺得這些動物較低等，只是不願意活人來做實驗對象，「找活人來試就真的殺生，就算有人舉手想做試驗都不行」，因為該人可能不知道實驗中的害處。

所以在既不想殺生，又不想使用活人試驗下，科學家研究出使用幹細胞來做實驗，段崇智指出，科學家一直研究如何從人體抽取幹細胞，把它們集在一起變成類器官，如肺，然後用作試驗藥物、疫苗的安全性，最後才做活人試驗，這些幹細胞沒有生命，「不存在殺生問題，可以拿出來做。」