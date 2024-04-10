賽馬會前經理判監半年　收受機構贈送手錶及虛假資料申請發還費用

廉政公署早前落案起訴一名賽馬會前經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事浪琴表香港馬術大師賽」時，收受合辦機構一隻價值8,200元的手錶，以及向馬會提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務伙伴舉行聚餐。被告朱磊今日（10日）在東區裁判法院被判入獄半年。



賽馬會一名前經理因收受機構贈送手錶及以虛假資料申請發還費用，今日被判監入獄半年。(資料圖片)

裁判官：被告藉公職收取禮物不為社會容忍

被告為51歲馬會前高級項目經理（發展及市場）朱磊，，早前被裁定共四項罪名成立，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條；以及三項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。裁判官崔美霞判刑時稱，被告藉公職收取禮物，不為社會容忍，由於案情嚴重，法庭須判處即時監禁的阻嚇性刑罰。

收受合辦浪琴表大師賽機構董事兒子所贈手錶無申報

案情透露，馬會、EEM Asia Limited及馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」的世界級年度馬術賽事，並分別於2016年11月及2018年11月簽訂兩份三方協議，訂明2017年至2021年大師賽的合辦條款。根據協議馬會是大師賽的主要贊助者，而EEM則負責為大師賽邀請海外騎師，以及提供物流及行政支援。被告獲委派代表馬會與EEM商討協議條款及賽事細節。

被告於2018年11月23日從EEM董事的兒子，接受一隻標價為8,200元的手錶，以其公職人員身份保持傾向優待EEM。廉署接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告違反馬會的行為守則及防貪政策，沒有向馬會申報自己曾接受該手錶。

廉署調查又發現，該份於2016年11月簽訂的協議，因被告提議而加插兩項計劃，馬會亦因而增加其總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂一份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外兩項交流活動向EEM額外支付兩筆贊助共250萬元。

三度虛假陳述申請發還費用表格欺騙馬會

案情又透露，被告於2018年10月至2019年4月期間，使用三份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙馬會，報稱曾經四次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約5,500元。調查發現，相關職員並沒有出席該等工作聚餐。