今日必看8分鐘｜沙田辣跑遭扑爆兼淋腐液｜荃灣奪命車禍車Cam曝光

網傳沙田兩辣跑NSX及GTR 遭扑爆兼淋腐液 警拘1涉案歹徒

近日網上流傳一段扑爆名車的片段，兩部分別被譽為「東洋法拉利」的ACURA NSX及「戰神」GTR-34跑車，於上周三（1日）在沙田一個室內停車場內，被兩名蒙面狂徒用鐵錘大肆破壞及淋潑腐蝕性液體，全程由同黨拍攝，再放上互聯網。警方接報後翌日拘捕一名有黑社會背景的35歲男子，目前正調查其犯案動機及追緝其他在逃人士。

荃灣路奪命車禍｜車cam曝光 貨櫃車撞壆翻側掃燈柱 的士即避開

荃灣昨日（7日）深夜11時許發生奪命車禍，一輛貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向行駛，途經有線電視大樓對開翻側，66歲姓黃男司機被拋出車外，跌落橋下地面當場死亡，林姓客貨車司機駛經現場，提供記錄事發經過的「車cam」片段，可見貨櫃車司機沿荃灣路高速駛入柴灣角熟食市場對開一個右彎時失控，先撞向左邊石壆和鐵欄，繼而繼續衝前，反彈撞向有線電視大樓對開路中石壆，全車翻側掃毀燈柱，令到現場頓時漆黑，剷壆期間產生火花，貨櫃車車頭組件及燈柱繼而飛到對面行車線，當時有的士和林男駕駛的客貨車前後沿荃灣路右線往屯門方向行駛，當中的士及時切往左線避開，兩車其後停在左線。

上水禁錮｜消息：女事主投資加密貨幣 涉1,500萬欠債

繼尖沙咀前日發生擄人禁錮案後，上水又發生同類事件。昨日（7日）晚上，一名55歲女子在大頭嶺村被4名男子擄走，押上一輛私家車，其夫嘗試阻止，但不成功。女事主及後獲釋自行到警署報案。消息稱，女事主投資加密貨幣，事件涉及一筆1,500萬欠債。

清水灣男子清理溪澗垃圾 失足墮兩米 左膝傷口見骨 送院治理

今日（8日）上午11時32分，西貢大坳門路近清水灣一灘旁邊一間石屋，一名六旬男子為屋主朋友在後山溪澗清理垃圾時，不慎從兩米高墮下，手腳受傷，其中左膝傷口見骨，痛極呼叫。戶主見狀連忙報警，同時有人向沙灘救生員求助。有救生員趕到替傷者包紮，稍後消防員到場，將傷者放上擔架床抬到地面，再由救護車送往將軍澳醫院治理。警方將案件列「有人意外受傷」處理。

海防道劫案．天眼曝光｜5匪扑櫃20秒職員走避 多警擎槍一網成擒

尖沙咀海防道近漢口道鐘錶珠寶店「名人站」今午（7日）遇劫，幸警方早已接報埋伏，將5名非華裔男疑犯一網成擒。案發一刻的閉路電視片段曝光，可見5名蒙面匪徒乘私家車抵達店外海防道，浩浩蕩蕩持刀及大鎚闖入店內，有職員驚慌走避。匪徒以刀鎚指嚇店員，狂扑玻璃飾櫃約20秒後，即有便衣警員擎槍趕抵，匪徒隨即丟下武器，束手就擒，有人被撳於地上，其間未見反抗。

上水攔車截劫｜貨van遭私家車猛撞 司機捱斬被搶貴金屬「銠粉」

上水發生攔車斬人劫案。今日（7日）傍晚5時38分，一輛客貨車駛至上水奕翠園對開近天平路時，突被另一輛私家車攔截猛撞，私家車跳出4名惡煞，持刀向客貨車司機施襲，逞兇後全部逃去。客貨車司機頭、肩中刀浴血，幸仍清醒，被送往博愛醫院治理。據了解，惡煞當時搶走數袋共載有10樽提煉黃金原材料的物品，其後在附近一帶尋回；事後一名女子在警車上助查，警方正調查事件。

觀塘線太子等四站7.28停運 港鐵解工程複雜 無法黃金兩小時完成

港鐵去年宣布鐵路設施更新及保養維修開支，未來五年將增加兩成至逾650億元。港鐵今日（8日）宣布由於要更新鐵路設施，在7月28日的星期日，觀塘線來往太子、旺角、油麻地及何文田站列車服務須暫停。

HK Express行李｜最平級只准帶隨身物上機須放座位下 4級制一覽

國泰航空旗下廉航香港快運（HK Express）更改行李政策，今日（8日）早上公布票價類別「2變4」，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。近日外界最熱議的行李安排，全部級別上機時都可以帶不超過7公斤的隨身物品或行李上機，但最便宜級別「輕便飛」旅客，只包非行李箱隨身物品一件，且不超過 7 公斤，而隨身物品必須能放置於前座位下方，不能放於座位頂行李架。

長者睇牙難｜74歲翁為72歲妻奔波15小時取街症籌：負擔不起睇私家

74歲的陳伯周二（7日）早上約8時半離開藍田康逸苑的家，行落山到觀塘協和街觀塘社區健康中心大樓，為的是要取得衞生署觀塘牙科診所周三（8日）的街症籌號，好讓仍在工作的太太可以免費剝牙。他放下物件霸位，先行步行回家休息，而在他前面早已有11人用物件霸位，大家都在等周三凌晨0時派籌。什麼不顧廉恥的人才會這樣呀」；也有網民認為情有可原，「可能是年紀大了憋不住」、「非常理解憋不住的人……分分鐘要找廁所」。另有網民關注肇事者背景，引發罵戰，樓主最終打圓場表示「請勿攻擊『香港人』或『大陸人』， 大家都是中國人別因為這個吵架」。