今日必看8分鐘｜上山餵狗伏屍筆架山遺孀訪問｜英國安法起訴三人

伏屍筆架山｜好好先生上山餵狗一去不返 妻子茫然：我接受唔到

「冇喇，搵唔返喇，咁好人‥‥‥」疑上山餵狗後伏屍筆架山的62歲男子潘松龍，在外是深受同事及街坊愛載的好保安；在內是廿四孝丈夫兼好爸爸。據了解，救援人員因發現狗隻徘徊守候，始尋回潘松龍遺體。枕邊人驟逝，潘太向《香港01》憶述丈夫生前種種，只以一個字來形容 —— 「好」。結婚逾30載，兒孫三代同堂，從不吵架；如今屋內只剩潘太形單隻影，她慨嘆：「我接受唔到，斷手斷腳都好，冇諗過最後係咁樣返嚟‥‥‥」

將軍澳海茵莊園「尿袋」使用時爆炸 男用家燒傷須留院治理

將軍澳發生「尿袋」爆炸意外。13日晚上11時許，石角路1號海茵莊園一單位，據報一個俗稱「尿袋」的流動充電器，突然發生爆炸及起火，男事主猝不及防，雙手在爆炸受傷，他負傷將火救熄，隨後報案求助。消防員到場時，火已被救熄，救護員為其包紮傷口，再送往將軍澳醫院治理。

英國安法起訴三人身份曝光 前港警司任經貿辦 前英軍開保安公司

英國警方周一（13日）公布起訴三名男子，涉違反當地國家安全法下的罪行，疑協助香港情報部門，在英國跟縱監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預，三人獲准保釋。當中被捕的63歲Yuen Chung Biu，為現職港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。

英國安法告港人｜李家超：不接受無理指控 對袁松彪印象僅畢業照

英國警方周一（13日）起訴3名男子，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法，在英國跟縱監視羅冠聰等人。其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。行政長官李家超今天（14日）出席行政會議前見記者時回應案件。他說，已經要求駐港英國總領事提供案件詳情，促英國政府公正處理事情，確保經貿辦不受影響，「任何無理指控都不能接受。」

的士加價｜消息：行會通過的士一律落旗加2元 料7月實施新收費

的士相隔近2年再次加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元，全部較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價，預料7月實施新收費。

小西灣綜合大樓外工作台翻側 工人連人帶架飛墮3米受傷送院

柴灣小西灣道15號小西灣綜合大樓發生工業意外。今日（14日）上午11時半左右，一名男工人維修路燈期間，從工作台墮下，跌落約3米下地面，右腳骨折。在場人員見狀連忙致電報警，稍後由救護車到場將傷者送院治理。現場所見，該個工作台倒下橫亘行人路，梯級邊有安全帽、安全帶及一隻鞋。警方正調查意外原因，並聯絡勞工處跟進。

兩日一夜長洲深度遊 一人1880元 旅議會：香港唔係要鬥平

旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社共700份行程路線，上月公布6條勝出路線。「深度．長洲」為其中一條獲勝路線，兩日一夜的行程費用為1,880元，會參觀有60年歷史的冰廠、體驗舞麒麟、平安包工作坊，以及品嚐85年歷史的老字號粥店粥品等。

董建華孻叔董兆裕夫婦推出最高50萬獎學金 鼓勵大學生投身大灣區

前特首董建華的叔父董兆裕及叔母董艾祖潔創立的董艾教育基金，宣佈推出「董艾教育基金獎學金」，鼓勵大學生投身大灣區發展項目，增加國家認同感。獎學金金額高達50萬，當中包括四年制大學的全額學費及每年4萬元生活津貼，即四年合共近33萬元，以及8萬元交流活動資助，10萬元資助大灣區升學或內地創業。今年的獎學金首次與本港四間大學合作，向一年級在籍學生提供共16個名額，申請人必須為香港永久居民。

成都老婦Jeep遭劃花叫囂「市長是我兒」？傳警方護駕 真相係...

日前，網絡流傳多段影片指5月12日四川成都長融街一名年輕人因爲摸了一輛Jeep（吉普車），與車上羅姓老婦發生爭執，老婦要求年輕人賠償1萬元（人民幣，下同）並打了年輕人一巴掌，同時叫囂「我兒子是市長」，引發爭議。

不過520！情侶拒絕記者採訪被咒｢分手｣ 青島電視台：今日起停職

因與普通話「我愛你」發音相似，近年來5月20日這一天被商家包裝成「520情人節」，部份年輕情侶亦會跟風過節。隨著「520」降至，一對路人情侶逛街時突遇青島一家媒體採訪「將如何過520」，情侶拒絕訪問竟遭街訪女記者詛咒「分了吧」。影片在網絡瘋傳，該女記者遭網民痛批並起底。