今日必看8分鐘｜上山餵狗伏屍筆架山遺孀訪問｜英國安法起訴三人

撰文：張建業
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伏屍筆架山｜好好先生上山餵狗一去不返　妻子茫然：我接受唔到

「冇喇，搵唔返喇，咁好人‥‥‥」疑上山餵狗後伏屍筆架山的62歲男子潘松龍，在外是深受同事及街坊愛載的好保安；在內是廿四孝丈夫兼好爸爸。據了解，救援人員因發現狗隻徘徊守候，始尋回潘松龍遺體。枕邊人驟逝，潘太向《香港01》憶述丈夫生前種種，只以一個字來形容 —— 「好」。結婚逾30載，兒孫三代同堂，從不吵架；如今屋內只剩潘太形單隻影，她慨嘆：「我接受唔到，斷手斷腳都好，冇諗過最後係咁樣返嚟‥‥‥」

伏屍筆架山｜好好先生上山餵狗一去不返　妻子茫然：我接受唔到上山餵狗失蹤伏屍筆架山　死者任職美孚新邨保安　居民：一路好走

將軍澳海茵莊園「尿袋」使用時爆炸　男用家燒傷須留院治理

將軍澳發生「尿袋」爆炸意外。13日晚上11時許，石角路1號海茵莊園一單位，據報一個俗稱「尿袋」的流動充電器，突然發生爆炸及起火，男事主猝不及防，雙手在爆炸受傷，他負傷將火救熄，隨後報案求助。消防員到場時，火已被救熄，救護員為其包紮傷口，再送往將軍澳醫院治理。

將軍澳海茵莊園「尿袋」使用時爆炸　男用家燒傷須留院治理

英國安法起訴三人身份曝光　前港警司任經貿辦　前英軍開保安公司

英國警方周一（13日）公布起訴三名男子，涉違反當地國家安全法下的罪行，疑協助香港情報部門，在英國跟縱監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預，三人獲准保釋。當中被捕的63歲Yuen Chung Biu，為現職港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。

英國安法拘港人｜起訴書：港府駐倫敦經貿辦經理委託進行敵對活動英國安法起訴三人身份曝光　前港警司任經貿辦　前英軍開保安公司

英國安法告港人｜李家超：不接受無理指控　對袁松彪印象僅畢業照

英國警方周一（13日）起訴3名男子，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法，在英國跟縱監視羅冠聰等人。其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。行政長官李家超今天（14日）出席行政會議前見記者時回應案件。他說，已經要求駐港英國總領事提供案件詳情，促英國政府公正處理事情，確保經貿辦不受影響，「任何無理指控都不能接受。」

英國安法告港人｜李家超：不接受無理指控　對袁松彪印象僅畢業照

的士加價｜消息：行會通過的士一律落旗加2元　料7月實施新收費

的士相隔近2年再次加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元，全部較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價，預料7月實施新收費。

的士加價｜市民冀提升服務質素　司機憂市民減少乘搭：唔加好啲的士加價｜7.14起的士落旗加$2　跳錶加一至兩毫　平均加9％

小西灣綜合大樓外工作台翻側　工人連人帶架飛墮3米受傷送院

柴灣小西灣道15號小西灣綜合大樓發生工業意外。今日（14日）上午11時半左右，一名男工人維修路燈期間，從工作台墮下，跌落約3米下地面，右腳骨折。在場人員見狀連忙致電報警，稍後由救護車到場將傷者送院治理。現場所見，該個工作台倒下橫亘行人路，梯級邊有安全帽、安全帶及一隻鞋。警方正調查意外原因，並聯絡勞工處跟進。

小西灣綜合大樓外工作台翻側　工人連人帶架飛墮3米受傷送院

兩日一夜長洲深度遊　一人1880元 旅議會：香港唔係要鬥平

旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社共700份行程路線，上月公布6條勝出路線。「深度．長洲」為其中一條獲勝路線，兩日一夜的行程費用為1,880元，會參觀有60年歷史的冰廠、體驗舞麒麟、平安包工作坊，以及品嚐85年歷史的老字號粥店粥品等。

兩日一夜長洲深度遊　一人1880元 旅議會：香港唔係要鬥平

董建華孻叔董兆裕夫婦推出最高50萬獎學金　鼓勵大學生投身大灣區

前特首董建華的叔父董兆裕及叔母董艾祖潔創立的董艾教育基金，宣佈推出「董艾教育基金獎學金」，鼓勵大學生投身大灣區發展項目，增加國家認同感。獎學金金額高達50萬，當中包括四年制大學的全額學費及每年4萬元生活津貼，即四年合共近33萬元，以及8萬元交流活動資助，10萬元資助大灣區升學或內地創業。今年的獎學金首次與本港四間大學合作，向一年級在籍學生提供共16個名額，申請人必須為香港永久居民。

董建華孻叔董兆裕夫婦推出最高50萬獎學金　鼓勵大學生投身大灣區

成都老婦Jeep遭劃花叫囂「市長是我兒」？傳警方護駕　真相係...

日前，網絡流傳多段影片指5月12日四川成都長融街一名年輕人因爲摸了一輛Jeep（吉普車），與車上羅姓老婦發生爭執，老婦要求年輕人賠償1萬元（人民幣，下同）並打了年輕人一巴掌，同時叫囂「我兒子是市長」，引發爭議。

成都老婦Jeep遭劃花叫囂「市長是我兒」？傳警方護駕　真相係...

不過520！情侶拒絕記者採訪被咒｢分手｣　青島電視台：今日起停職

因與普通話「我愛你」發音相似，近年來5月20日這一天被商家包裝成「520情人節」，部份年輕情侶亦會跟風過節。隨著「520」降至，一對路人情侶逛街時突遇青島一家媒體採訪「將如何過520」，情侶拒絕訪問竟遭街訪女記者詛咒「分了吧」。影片在網絡瘋傳，該女記者遭網民痛批並起底。

不過520！情侶拒絕記者採訪被咒｢分手｣　青島電視台：今日起停職
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