今日必看8分鐘｜澳洲鴕鳥天水圍大步走｜慈樂邨火警消防破門救貓

澳洲鴕鳥鴯鶓天水圍區大步走 流浪3小時後被尋獲

一隻約1.5米高的澳洲鴕鳥「鴯鶓」，今日（25日）早上被發現在天水圍區四處遊蕩，包括在車來車往的馬路上奔跑，令駛經車輛也減速讓路，又在屋苑草叢閃躲，引來巿民駐足「打卡」。警方、漁護署及愛護動物協會人員搜索近3小時，終於濕地公園後備停車場內成功將牠「野生捕獲」。警方暫時未能聯絡到鴯鶓主人，暫交由漁護署的動物管理中心照顧。

聲稱「民政事務總署」港居民資料暗網有售 署方澄清：沒資料外泄

外國一間科技保安公司在社交平台發出一則警告，標題為香港居民資料於「暗網」(Dark Web)外泄，並附有一幅「暗網」討論區截圖，見到有人於「暗網」出售來源自香港「Home Affairs Department」的香港居民資料，帖文指資料包括相關人士的全名、香港身份證、居住區域街道及地址等。

有汗出無糧出｜安達臣道「朗然」地盤 數十工人舉牌拉橫額追薪

今日（25日）上午9時許，有約30名工人到位於安達臣道發展區的安禧街房協居屋「朗然」地盤追討欠薪，數十人在地盤門外聚集，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布，並高呼追薪口號。但現場氣氛平靜。二判工人廖先生表示，約百名工人由4月起被拖欠薪金，工種包括釘板、紮鐵、平水、天秤及雜工等，欠薪金額約千萬元。

清水灣私家車天雨下失控 撞山坡翻側 3人受傷

今日（25日）凌晨3時10分，一輛私家車沿大坳門路落斜，駛至大坳門路2號一個右彎時失控「自炒」，越過對面行車線撞山坡後翻側，女司機和兩男女乘客一度被困，事後送院治理。女司機姓鍾42歲，她向警方稱避狗失事，姓陸及姓黃（56歲及38歲）男女乘客分別手及腰痛。現場所見，原本擺放在車內的物件跌在馬路上。

慈樂邨火警｜消防破門救兩貓抱入懷盡顯鐵漢柔情 主人：多謝佢哋

慈樂邨樂誠樓今午（24日）有高層單位起火，兩男女不適送院；消防員同時破門進入對面屋救出兩隻貓，安全帶落樓後將貓咪抱入懷中，包裹毛巾加以安撫後，才交回主人手中，盡顯鐵漢柔情一面。貓主許先生感激消防員救貓之恩，鬆一口氣稱：「多謝佢哋（消防員）。」逃過一劫的兩隻貓「喱喱」和「多多」受驚，其中已撫養約11年的「喱喱」患有哮喘，幸一同逃生出天。

IU演唱會｜內地粉絲︰限韓令韓星難開演唱會 香港優勢在交通方便

今日（24日）是韓國歌手IU在大中華地區的香港站個唱首天，吸引不少粉絲前來觀看。有從深圳和汕頭來的資深粉絲認為，內地的「限韓令」讓韓星在內地「開不了」演唱會，只有在香港、澳門或台北辦個唱，因此認為香港具有優勢，可吸引大量內地粉絲前來追韓星，帶動香港經濟，更表示IU的影響力大，或能吸引遠至新加坡的粉絲來港觀看。

華晨宇演唱會2024｜中環開騷吸內地粉絲來港追星遊 料帶動港經濟

華晨宇火星演唱會2024香港站今日（24日）在中環海濱活動空間開鑼，一連3日於下午4時開唱，首日吸引大批內地歌迷穿着華晨宇的紅色應援衣物，聚集在演唱會場地外排隊等候入場。有不少粉絲為追隨偶像，選擇留港數天展開追星遊，與上次五月天演唱會略有不同，有歌迷為了連續3日追星及觀看演唱會，大多是留港過夜入住酒店，其中來自上海女粉絲更笑說撇除5千多元的住宿費用，其餘消費將不設預算，料這次演唱會有望為港帶旺經濟。

1人不可坐卡位？下午茶想獨坐卡位遭店員拒絕 食客公審：大把位

外出用餐自然希望坐得舒適。有網民發帖稱，日前獨自於下午茶時間到某連鎖點心店用餐，當時並非繁忙時段，他見店內客人不多，便打算坐到卡位。不過店員表示他1個人不可以坐卡位，拒絕為他安排於卡位落座，最終該網民決定離開餐廳，不滿表示「真係未食都成肚氣」，更明言不會再光顧。

多啦A夢展｜12米高充氣及半數新雕塑搶先睇 一文看展覽詳情

多啦A夢展覽相隔12年再次重臨本港，名為「100%多啦A夢&FRIENDS」，將於7月13日至8月4日舉行，料將吸引大批粉絲「受召喚」觀看。主辦單位AllRightsReserved（ARR）今日於中山紀念公園草坪率先舉行巡迴特展快閃活動，短暫展示60個多啦A夢雕塑，以及12米高的多啦A夢充氣雕塑，讓大眾先睹為快。