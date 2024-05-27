垃圾徵費｜政府決定暫緩　明年中再報告　向公屋派指定袋半年

一再拖延的垃圾徵費，政府今日（27日）下午由副政務司司長卓永興率領一眾環保官員出席立法會的聯席會議。卓永興首先發言，表示環境及生態局局長謝展寰建議暫緩實施垃圾徵費，不在8月1日推行﹐已向行政長官報告，將會刊憲廢除之前所定的生效日期。



謝展寰在會議舉行前20分鐘到達立法會，即被記者包圍，追問是否無限期押後，以及要否問責下台，謝展寰沒有回應，並在保安員護送下，進入官員等候室。



謝展寰在會議上補充，將在未來半年向公屋住戶派指定袋，為期半年，每戶每月派發20個免費指定袋。



▼4月1日 酒樓試行垃圾徵費▼



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立法會環境及食環兩個事務委員會今舉行聯席會議，環境及生態局局長謝展寰進場前，面對傳媒不斷追問，包括是否同意外界批政府做法不負責任、若無限期押後是否需要問責甚或落台、現屆政府會否重啟垃圾徵費等問題，一概未有回應。

會議開始， 由副政務司司長卓永興首先發言，宣布暫緩垃圾徵費在8月1日實施。他指，經過八星期先行先試，政府已收集需要的數據及意見。當中有七八成市民不讚成如期推行，認為操作繁覆，指定袋收費高，會增加家庭經濟負擔；而對於商家而言，如院舍及食肆而言，經營成本上升，基於以上結果，環境及生態局局長謝展寰向政府建議暫緩垃圾徵費，即不會在8月1日實施。

他表示，政府未來會繼續一系列的宣傳工作，會在2025年年中再向委員會報告相關事項。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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謝展寰發言指，就現時收到的反應所指，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但政府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢。政府會加速擴大廚餘回收能力，目標在一年內增加一倍的智能廚餘機，此外亦會在未來一年設100個回收廚餘點。亦會增加綠在區區的回收點由200個至800個，並會延長綠在區區的時間。

謝表示，政府亦會推行減廢回收約章計劃，向願意參加的私人屋苑派發指定袋，參與大廈必須有物業管理，向住戶提供回收設施。政府會由6月1日起向全港公共屋邨每月派發20個免費指定袋，為期六個月，希望市民可以20個免費指定袋掉垃圾，毋須再用其他膠袋，由於相關措施僅為宣傳教育，故清潔工毋須改變現行清潔方式。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼

