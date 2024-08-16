大熊貓盈盈生BB｜園方：龍鳳胎過輕較脆弱　未來三四日是存活關口

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓盈盈在本周四（15日）凌晨成功誕下一對龍鳳胎，創下大熊貓最年長初次產子的紀錄。今日（16日）同時是盈盈的19歲生日，園方公布熊貓BB最新情況。



園方表示，龍鳳胎出生時較為脆弱，各自只有110多克，比正常130克稍輕，最近數日進入「收水期」，體重更輕，加上牠們本身未完成發育，未來三四日是存活關口，期望牠們飲奶增加，令體重上升。



大熊貓盈盈口銜龍鳳胎姐姐、正生產弟弟時情況

▼8月16日 海洋公園交代大熊貓盈盈生產龍鳳胎進展▼



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龐建貽：盈盈產後疲累 需慢慢恢復體力

海洋公園主席龐建貽表示，相信市民的心情一樣雀躍，盈盈創下最年長初次產子紀錄，為非常罕有的案例。他感謝公園的動物護理及獸醫團隊，連日來通宵達旦提供最好的照顧，也感激中國大熊貓保護研究中心專家的支持，在大熊貓繁育分享寶貴經驗。「終於經過咁多年努力，成功為香港帶來熊貓貓BB。」

龐建貽又指，未來仍有挑戰，由於龍鳳胎剛出生較為脆弱，最近數日進入「收水期」，體重更輕，護理團隊及四川專家會全天候關注BB的狀況，讓牠們盡快恢復穩定，得以健康成長；同時亦會全力幫助盈盈復原，「盈盈生完之後當然好攰，大部份時間需要休息，希望可以慢慢恢復體力，可以輕鬆照顧佢嘅BB。」

他形容盈盈產下雙胞胎，猶如香港隊在巴黎奧運獲得兩雙金牌，甚至比此更令人開心。

8月11日超聲波掃描檢查才確認盈盈懷孕

大熊貓樂樂和盈盈今年3月於海洋公園成功完成自然交配。公園的獸醫團隊與熊貓中心的專家，在8月11日透過超聲波掃描檢查，才確認盈盈懷孕。動物及保育部主管祝效忠表示，大熊貓要在生產前14日照超聲波，「如果佢真係成功懷孕之後，其實最快可以生產14日之前，透過超聲波檢查先可以確認到。」

他指大熊貓在生產前會如人類一樣較為煩燥及敏感，盈盈都不是太願意配合，但無法在麻醉下進行，故此當團隊發現胎兒時，已非常接近分娩時間，估計只剩下一兩日就要生產，因此只能集中精神預備分娩安排。

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盈盈分娩後乳汁偏少、無經驗照顧嬰兒

祝效忠又指，盈盈在19歲高齡初次產子並不容易，與人類一樣或遇到體力不足的難題；而牠分娩後分泌的乳汁，相比年輕大熊貓較少，加上牠沒有生產及照顧嬰兒的經驗，團隊需要作出評估。

祝效忠指，野外大熊貓會也會生產雙胞胎，不分高齡及初次生產，機率同樣為五成。不過野外大熊貓難以同時照顧雙胞胎，會放棄體弱的BB，相比下海洋公園則會提供育孕箱或保溫箱人工哺育。「至於佢哋留幾耐，相信一直等待到龍鳳胎穩定落嚟，先會返回大熊貓中心。」

海洋公園預告大熊貓BB會在幾個月後，登場同市正式見面。圖左為雌性熊貓BB姐姐，右為雄性熊貓BB弟弟。（海洋公園FB圖片）

龍鳳胎不足秤 收水後更輕 未完全發育易遇到腸胃問題

龍鳳胎出生時較為脆弱，各自只有110多克，比正常130克稍輕。祝效忠表示，「收水期」為大熊貓的存活關口，他期望3至4日後，姐弟的體重可持續上升及能夠穩定進食。同時大熊貓BB由於未完全發育，容易遇到腸胃問題，因此團隊及專家會24小時觀察排便，並為牠們催便。

被問到何時能與公眾見面，祝效忠說︰「我哋都希望佢哋可以早啲同大家見面，不過目前聚焦同大前題係照顧好BB，希望嚟緊日子健康發育，咁我哋再將進一步消息公布，盡快同公眾見面。」他指由於龍鳳胎的父母為樂樂及盈盈，因此牠們會留在香港生活。

海洋公園8月15日晚上在社交平台公布，大熊貓盈盈整個生產過程歷時5個多小時。（海洋公園FB圖片）

海洋公園今日傍晚在社交平台，共發放3張大熊貓BB的生活照。相片顯示，牠們一同在加護箱子中生活，箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵食，並擦乾淨身體。海洋公園並指，大熊貓雙胞胎出生後一個月，為比較敏感的時期，因此牠們現時非常脆弱，需要時間穩定狀況。公園護理及獸醫團隊、熊貓中心的專家，已24小時加護照顧。

大熊貓樂樂和盈盈，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。（資料圖片）

▼大熊貓樂樂及盈盈首當父母▼

