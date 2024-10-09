建造業薪酬2024｜工會公布14工種凍薪　僅金屬棚架及挖掘機加約3%

建造業總工會今日（9日）舉行建造業工人薪酬發佈會，公布由今年11月起，16個主要工種中，只有金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，其餘14個工種薪酬零增幅、將會「凍薪」。



工會同時發布就業情況問卷調查結果，逾七成受訪者稱今年就業情況較去年差，八成受訪者認為輸入外勞導致本地工人失業、薪酬下降等。工會表示，預見私人工程量減少，整體建造量增長放緩，為建造業界帶來挑戰，促政府有序推出工務工程、並加快推出舊區重建、維修保養項目，短期創造更多職位，助本地工人就業，並應關注本地勞動市場情況、適時檢討外勞政策。



建造業總工會今日（9日）舉行建造業工人薪酬發佈會，公布由今年11月起，16個主要工種中，只有金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，其餘14個工種薪酬零增幅、將會「凍薪」。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港建造業總工會今日（9日）舉行建造業工人薪酬發佈會，稱就目前及未來市場需求情況，與各屬會及多個建造業界持份者商討後，決議主要16個主要工種，從今年11月1日起「凍薪」，只有兩個工種、即金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬會增加3.1%、及3.3%，日薪分別由1600元增至1650元、及1500元增至1550元。

建造業總工會公布由今年11月起，16個主要工種中，只有金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，其餘14個工種薪酬零增幅、將會「凍薪」。（建造業總工會提供）

工會在今年8月至9月期間，也向工會會員進行就業情況問卷調查，共收回2,005份有效問卷。結果發現，逾七成受訪者稱今年就業情況較去年差，有三成半受訪者稱開工不足。

調查揭8成受訪者認為輸入外勞致本地工人失業

調查中，逾半受訪者表不過去一年薪酬「無加無減」，不過，逾八成受訪者認為輸入外勞導致本地工人失業、薪酬下降等。大部份受訪工人期望政府提供更多勞工保障、合理施工期及增加在職培訓機會。

建造業總工會今日（9日）舉行建造業工人薪酬發佈會。（直播截圖）

工會指，整體經濟情況未如理想，加上銀行貸款抱持審慎態度，地產發展商對新項目的開展意欲降低，導致私人工程量突然驟減，工程前期工種的工人漸漸出現開工不足的情況。

工會續稱，業界現時雖未至踏入「寒冬」，但可預見私人工程量減少，整體建造量增長放緩，為建造業界帶來挑戰。

就業內時有權益糾紛，如近期屢次現欠薪、欠工程款，工會稱擔心會窒礙業界發展、及影響年青人入行意欲，呼籲政府盡快通過付款保障條例。

工會也提出多項建議，包括促政府有序推出工務工程、及加快推出舊區重建、維修保養項目，短期創造更多職位給本地工人就業，同時關注本地勞動市場情況、適時檢討外勞政策，並增撥資源做好職業培訓工作等。