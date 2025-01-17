今日新聞8分鐘｜沙頭角吊臂車橫掃巴士站｜港男緬甸獲釋 多次毒打

天眼直擊｜元朗獨行賊撬藥材海味舖鐵閘 帶紙皮箱搜掠擸$30萬貨

臨近農曆新年，元朗一間藥材海味舖遭人爆竊。現場為屏昌徑聯發樓14號C舖地下，遇竊的藥材海味店損失總值約30萬元的鰵魚膠、魚翅、燕窩等貨物。警員現正追緝賊人歸案，案件交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進。《香港01》獲得藥材海味舖的閉路電視錄影片段，拍攝到賊人犯案的過程。

汀角路本田雅廓自炒掃欄 全車毀爛車底擱鐵欄車頭斜插草叢

大埔發生車禍。凌晨近1時，據報一輛白色本田雅廓（Honda Accord）私家車，沿大埔汀角路行駛，途至近犁壁山新村對開一個彎位時，懷疑失控掃毀約10米鐵欄。意外後，私家車車頭嚴重損毀、車尾及車身亦有受損，零件泵把飛脫一地。而私家車尾輪則擱在鐵欄上，車頭斜插落草叢，前座乘客位則打開。

警拘12人包括7名男警 涉8年間清洗$1050萬犯罪得益

警方表示，財富情報及調查科人員經深入調查後，今早（16日）在上水、粉嶺、屯門及葵涌，拘捕8男4女（28至68歲），其中7名男子（28至39歲）為休班警員，他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。據了解，當中包括牽涉毒品案的違法行為。

消息稱，12名被捕人士包括反黑組人員，他們涉嫌在2017年至2024年期間，利用22個銀行戶口，清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉款約1,050萬港元。其中兩名休班警員，再將自住按揭樓宇於2019年至2024年期間出租，另涉「詐騙」被捕。所有被捕人正被扣查。涉案7名休班男警，現已被停職。

雞公嶺山火│GFS影片直擊擲水彈救援 火龍與煙霧交織 叢林變焦土

過去數天香港風高物燥下，多區發生山火，其中元朗雞公嶺山火焚燒逾30小時始大致救熄，幸無釀傷亡。政府飛行服務隊今日在Instagram發佈第一視角灌救影片，可見山嶺上的「火龍」延綿不絕，整個山頭煙霧瀰漫。人員不斷投擲水彈撲火，惜大片叢林均已化為灰燼，只剩一片黑色焦土。

「中移動」職員來電指涉洗黑錢 18歲內地女學生墮騙局失$920萬

一名18歲內地學生去年接獲自稱電訊商職員來電，指涉及一宗洗黑錢案，受「內地執法人員」持續監察，先後轉賬共約920萬元，終發現受騙報警。消息指，受害人為香港大學學生。

緬甸詐騙營︱25歲男獲救回港 $12萬招攬帶鑽石中伏 多次被毒打

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙。保安局局長鄧炳強今午（16日）在社交平台確認，其中一名被禁錮緬甸的港人今早搭乘航班返港，並由保安局、警隊及入境處同事在機場接回。據前油尖旺區議員余德寶透露，該名男子逗留園區數月，其家人於周二（14日）繳付贖金營救。

有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒、東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德、總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛，今晚8時交代詳情時指，事主於去年10月，在社交媒體被人以12萬元招攬做帶貨員，聲稱由泰國帶鑽石前往去台灣，最終被騙至園區，逃走失敗後被逼進行詐騙，因多次不達標，遭到毒打及扣起膳食。

車cam直擊︱上水交通鐵馬遭同袍警車撞尾 警跪地手掩腰

上水發生涉及警車的交通意外。今日（16日）下午約3時05分，一輛警察電單車及一輛警車，均沿粉嶺公路往北區醫院方向行駛，途至掃管埔路一個迴旋處時發生相撞，事件中無人受傷，警方正調查意外原因。

網上車cam片可見，涉事警車尾隨於電單車後方，其後電單車起步駛前，但又突然急煞停車，尾隨警車疑收掣不及直撼其尾部，被撞交通警隨即向左倒下，他雙手撐地，之後跪在地上並用手掩住腰部。

英國84歲老翁洗衣店遇劫 「用牛仔褲抽擊」勇戰匪徒爆紅｜有片

英國一位84歲老翁近日在自助式洗衣店意外遭遇劫匪，他臨危不亂，僅憑手上的一條牛仔褲成功將其擊退。