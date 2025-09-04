8男女涉放炸彈｜何卓為被指主謀　辯稱衝突站後排　扮勇武為溝女

被指是多宗爆炸事件幕後的主謀被告何卓為，今(4日)與另外兩名被告李嘉濱及張家俊，被裁定交替控罪串謀導致爆炸罪成立。



何被捕時已否認與事件有關，他在審訊中曾出庭自辯，從他在2019年參與社運的人與事談起，包括提到他曾在理大衝突時曾潛入雨水渠，又稱與女網紅「搣時潘」結怨，並遭潘起底，他疑因此遭追求中的女示威者冷待，一時「諗歪咗」，開始收集不同Telegram群組的公海資料，說成與自己與爆炸事件有關，希望能獲異性垂青。他在2020年1月起開始追求一名比他年輕15年的女大學生，並在同年2月中與該女大生同遊泰國，正式成為情侶，惟他們拍拖不足兩星期便被捕，該名新女友何培欣亦成了本案的被告，何培欣審訊後被裁定罪名不成立。



被告何卓為自辯時認有參與社運，但稱只站後方，但有向女示威扮是前線以吸引她們注意。(網上圖片)

理大被包圍期間，有傳有示威者曾嘗試經水渠逃離校園。何卓為自辯時稱，他曾三度從雨水渠進入理大。（Adnan Abidi / 路透社）

現年41歲的何卓為作供時透露，他曾任地產經紀，後來轉職經營釣具買賣，及帶團到海外釣魚等生意。

有參與社運但只站後方

何直認有參與2019年的社運，但衝突時只站在後方，從沒掟過汽油彈，期間亦有把他租用於大角咀宏創方503室的單位，開放給示威者休息，亦讓被逐離家的示威者留宿，他曾把單位鎖匙給予示威者，故其單位常有示威者出入，單位內的一些物品，也可能屬於該些人士。

聲稱曾從雨水渠潛入理大

同年11月發生理大衝突，何直言曾入過理大，但警方包圍後他無法再進去。後來得知有被困的人精神狀況欠佳，因他有潛水牌，聲稱曾3次從雨水渠潛入理大，亦估計曾有示威者成功從這路離開。

參與社運認識其他被告

何又稱他曾在太子示威時被捕，便問身邊的人有沒有律師的聯絡方法，那人正是第二被告李嘉濱，兩人因而認識。他事後知李同年11月左右在同大廈租下1008室，但不知李用該單位放化學品。他後來又從一個武術班認識第三被告吳子樂。

聲稱屠龍小隊成員亦搭上搭找過他

何在Telegram有一個叫「五飛」的帳號，社運期間，他曾以這「網名」與一名帳戶「Freedom Hai」的女示威者對談，他們有談論到台灣買弓箭，亦提過「龍隊」及理大的事。何承認「龍隊」是指「屠龍小隊」，對話中他有提及對該小隊的遭遇，如他們因買真槍疑遭出賣被捕，又提到知該小隊的人想離開，並聲稱有人「搭上搭」聯絡過他，但他最終沒有為他們安排船隻。

何又解釋，因當時勇武示威者較受異性歡迎，故他有時會誇張少許，描述到自己比較前線，以吸引異性注意。

何卓自辯時自爆與女網紅「搣時潘」潘書韻的恩怨。（IG@miss_punpun）

何卓為稱遭「搣時潘」(圖)起底後遭網上欺凌，甚至不敢出街。（IG@miss_punpun）

與女網紅結怨被起底

然而他在社運期間，與女網紅「搣時潘」潘書韻結怨。事緣是潘曾把一批防護裝備交給他，讓他放在單位供示威者使用。何稱潘留下的裝備早已派完，但潘的一名朋友後來又上來索取，他便以成本價出售防毒面具給潘的該名朋友。惟潘得悉後，以為他偷裝備販賣，潘約在同年12月在Facebook起何的底，公開了他的個人資料，又指他食人肉血饅頭，出賣示威者等。何稱當時有人表示要打他及掟他落街，他因害怕而不敢出街。

女示威者分租單位並提及「蛋糕」

何稱他遭起底後收入大減，後來一名女示威者Rachel，稱可以每月3千至4千元分租其503室單位，以存放物品，何因經濟拮据而接受。Rachel便放下了電子零件及混入汽油彈的物品，又曾向他說，電油溶解發泡膠後，會產生類以忌廉的物質，稱之為「蛋糕」，亦是汽油彈的一種。

覺遭冷待後一時想歪

何亦覺自被「起底」後，有女示威者開始冷待他，他感到被人誣衊之餘，又覺別人都忘記了他曾付出的一切，覺得無人再相信他，何作供談到這時一度飲泣。他又稱因此一時「諗歪咗」，開始把在「公海」收集的訊息，包裝成他有份做的事，以用作追求異性。

加入了多個群組包括九十二籤

何稱他當時其實已不再參與示威，但加入了多個Telegram群組，在明愛醫院爆炸事件前，他見有人在訊息提及要放煙霧彈及迫政府封關，他對事件感好奇，故有留意討論區帖文及新聞，並訂閱了爆炸事件後承認責任的「九十二籤」群組。

訛稱參與爆炸事件搏異性關注

何稱他於2020年1月開始追求案中第七被告何培欣，女方當時的帳號名為「珀斯光輝」，他把從各方聽來有關醫院放煙霧彈的事告知何培欣，令女方覺得他有份參與，希望女方會因而關注及陪伴他。但何稱那些話全屬「吹水」認威，其實他並無參與。何亦曾向另一女示威者稱：「今晚專心調鋁熱彈」，但稱他其實不懂，只是想在女方面前裝成是前線示威者。

多番向何培欣談爆炸事件

何在2020年1至2月期間與何培欣的通訊中，提及很多爆炸事件的資訊，但何稱其實全是「吹水」。他在同年2月19至24日與何培欣同遊泰國，兩人才正式成為戀人，惟拍拖不到兩星期便被捕。

部份留言由朋友「阿蛋」所發

何又稱他因為怕遭人在網絡欺凌，故曾叫中學同學「阿蛋」，以其手機登入何於Telegram的「五飛」帳號，並叫「阿蛋」在群組內以「五飛」之名留言，因此涉案期內一些以「五飛」發的留言，實由「阿蛋」所發。

外出買酒並無與吳送爆炸裝置

何又稱，明愛醫院事件後，他在2020年2月1日在503室聽到第三被告吳子樂與第八被告周皓文談口罩生意，他後來外出買酒，吳稱他亦要外出交收面罩，故他與何曾先後離開503室。何否認該次與吳離開單位是把爆炸裝置送到公園公廁，並重申2月2日羅湖站的事與他無關。

約第四被告談情趣用品程式

何稱同年3月5日中午，他離開503室與「阿蛋」及第四被告張家俊飲酒，傾談做成人情趣玩具生意，亦有意攪直播平台，想問張撰寫程式的問題。他在訊息中曾提及3D面罩，何解釋是準備情趣用品拍影片時給演員配戴。

想淡出示威圈而改網名

同月6日下午，他又和「阿蛋」食下午茶，他提到想淡出示威圈及與503室割蓆，叫「阿蛋」把其「五飛」帳號改名為「William Wallace」。當晚他要帶釣魚團，其女友何培欣亦有參加，之後「阿蛋」叫他到嘉頓山露個面，何便帶醉與女友一同出席，印象中只記得吳曾提議投資股票及虛擬貨幣。

阿蛋通知將軍澳或有事發生

同月7日，「阿蛋」稱在「烘焙同好會0.3」群組，發現有人提及503室有煙，故回應了兩句，「阿蛋」又告知他翌日將軍澳會可能會有事發生。何想到要找地方暫避，便在青衣一酒店租了房間，何當晚乘港鐵往青衣時遭警方拘捕。

稱遭警員踩下體而供出密碼

何又稱，被警方拘捕後遭警員毒打，並有警員踩其下體，他受不住痛楚而說出了手機密號。警員又向他稱第二被告李嘉濱及第三被告吳子樂已供了他是主謀，故叫他也供兩人是主謀，他更指警員曾與他協議，若他把事情說出，或可獲保釋，故才與警方作了多個錄影會面。

控方指何稱被警毆證供與醫療報告不符

控方對何的說法大表質疑，其中何辯稱遭4至6名警員毆打，但醫療報告指何當時只投訴遭兩警毆打，傷勢情況亦與其描述不符。控方更質疑踩下體的事根本沒有發生，何不同意。控方又指，警方從沒要何供出任何人，又指何錄影會面時神智清醒，懂得否認對他不利的事，亦會適時行駛緘默權，認為何是自願作供，何不同意。

盤問下認非全部訊息由阿蛋所發

控方又指，何聲稱涉案以「五飛」發出的言論，是其友「阿蛋」所發，但控方指部份涉案訊息是從何的手機發出，認為並非如何所言，全是「阿蛋」所發。何在盤問下承認非全部訊息均由「阿蛋」發出。

指認識女友時她只是個和理非

何在接受何培欣的律師盤問時，承認從沒邀請何培欣參與任何行動，她亦沒有參與任何案中的TG群組。何亦承認曾以做哨兵為由約何培欣，又稱認識她時認為她是個「和理非」。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022