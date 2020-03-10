【新冠肺炎．3.10】埃及食環團「八中三」　再多兩團友確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日新增五宗個案，都涉及外遊返港人士，累計增至121宗（120宗確診個案及1宗疑似個案）。當中三人屬一個「埃及食環團」的團友，全團只八人，已有一男團員及一對夫婦確診；另兩宗則是有六人確診的印度團確診團友的家人，屬輸入個案的密切接觸者。 政府今晚對歐洲德國、法國及西班牙三個爆發疫情的區域，發出紅色外遊警示，也將紅色警示擴至意大利全國；在亞洲方面，紅色警示也適用於日本北海道。由本周六（14日）凌晨起，所以人在入境香港前14日，曾到上述地方，均會被送往檢疫中心隔離14日。

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【23:30】衞生防護中心公布，「埃及食環團」新增兩名確診團友，是一對居於屯門兆禧苑安禧閣夫婦。男病人59歲（為第120宗個案）有長期病患，於本月7日出現流鼻水，翌日出現發燒；女病人同為59歲（為第121宗個案）過往健康良好，於7日出現發燒。二人於9日到屯門醫院求醫，深喉唾液樣本今日均證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時入住屯門醫院接受治療，情況穩定。

【新冠肺炎】埃及食環團確診屯門夫婦 近日區內活動行程曝光

【22:55】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（10日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至昨日新增逾1,500個家居檢疫住址，最新數字累積共12,035個。其中在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑首上榜，檢疫最後日期為3月17日。

【家居檢疫】涉1.2萬個住址 布力徑豪宅區首上榜（含18區名單）

【22:49】衞生署公布，今日一共有五宗確診個案。其中三宗列為輸入個案，同屬「埃及食環團」團友。他們八名同行團友當中，除了於雅麗氏何妙齡那打素醫院留醫的大埔街市男管工外（第119宗），尚有一男一女團友確診（第120及121宗），現於屯門醫院留醫，三人均為59歲。

另外兩宗為下午公布的「印度團」團友的女兒，及女兒碧瑤灣28座家中的菲傭。她們被列為輸入個案的密切接觸者。

【新冠肺炎】8人埃及食環團 大埔街市管工確診 晚上確診增至3人

【22:22】消息指，「埃及食環團」八名團友當中，除了衞生署下午公布的59歲大埔街市男管工確診外，再有兩名團友確診。衞生防護中心主任張竹君下午表示，該管工的妻子也有病徵，正進行病毒檢測。據了解，同行一名離島區員工也有病徵。八人為食環署現任高級巡查員及退休巡查員。

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【21:27】《香港01》記者今日下午至黃昏時段，於金鐘至中環一帶巡視的士站情況，發現均出現｢車等人｣的長長車龍。下午近1時，金鐘的士長龍有約40輛，由德立街排至夏慤道；至於中環，即使在約6時的放工時間，畢打街的士站依舊有近30輛的士排隊，排至近雪廠街。

有的士司機表示，畢打街過往只會｢人等車｣，惟今日從雪廠街排隊約20分鐘，方到達畢打街，前方仍有6、7輛的士。他表示，現時中環至少需等候20至30分鐘方能成功上客。

【新冠肺炎】中環的士站放工時段車等人 畢打街的士排至雪廠街

【20:50】保安局公布，鑑於法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區爆發2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，政府今日對上述地區發出紅色外遊警示。

此外，因應意大利2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，政府決定將現時對意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴第及威尼托地區生效的紅色外遊警示擴展至意大利全國。

由本周六（14日）零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到上述地區的人士，不論是否香港居民發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。該檢疫安排亦於同日起適用於由意大利全國抵港人士，以取代現時就意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區的安排。

【新冠肺炎】政府宣布向日本北海道等發紅色外遊警示、強制檢疫

【17:04】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，已康復出院的病人當中，有22人已覆診，有21位會在本周內覆診，他指無需要再為康復人士再測試。現時公立醫院驗病人的病毒RNA，以顯示有否病毒存在，不論病毒是否死活。他指暫時無為康復者做測試，如醫生認為有臨床需要都可以做。張竹君表示，該名鑽石公主號郵輪回港的女病人的免疫力低，再回醫院檢查是例外個案。

【16:48】新華旅遊總經理蘇子揚回覆《香港01》表示，剛剛於今日下午得知情況，據他初步了解，該個埃及團大約有8至9位團友，2月27日出發至3月7日返港，現時已通知有關旅行團的領隊及跟他有接觸的同事自我隔離14日。新華的領隊表示沒有感到身體不適或有發燒的情況。

【新冠肺炎】一確診者19日前到過香港外國記者會 今起關閉三日

【新冠肺炎】印度團群組溫哥華團友確診 居港時疑傳給女兒及菲傭

(香港01製圖)

【新冠肺炎】埃及8人團爆疫情 大埔街市食環管工確診 妻有病徵

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗新型肺炎個案，令累積個案增加至119宗，包括印度旅行團團友的女兒、外傭。另外，59歲在大埔街市工作的食環署男員工確診，任職管工。他居住富亨邨亨泰樓，在2月26日後沒有上班，他在2月27日曾往參加新華旅行社的旅行團，與太太前往埃及旅遊，在3月7日回港，在3月8日發燒。該埃及旅行團涉及8名團友參加。他發病後便沒有上班。張竹君表示，相信59歲男子在埃及感染的機會大。

另外，鑽石公主號郵輪一名女子曾入住日本醫院，2月18日確診，其母也確診。女病人家住堅尼地城，免疫力低，於3月4日及3月6日都檢測到陰性，於是跟包機回港，因為是特別個案，擔心她有機會長時間帶病毒，她在3月9日入本港公立醫院，化驗顯示有新型冠狀病毒。

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【16:20】法國駐港總領事領館在Facebook披露，接獲香港政府通知，由本周五（13日）午夜起，對來自法國兩個地區（勃艮第-弗朗什-孔泰和格蘭德地區，Bourgogne-Franche-Comté及Grand Est）、意大利全國、德國部分地區及日本北海道的入境人士，無論是香港居民或非居民，會被送到檢疫中心強制隔離14天，不能在家中隔離。

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【16:10】立法會今（10日）早召開衛生事務委員會特別會議。有議員關注公立醫院醫護人員的防護裝備存量。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，N95口罩比較緊張，只有110萬個，估計只有四星期使用量，「美國cut單cut得好緊要，訂貨好困難。」

【新冠肺炎】醫管局N95僅夠用四星期 向美國訂貨遭取消

富貴印度團21名團友中，已有6人確診。（資料圖片）

【15:19】21人印度團感染群組擴大，消息指，再多兩名與該團團友的接觸者初步確診感染新型冠狀病毒肺炎，令這個群組感染人數增至九人，當中五名在港及一名在加拿大團友確診，首位確診者的69歲侓師丈夫確診，現再增兩名初步確診接觸者。

此外，今日另增一宗初步確診，即合共三宗。

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【15:15】EGL東瀛遊表示，評估形勢後，為減低客人憂慮，決定取消明日（11日）至本月31日所有泰國旅行團，涉及12團，約350名客人受影響。東瀛遊解釋，鑑於新型肺炎蔓延，泰國政府宣布將採取更嚴密的入境措施，所有由中國（包括香港和澳門）入境的旅客均需要填健康申報，並接受14天的隔離，相關措施的不確定性。至於4月1日起出發的泰國旅行團安排，將於稍後時間公佈。

東瀛遊表示，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款，已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心：3692 0888查詢有關事宜。

【14:40】行政長官林鄭月娥今早出席行會前見傳媒時表示，政府在考慮對哪些國家採取旅遊限制，將向更多國家推行進一步港口衛生檢疫限制。旅遊業議會副總幹事陳張樂怡表示，至今因出外旅遊而輸入的確診個案，主要來自印度，還有一些未受肺炎疫情影響的地區，航空公司都照飛可如期出發，認為政府不應該「一刀切」全面叫停外遊，希望政府獨立評估個別地區情況，否則會令備受打擊的旅遊業雪上加霜。

【新冠肺炎】港府料擴展入境限制措施 旅遊業︰勿一刀切

【10:15】立法會今日召開開衛生事務委員會特別會議，討論香港預防及控制2019冠狀病毒病的措施。商務及經濟發展局首席助理秘書長連庭欣表示，現時10個香港旅行團在泰國，涉及260名旅客，另有50個旅行團已取消。

【新冠肺炎】商經局：10旅行團涉260人在泰國 50團已取消

【08:00】截至周二（10日）上午8時，全國確診病例80906宗，累計死亡人數3124人，疑似病例421宗，治癒病例58833宗；在重災區湖北，累計確診18247宗，死亡總數3008人。

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