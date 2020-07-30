新冠肺炎│外貿公司哭訴全球找不到一張訂單　電話費也要節流

新冠肺炎疫情持續多時，全球「大爆發」下，外貿生意大受影響，有經營外貿公司的聽眾徐小姐含淚致電電台節目，慨嘆由今年初起至今，不論本港、內地以至全球仍難以交易，「我搵勻全世界都無一張單，基金又未通知有無，我都想繼續生存下去，噚日仲要見到搵餐飯食都咁難，搵食即係想搵錢食飯，要氣力向前行都難呀！」又指政府的防疫抗疫基金，申請後多個月來未獲通告成功申請與否，相當擔心。 零售業因疫情持續及禁堂令下大受影響，香港零售管理協會主席謝邱安儀今日於一電台節目中表示，港府再次推出限聚令及限堂食令，由於能否外出進食直接影響市民會否外出購物，因此禁令措施對零售的影響極大，但不少業主已要求租客交原定租金，又指不少業主的寬限止於四月份，令能否繼續經營也相當困難。「宜家一交唔到租，好多業主見交少咗少少，交少啲啲都話律師信要求交租，好艱難。」

謝邱安儀表示，有零售商跟其洽談寬減時，不獲理會，部份則要求租客延長合約及其附帶條件。（資料圖片/高仲明攝）

新冠肺炎疫情持續多時，全球「大爆發」下，外貿生意大受影響，有經營外貿公司的聽眾徐小姐含淚致電節目，慨歎由今年初起至今，不論本港、內地以至全球仍難以交易，人手已縮減至極限，現時情況已非常水深火熱，因無生意已大減人手下，想向電訊公司減少電話線數量以減支出也相當困難，「我本來需要10多條電話線，而家3條就得啦，我想減開支，減電話線減成本，都因為合約而做唔到！」

徐忍著淚水，續而說時難處，她說，港府推出防疫抗疫基金，申請後經過多個月仍未知能否得到接納，仍相當擔心，「點解我等咗咁耐都無消息？我想知收唔收到。」她又無奈分享現時公司情況，「我搵勻全世界都無一張單，基金又未通知有無，我都想繼續生存下去，昨日仲要見到搵餐飯食都咁難，搵食即係想搵錢食飯，要氣力向前行都難呀！」

零售蕭條冀能以低租方式渡時艱



香港零售管理協會主席謝邱安儀提到，部份業主早於五月、六月時已完全回復正常，七月中政府再推出限聚令及食肆禁堂食令下，有零售商跟業主洽談寬減時，不獲理會，部份則要求租客延長合約及其附帶條件，「有啲要延長租約，唔係長一兩個月，係威脅要到下年嘅9個月至12個月，但好多已過得一日得一日，今個下月捱不捱到。」

港府再次推出限聚令及限堂食令，由於能否外出進食直接影響市民會否外出購物，因此禁令措施對零售的影響極大，但不少業主已要求租客交原定租金，又指不少業主的寬限止於四月份，令能否繼續經營也相當困難。「宜家一交唔到租，好多業主見交少咗少少，都係話出律師信要求交租，好艱難。」

她憤斥現時情況並非以往相同，根本不能以「好景」時的租約相提並論，望業主能夠共渡時間，「宜家零售蕭條就係人都見到，希望可以改用低租方式以渡時艱。」