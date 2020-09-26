新冠肺炎・9.26｜新增僅一宗輸入個案　本月第二度零本地感染

本地新冠肺炎疫情回落，衞生署昨天（25日）公布新增2宗確診個案，均是本地感染，並與早前的個案相關，是自7月5日起第三波疫情以來單日確診人數最少。署方今日公布僅增1宗個案，創下第三波疫情新低，患者為由巴林返港，屬輸入個案，確診個案累計增至5,060宗，是自本月15日錄得零本地感染後，相隔11日再次未有本地感染個案。

保就業｜惠康鎖價貨品多屬自家品牌 消委會：削弱消費者選擇種類

【19:14】因應新冠肺炎疫情，政府推出第二期保就業計劃，而兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳申請計劃須回饋社會。惠康早前公布會提供超過1.2億元回饋社會計劃，並昨天（25日）起推出「日日有低價」計劃，將超過300件日常必需品，包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，維持至少6個月。

不少銷價貨品是惠康所屬集團牛奶公司的旗下品牌，消委會指出，超市應避免集中自家品牌貨品減價，否則削弱消費者選擇貨品的種類，市民未必最受惠。

復課｜城大下周一起恢復面授 郭位寄語學生懷抱理想、獨立思考

【18:20】疫情下各大專院校已於本月陸續開學，城大今日向傳媒發稿指，將於下星期一起恢復面授課堂，又指校長郭位於今日聯同管理層及學院院長，透過面對面及網上直播的方式，與超過500學生會面，迎接新學年。郭在場內寄語學生，繼續努力抗疫、保持社交距離，冀在和睦關愛的氛圍下，懷抱理想、獨立思考。

【17:10】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有12名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,777名確診或疑似病人康復出院。現時共有149名確診病人分別於16間公立醫院留醫，其中11人情況危殆，九人情況嚴重，其餘129人情況穩定。

新冠肺炎｜增1宗輸入個案 屬貨機機師 11日後再現零本地感染

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5,060宗，是第三波疫情以來最低。

該患者屬輸入個案，為一名48歲男子，由巴林返港，本月21日發病，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店。換言之，這是繼本月15日僅４宗輸入個案後，相隔11日終再出現零本地確診。

香港航空推機組人員減薪30%兼職計劃 拒參加會面臨「永久措施」

【13:45】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球航空業受到重創。日前傳出香港航空將推出措施，鼓勵員工暫時轉為兼職。《香港01》取得港航內部信，證實港航將於今年11月1日至明年2日28日實施機組人員臨時兼職計劃，基本工資和固定津貼減少30%。參與員工分為兩組，輪流工作兩個月及休假兩個月，四個月都有薪金，並可找兼職工作。

信中又指，對於未參加計劃的機組人員，港航指將繼續支付正常工資。然而強調將無法充分降低成本，或解決機組人員的過剩問題，故將需要檢視機組人員總體人手計劃，並採取永久措施。

全民檢測｜華昇今拆走氣膜實驗室 設備搬到倉庫 與中央結算開支

【13:11】全民檢測計劃於9月14日完結，設於中山紀念公園體育館、由華大基因旗下的華昇診斷中心管理的「氣膜實驗室」亦「完成任務」，華昇診斷中心董事長胡定旭今天（26日）表示，今天已把氣膜「放氣」、拆走，會連同其他設備搬到倉庫內，若本港出現新一波疫情，或再需做大型檢測時，可以在一周內重新啟用。至於實驗室在全民檢測期間的開支，會由中央「埋單」，但實際金額仍在結算。

旅遊業盼放寛限聚30人帶本地團 馬逢國重談哽咽：演藝界水深火熱

【11:38】新冠肺炎疫情打擊下，旅遊業及演藝界活動幾近全面暫停。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國周二（22日）在一個記者會上哽咽落淚，他今早在商台《政經星期六》重談當日哽咽事件，形容業界現時陷入水深火熱，不少人失業長達8至9個月，政府過去只曾給予的7500元一筆過資助，並沒有提供更多資助。而香港旅行社東主協會會長葉慶寧則節目上談及業界慘況，認為疫情下旅遊業界「最慘」，盼政府能夠對業界放寬限聚令至30人，讓旅行社可以舉辦本地遊，「無可能一部旅遊巴坐4個人㗎，公共巴士都迫滿晒人啦。」

【11:33】消息指，今日新增大概2宗確診個案，料連續6天的單日確診數字是個位數。

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