新冠肺炎・最新｜消息：再增大概14宗確診　一宗感染源頭不明

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象。政府收緊防疫措拖，強制檢疫法例今日（15日）生效，另外經過明日起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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【11:58】消息指，今天新增14宗確診個案，當中9宗為輸入個案，1宗本地感染源頭不明，已於昨天記者會公布有關資料，今天將不設記者會。

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▼外遊須自費檢測　看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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