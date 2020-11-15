新冠肺炎・最新｜消息：再增大概14宗確診　一宗感染源頭不明

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新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象。政府收緊防疫措拖，強制檢疫法例今日（15日）生效，另外經過明日起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。
▼11月16起收緊防疫措施▼
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【11:58】消息指，今天新增14宗確診個案，當中9宗為輸入個案，1宗本地感染源頭不明，已於昨天記者會公布有關資料，今天將不設記者會。
限聚令｜新開酒吧改申餐廳牌避關門令 另有東主借錢保員工共時艱
【09:00】有創業青年因疫情屢次推遲開酒吧計劃，最後決定加設廚房，改申請餐廳牌照避開關門令；有酒吧則遲遲未收到政府的防疫基金，為保員工生計寧願借錢頂硬上。面對可能出現的疫情，他們都希望政府不要一刀切要求飲食業停業。
▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼
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昨日總覽：
確診大廈食肆｜源頭不明患者曾光顧旺角餐廳 盈館、金御酒家上榜
▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼
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新冠肺炎｜確診男保安曾到旺角金御海鮮酒家 經理：全員通過檢測
限聚令｜政府收緊酒店Staycation房間人數、食肆每枱最多4人
新冠肺炎｜袁國勇、梁卓偉促政府補償確診停工患者 望成檢測誘因
▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼
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▼感染風險通知流動應用程式▼
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