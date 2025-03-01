啟德開幕禮直播｜甄子丹江旻憓比劍　劉德華登場「官方」剪輯即睇

啟德體育園今日（1日）開幕，傍晚六時半舉行、歷時約90分鐘的開幕典禮不設直播，今晚九時許，經剪輯的啟德體育園開幕典禮轉播播出，文體旅局局長羅淑佩早前指有關安排是讓市民可安坐家中，以最佳角度一氣呵成觀賞今次開幕表演。

啟德體育園開幕典禮呈獻體育及歌舞等表演，表演嘉賓包括表演嘉賓包括現任及前任國家隊及港隊運動員，包括有樊振東、林丹、江旻憓、羽毛球「鄧謝配」。本港及內地藝人代則有甄子丹、林子祥、容祖兒、MC張天賦、李宇春等。啟德體育園開幕典禮剪輯轉播即睇，影片來源：TVB官方YouTube/TVB (official) YouTube。



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啟德體育園開幕禮採用「三面台」設計，現場基本上坐滿3萬多名觀眾。在揭幕儀式後的表演部份，第一個焦點是巴黎奧運奪得女子重劍金牌的江旻憓與「宇宙最強」影星甄子丹上台進行劍擊表演賽。

至於另一高潮是四大天王之一的劉德華壓軸現身，他提到年輕時在附近居住，中學時常聽到飛機聲響，之後在區內辦公，並見證啟德體育園興建，並將紀錄啟德啓德變遷的畫卷放在時間囊內。

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▼2月4日 啟德體育園主場館測試賽 港超聯U22足球賽 ▼



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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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▼3月1日 啟德體育園開幕儀式 ▼

