今日新聞8分鐘｜餐廳女廁驚藏偷拍器 ｜吊船風中狂搖工人捉繩保命

西營盤露天地盤起火 工人自行射水 住戶驚呼︰火燭呀

網上流傳1條影片，顯示建築物上層露天地盤發生火警，多名男工人在場打算撲熄火勢，部份人嘗試射水或將沙撥入火中，但火勢仍然猛烈，附近居民見狀拍片，有女聲驚呼「火燭呀！」、「Fire！」

葵涌貨車泊街邊逾月 收28「牛肉乾」罰款近$9000 無駛走竟因……

政府早前在財政預算案，提出會檢討交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通，而在2024/25年度，「牛肉乾」定額罰款告票為庫房進帳8.4億元。網民近日發現，葵涌葵豐街一輛停泊路邊貨車，車頭的「牛肉乾」已堆積如山。有網民笑稱車主「有錢就是任性」，亦有人擔心車主「過咗咁多日都唔走，車主係咪有事？」《香港01》記者到場了解，發現涉事貨車累計收到至少28張告票，以每張罰款320元計算，該疊告票已能為庫房進帳近9,000元。

天眼直擊︱雌雄賊尖沙咀K11偷$560手作耳環 店家：人性喺邊度?

尖沙咀K11 Art Mall發生盜竊案。一間飾品店今日（14日）在Threads公開一段閉路電視片段，指昨晚（13日）晚上約7時半，有操「純正國語」、「好眉好貌着衫端正」的一男一女，在該店偷走兩隻耳環。該店斥「依家嘅經濟已經好差、好困難。點解啲人都仲要黎偷野呢？究竟人性係（喺）邊度？」店方回覆《香港01》查詢表示，被盜耳環為香港本地手作品牌「reminderJ 」的產品，共值560元。

有片︱火炭建築材料舖遭3惡煞淋紅油 店主：唔會向惡勢力低頭

今日（15日）早上11時23分，警方接報指，火炭禾盛街海輝工業中心地下一間建築材料公司地舖遭人淋潑紅油。警方接報到場調查，案件列刑事毀壞跟進。從閉路電視可見，3名戴口罩及鴨舌帽的男子走到店舖門前，其中穿紫藍色上衣男子手持一桶紅油，將油潑向店舖內，部分紅油亦灑到門前；一名穿白衫黑外套的男子則負責拍片。

佐敦餐廳女廁藏Cam疑偷拍2個月 女顧客親述揭發經過 男侍應被捕

《香港01》接獲讀者王小姐（化名）報料，指昨晚（14日）偕女友人到佐敦文英街一間日式餐廳晚膳，期間如廁時發現有一個攝錄器跌在地下，懷疑有人在女廁偷拍。王小姐隨後報警求助，警員到場調查並檢獲攝錄器，拘捕一名餐廳男侍應。

有片｜天瑞邨吊船風雨中10樓狂搖 工人捉繩保命 街坊:oh my god

今日（15日）下午3時許，本港天氣突然「變天」，懸掛黃色暴雨警告，廣泛地區均受狂風暴雨影響，大埔甚至有冰雹報告。網上有片段流傳，天水圍天瑞邨瑞心樓有一艘吊船，在天氣突轉差時，仍然在高空作業，未能及時返回地面，期間險象環生。片中所見，狂風暴雨下，吊船在空中猛烈大幅度搖曳，有工人仍被困在內，吊船船身有木板快被強風扯走。工人處境十分危險，需抆實吊船纜繩保命，稍有不慎會墮地。吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」。事後，男工人獲救無礙，安全返回地面。

啟欣苑撻訂增至74宗│今年佔30宗 8個大單位被棄購 禁改廚廁惹議

屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，事件令部份業主忍痛「撻訂」，並打算向房署追回訂金。翻查啟欣苑成交紀錄冊，發現今年至今(3月11日)，刊登在紀錄冊的撻訂個案，已增至74宗。

美女網紅澳洲強搶袋熊BB惹公憤 今IG上道歉 稱收數千條死亡威脅

美國一名女網紅瓊斯（Sam Jones）到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，此事引起外界甚至是澳洲政府的批評。她3月14日在社交媒體Instagram上發文道歉，並指自己已因此事而收到數千條死亡威脅。