今日新聞8分鐘｜Tesla拒捕撞警車檢毒品拘4人｜青衣街市老鼠亂走

CCTV︱粉嶺男子夾公仔舖掠8盒商品 店家發文要求交還：否則報警

粉嶺發生盜竊案。網上流傳一條影片，顯示周五（18日）凌晨3時許，一名男子手持一個橙色大紙袋，行入一間夾公仔舖「大肆搜掠」，涉嫌盜去去8盒商品，然後施施然離開。發文者表示，事發地點為粉嶺花都廣場，呼籲網民提供事件線索，並要求當事人交還物品，「否則報警處理」。

荔景邨26歲女子暈倒送院亡 據悉數日前剛產子後回家

荔景邨有剛分娩數天的女子猝死。今日（20日）中午約12時33分，警方接獲荔景邨日景樓一名男住客報案，指其姓劉（26歲）妻子在住所房內暈倒，不省人事。

救援人員接報趕抵，發現女事主仍陷於昏迷，她在丈夫陪同下，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救後，下午2時24分證實不治。據了解，劉女有患病紀錄，亦剛於數日前產子；警方現正調查事件，稍後會驗屍確定死因。

天后誕｜元朗巡遊人頭湧湧 商戶生意增20% 為北上重挫帶來幫助

今日（4月20日、農曆三月二十三日）是天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，吸引不少居民到場觀看。元朗教育路一帶有商戶稱受活動影響，生意增長2成，為「復活節北上潮」重挫下帶來一些幫助。

Tesla拒捕撞警車｜狂飆14公里 警搜5.9公斤毒品 拘4人20至23歲

Tesla私家車清晨在尖沙咀衝路障，與警方追逐約14公里，最後在火炭與隱形戰車迎頭相撞，車上4人落網，年齡介乎20至23歲。警員在車上檢獲逾5.9公斤毒品，包括太空油、大麻製品、可卡因及毒郵票，男司機及車上3名乘客均涉嫌販毒被捕。男司機未能通過酒精測試，另涉嫌狂亂駕駛及酒後駕駛。案件交由油尖警區重案組跟進。

青衣街市成老鼠樂園！老鼠亂走爬上肉檔砧板播菌 網民︰好多米奇

街市打烊後，老鼠出沒成常態？網上流傳1條影片，顯示青衣街市關門後驚現多隻大老鼠出沒，最少同時有4隻老鼠肆無忌憚亂跑，甚至爬到肉檔砧板。目擊者隔着玻璃門拍攝影片，其中1隻老鼠試圖走近，似對玻璃後的人毫不懼怕。

影片令網民震驚，嘲諷道「好開心呀！米奇、米妮」，但亦有人認為街市難以完全阻止老鼠出沒、「其實個個街市都係咁」、「街市冇老鼠，你先驚啦」、「算少啦」。

咖啡節｜取消即場飛疏導人流 日本名啡受歡迎 市民：飲番3至4杯

【復活節／咖啡節/西九東京咖啡節】今日（19日）是復活節假期第二日，首次舉辦的西九咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」人流絡繹不絕。有商戶表示丁財兩旺，生意額比預期多7至8成，形容港人「咖啡文化熱烈」。另外，有市民專誠為了「東京咖啡節」而來，在其中一間曾獲世界冠軍的店舖前排了半小時隊，又稱今日會飲3至4杯咖啡。

曼谷地震大樓倒塌增至47死 泰調查部門拘一名中鐵十局高層

緬甸中部3月底發生7.9級地震，泰國曼谷興建中的國家審計部大樓倒塌，導致超過40人喪生，多人仍然失蹤。泰國傳媒4月19日報道，特別調查部門拘捕一名中國中鐵十局（泰國）有限公司高層，並追捕另外3名泰國籍員工。

日本地震警告｜香港天文台、地震專家7問7答解南海海槽大地震迷思

日本政府最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，加上坊間的一些所謂預言指日本今年7月可能再發生大地震，引起熱議之餘，確實影響港人遊日意欲及安排。有人決定改地點，有人則趁今個復活節長假「去咗先」？

到底日本地震、南海海槽大地震是什麼？今年發生機率真的高？一旦大地震級數有多大？對香港有什麼影響。《香港01》找來香港大學地球科學系助理教授劉昕博士以及香港天文台，以答問方式，從科學角度拆解日本地震、南海海槽大地震的緣起、分析與迷思。

美國再爆反特朗普全國示威 料500萬人上街超800場集會｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府上任將到百日，各地周六（4月19日）再度爆發全國大型示威。這個由網上興起最終卻走上街頭名為「50501」的抗議浪潮，在當日引爆超過800場示威，預料約520萬人到場集會，旨在反對特朗普政府的施政。