白居二2024攪珠｜今年第三或第四季發批准信　青年申請者佔逾8成

【白居二2024／攪珠結果】「白表居屋第二市場計劃2024」今早（24日）10時30分完成攪珠。根據攪珠結果，首10個號碼為「49、35、39、85、77、76、32、21、38、24」。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。



房委會公布「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（梁鵬威攝）

房委會公布「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（梁鵬威攝）

「居屋2024」攪珠結果出爐，首10個號碼為「49、35、39、85、77、76、32、21、38、24」。數字愈前代表可以愈早揀樓。

黃碧如指，今次收到的紙本及網上申請合共有約3.4萬，當中有超過8成，即約2.8萬為青年計劃申請者。今年新增了6000個配額，包括4500個一般配額及1,500個新增的「青年計劃（白居二）」配額。

黃碧如：反映資助房屋需求殷切

黃碧如表示當局會審核申請資格，先編配4500個一般配額，包括一般申請人及青年申請人，然後再編配1500個青年配額。在一般配額未獲編配的青年申請人，有機會在新增的青年配額中獲編配。今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。（梁鵬威攝）

黃碧如表示，早前引入新計劃，如二手居屋保證還款期由30年增加至50年、二手居屋還款期由25年延長至30年，增加了二手房屋的流轉。她補充說，申請准售證的人數亦有增加，反映二手市場乘機購買到居屋的數字增加。

「白居二2024」攪珠後，預計今年第三／四季向「白居二2024」合資格申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」於居屋第二市場購買一個尚未繳付補價的資助出售單位。