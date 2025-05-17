今日新聞8分鐘｜私家車狂飆險撞司機｜FBI前局長發圖暗藏「殺普」

上環信德中心碼頭澳門雙體船撞壆 船頭損毀

上環今日（17日）發生撞船意外。下午3時32分，一艘由澳門往香港的噴射飛航雙體船，在信德中心碼頭泊岸時，懷疑失控撞向岸邊，船頭損毀，遺有一個約2米長的坑洞，幸意外中無人受傷。警方正調查意外成因。現場所見，有消防登上船隻協助，有船員用帆布覆蓋船頭損毀位置。

涉事船隻公司為「噴射飛航」，主要營運往來港澳兩地航線，提供渡輪服務。

Keeta九龍城區外賣員接力罷工 批跨區訂單離譜 若不回應或升級

繼上周六（5月10日）Keeta荃灣區外賣員發起罷工，抗議平台降低單價及推行優先派單機制後，不滿情緒疑持續蔓延。本周六（5月17日）九龍城區外賣員接力發起罷工，數十名外賣員聚集在新蒲崗越秀廣場示威及展示五大訴求，大多與上周罷工的訴求相同，亦有外賣員展示早前獲派發港島跨區孖單，僅得55元報酬，批評平台不合理，要求Keeta正視問題，調整外賣員的待遇。

現場氣氛平靜，但由於人數眾多，警方以外賣員未有事先申請集會為由，要求散去，否則將會被檢控非法集會。外賣員聽從警方指示散去，但仍繼續罷工，並指如Keeta不正面回應，不排除會將行動升級，包括考慮向警方申請集會罷工，估計屆時參與人數或有500人。

直擊｜海皇粥店屯門店遺物滿果蠅 商場接臭味投訴或下周始能處理

海皇粥店早前宣布全線結業，所有分店一夜間人去樓空。近日有網民指海皇粥店屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心分店傳出陣陣惡臭，類似垃圾或「死老鼠味」。今日（17日）實地視察，雖未有聞到明顯臭味，但從玻璃窗望進，可見大部份飯桌上仍有辣椒醬等醬汁，其中一張桌上更有一杯遺留下的杯裝飲品，吸管上有十多隻果蠅，更有幼蟲爬行。

商場管理處有職員表示，近日有街坊曾反映嗅到相關舖位傳出臭味，但因法律問題目前未能入內處理，商場已向相關機構提出申請，盼最快下周處理。

車cam｜觀塘道2私家車狂飆 警車從後追逐 司機險撞︰同死神好近

觀塘上演警車追逐驚險一幕。《香港01》收到讀者莫先生報料指，今日（17日）凌晨1時許，警車沿觀塘道往九龍灣方向，追逐兩輛福士GOLF和Subaru STI私家車。

莫先生提供的前cam、後cam和側cam片段可見，兩輛私家車從後高速狂飆，駛至啟泰苑一個彎位時，兩輛私家車都沒有收慢，反而繼續沿右線狂衝，繼而飄移切入左線，再駛入支路往九龍灣方向逃走，險撞莫先生車輛，警車窮追不捨，當中側cam顯示福士GOLF一度和莫先生車輛極近。

8647｜美國FBI前局長發圖「神秘數字籲暗殺特朗普」？捱轟急刪文

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）5月15日指控聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）呼籲「暗殺」特朗普（Donald Trump）總統，並表示聯邦執法部門已針對這項「威脅」展開調查。

中國富二代留學生馬來西亞遭綁架 被揭自導自演 為詐取父母錢財

一名18歲中國富二代留學生早前稱遭綁架，綁匪向其父母勒索500萬元人民幣（約542萬港幣）贖金，更威脅若不給錢會撕票，並摘取其器官販賣。馬來西亞警方調查後發現，該案件實是事主聯同另一男子自導自演，目的為詐取父母錢財。目前兩人已被押送至吉隆坡法院，檢方正式起訴詐欺及企圖犯罪等罪名，兩人不認罪。

警搗收數高利貸集團拘43人 年利率100% 12歲初中生做行動組淋油

警方搗破一個具有規模的「吸血鬼」高利貸集團，集團租用一個荃灣工廈3,000呎單位作行動總部，10個月內借出超過8,000萬港元貸款。有成員負責以「cold call」形式推銷貸款計劃，以年利率高達100%放債；當借貸人無法償還時，收數行動組成員便會淋紅油、打恐嚇電話脅迫還款，當中更有12歲初中生淪為跑腿淋油。

集團亦收買了大量傀儡戶口，每個戶口半年間處理高達約400至800萬元的犯罪得益，其後再以「螞蟻搬家」的形式逐次提款，轉移黑錢。警方經調查後，拘捕了43人，部分人士有黑社會背景，被捕人士中包括集團主腦及骨幹成員。警方並檢獲了大批現金、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士名錶，以及兩部Benz、保時捷名貴跑車。

肉毒桿菌｜51歲女子福建注射後疑中毒入院 現雙眼下垂、言語不清

一名患長期病的51歲女性，上周四（8日）在内地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，其後出現雙眼下垂、呼吸困難、言語不清和四肢乏力等症狀，懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。據了解，涉事處所位於福建省福清市。

衞生防護中心正調查個案，並提醒市民只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。

美國失最後AAA信用評級 穆迪：政府財赤嚴重 下調評級至Aa1

英國媒體5月16日報道，評級機構穆迪（Moody's）將美國信用評級從「AAA」下調一級至「Aa1」，主要是由於美國政府債務持續增加導致龐大「財赤」和利率上升，穆迪成為最後一家摘除美國頂級AAA信評的三大信評機構，也意味美國徹底告別頂級AAA信評俱樂部。

重病婦親赴銀行取款病死 銀行否認要求本人到場：已給10萬和解

周三（14日），內地一名網民爆料，稱自己姑媽因重病纏身，讓女兒持證件前往中國農業銀行的湖南株洲田心支行取款看病，但被銀行要求必須「本人前來辦理」。之後，老人被家屬抬至銀行辦理業務，可就在辦理取款業務期間去世。湖南株洲市石峰區政府工作人員回應表示，經法警確認，老人是突發疾病死亡，目前已經上報處理。

5月16日，老婦家属彭先生稱，已與銀行方面達成和解。銀行方面將負責老人的喪葬費用，以慰問金的形式向家屬支付10萬元。 而銀行則否認要求老婦本人親自到場，稱彭女士的大女兒陳女帶著婦人的存摺以及身分證到銀行提款，但是在櫃檯連續3次輸入錯誤密碼，導致帳戶被鎖定，按規定密碼錯誤超過次數，需本人重新設定，但陳女全程未提到婦人病重，銀行完全不知情。