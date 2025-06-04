南丫海難死因｜海泰號獲豁船速限制　海事主任稱仍需保持安全航行

39死南丫海難死因研訊今（4日）續，海事處前高級海事主任供稱，「海泰號」在事發當年獲批豁免船速限制，但他強調船隻仍要遵守《碰撞規例》保持安全航速。他又認為雷達操作證書由其中一名船員持有便可滿足法例要求，沒需要要求由船長持有。



南丫海難・專頁

海事處前高級海事主任李建邦稱，即使船隻獲豁免船速限制，仍須遵守《碰撞規例》保持安全航速。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被海泰號撞到後沉沒，釀39死。(Getty Images)

維港內最高航速可達15節

海事處前高級海事主任李建邦敢出庭作供，李指其職責包括檢查船隻有否超速及檢查牌照等。李指，處方在2012年應港九小輪申請，批准「海泰號」豁免船速限制，在維港內最高航速可達15節，南、北及青洲北航道則可達35節。

獲豁免船速仍須守碰撞規例

李表示，即使船隻獲豁免船速限制，仍須遵守《碰撞規例》保持安全航速，並符合船上至少要有一名船員持有合格雷達操作證書的要求。李表示，豁免機制是考慮到服務需要，讓客船在安全情況下更快速地運送乘客。

法例沒要求船長需持雷達操作證書

代表家屬的大律師李峰琦指，根據港九小輪提交的豁免申請，有16名船長持有雷達操作證書，但法例沒要求船長必須是證書持有人。李續指，有專家建議海事處要求由船長持有雷達操作證書。李表示：「冇咁嘅需要。」

審批航速非其組工作

被問到批准豁免限速時，會否考慮船隻的破艙穩性和載客量，李稱以他所知沒有，另指無資料會否考慮同一航線中獲豁免的船隻數量。李指，他當時負責執法工作，審批航速豁免不是由其組別負責。

海事處的大律師羅蔚山指，「海泰號」的最高航速不能達到35節，有專家指當時「海泰號」航速是22.5節。李說：「唔係好大印象。」

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況