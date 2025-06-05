今日新聞8分鐘｜水務署長沒道歉拒飲食水｜嶺大學生盜130萬食玩買

沙田恒生銀行劫案｜警再拉1人 47歲男收$10萬贓款自首 繳回$8萬

沙田置富第一城商場恒生銀行劫案，警方再拘捕一名男子，本案累計3人落網。新界南總區重案組人員昨日（4日）晚上再拘捕一名姓劉（47歲）男子，涉嫌「處理贓物」。調查顯示，他涉嫌與6月2日發生在沙田的一宗「行劫」案有關。他現正被扣留調查。

消息指，49歲男疑犯曾將打劫得來的10萬港元交予一名47歲姓劉男子，昨日（4日）劉男向警方自首，並繳出8萬港元，涉嫌處理贓物被捕，據知二人為朋友關係。

何伯何太涉屋苑電梯大堂打鬥被控案 何伯仍留醫未能出庭

因為接受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太，兩人上星期疑在屯門家的升降機大堂打鬥，二人同告受傷送院，其後雙雙被捕及被控，案件早前已首次提堂，今（5日）於屯門裁判法院再訊，控方指，何伯仍然留院，未能出席法院程序，案件押後至6月10日再訊，期間被告交由警方看管。

社署炭疽驚魂｜疑申綜援失敗訛稱文件有炭疽 40歲男涉刑恐被捕

社會福利署旺角社會保障辦事處今日（4日）下午發生刑事恐嚇案，有人疑與職員發生口角後，放下一疊A4紙張，並聲稱內有炭疽粉未，辦事處內職員連忙報警及疏散。警方到場後並未發現粉末，經調查後鎖定疑犯身份，其後於傍晚約6時，在旺角花園街以涉嫌「刑事恐嚇」，拘捕該名40歲姓馮男子。馮男正被扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

黃大仙寶馬陷火海 黑煙席捲半空 消防到場滅火

今日（5日）上午8時09分，警方接獲一名男子報案，指其私家車於黃大仙彩竹街浸信會天虹小學對出位置起火。消防到場將火救熄。現場可見，一輛寶馬冒出大量黑煙席捲半空，車頭更冒出火舌，消防人員正進行滅火。

皇后山邨食水黑點｜《香港01》委託浸大驗黑粒 證與瀝青高度吻合

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒，政府只說可安全飲用，但未能釋除公眾疑慮，至今黑粒是甚麼也未有官方說明。

《香港01》周三（4日）到皇后山邨、山麗苑及亦有居民指有黑粒的大埔富亨邨，在3個屋苑共6個單位，收集黑色顆粒及食水樣本，委託浸會大學化學系檢驗。紅外線吸收光譜儀分析結果顯示，皇后山邨皇頤樓31室及皇澄樓26室的黑色顆粒，與瀝青高度吻合。

瀝青在全球各地常見於水喉管內的塗層作防鏽之用，水務署曾指瀝青剝落會影響飲用者的觀感，多年來陸續替換水管，到2020年估計香港仍有700公里水管設有瀝青塗層。翻查文獻，瀝青有機會釋出具有致癌風險的苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene），浸會大學化學系高級講師何觀陞說：「不過瀝青係惰性物料，唔會與其他物質迅速反應，萬一食咗落身體，應該唔會增加致癌風險。但如果喺水管內慢慢浸，個風險會提高。」

皇后山邨瀝青︱黃恩諾沒道歉拒飲水 至少四次稱居民關注無可厚非

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現食水黑色顆粒風波，水務署署長黃恩諾周一（2日）指食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。風波自上月30日爆出至今7日，黃恩諾今午（5日）在記者會確認黑點為瀝青及樹脂物料。對於其周一的「食水安全論」，他解釋初心是盡量讓居民知道食水是安全，今天他認為當日表達上可以「講得好啲」，又認為市民關注黑點「無可厚非」：「所以我覺得我自己下次可以講好一啲嘅。」

嶺南大學學生會竊案｜警拘3男1女骨幹 涉挪用$130萬吃喝玩樂還錢

警方新界北總區重案組昨日（4日）拘捕3男1女大學學生會前屆或現屆幹事，涉嫌簽發4張支票、挪用約130萬元，存入本地一學生組織及幹事的私人戶口，據悉有人用作吃喝玩樂及還卡數，又用來償還私人貸款及開設投資戶口。消息稱，被捕4人均為嶺南大學學生會的骨幹成員，警方正考慮凍結現屆兩名幹事户口，追蹤失款去向。

警方今午（5日）亦進入嶺大宿舍範圍搜查，過程中主要檢獲涉案4張支票的支票簿。現場可見，探員帶走一名白衫男子及一袋證物。警方指高度關注案件，譴責中飽私囊行為；又指事件揭露大學學生會監管粗疏，需加強監管。

57歲男冒警冒官賣iPhone、演唱會飛後失聯 騙逾31萬 涉5罪被捕

一名57歲男子於2024年及2025年間，在深水埗假扮食環署職員出售名貴手錶、尖沙咀假扮警察出售iPhone 16 Pro，以及佐敦假扮政府官員出售周杰倫演唱會門票，涉案金額逾31萬元，被警方以「冒充警務人員」、「假冒公職人員」、「以欺騙手段取得財產」、「管有偽鈔」及「管有虛假文書」罪拘捕。

打風｜天文台料廣闊低壓區漸發展 入南海定轉向台灣看預報有啟示

【打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／明日的天氣】西北太平洋今年第一風或將出現。天文台今日（5日）指出，預料一個廣闊低壓區會在周末至下周初於呂宋附近海域逐漸發展，但其發展速度和移動路徑仍存在相當大變數，有可能進入南海及於下周中後期移向華南沿岸，亦有可能在西北太平洋轉向台灣一帶。

天文台今早更新九天天氣預報，預測下周二（10日）起風向變化，會先吹東北風，後轉東風、東至東南風、南至東南風及南風，屬典型有熱帶氣旋在本港以南海域掠過情況，不過風力最高只有5級（清勁）。

內地中央氣象台今日也指出，下周二（10日）前後菲律賓附近海域生成今年第一號颱風概率較高，並可能影響華南沿海地區，但仍需持續關注後期系統演變的不確定性。

美國司法部指控兩名中國研究員走私有毒真菌入境：農業恐怖主義

美國司法部6月3日宣布起訴兩名中國研究人員，指控他們試圖將一種真菌走私入境。涉案者分別為33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu，二人為情侶關係。美國當局稱，去年7月Zunyong Liu入境時，攜帶數小包禾谷鐮孢菌（Fusarium graminearum），這種真菌會導致一種對小麥、大麥、玉米和水稻造成嚴重破壞的疾病。二人現時面臨走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名指控。

克里米亞大橋第三度遇襲 烏克蘭安全局：這次從水底引爆炸彈

烏克蘭安全局（SBU）6月3日表示，從水底對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。這是自2022年莫斯科全面入侵以來，烏克蘭第三次以這條關鍵的後勤路線為攻擊目標。

有片｜西藏現罕見紅色精靈閃電 空中存在僅幾十分之一秒

據《人民日報》，5月31日至6月1日，有中國攝影師在西藏拍到罕見的紅色精靈閃電。