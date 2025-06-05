南丫海難死因｜7度驗船未報無水密門　前副處長：督察警覺性不高

39死南丫海難死因研訊今（5日）續，曾在海難發生後8個月向家屬道歉、前海事處處長廖漢波出庭作供。家屬引用運房局的內部調查指，海事處管理層普遍作風是收不到下屬匯報，便當作沒問題，嚴重缺乏足夠的監察機制，員工因循舊習的文化致監管本地船制度重重出錯等，問廖是否同意。廖不同意大部分看法，認為只屬個別情況。



海事處前副處長童漢明稱，被撞沉的「南丫四號」事前7度驗船未有人上報無建水密門，童認為是驗船督察警覺性不高，並非海事處內的文化問題。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，事後被發現船艙內並無設有水密門。(Getty Images)

海事處前副處長廖漢波稱，檢查水密裝置的事由助理處長監管，他不會直接牽涉這事項。(陳曉欣攝)

前副處長指培訓非其層次管理範疇

前海事處處長廖漢波出庭作供稱，他在1986加入海事處，2007年任副處長時監管本地船舶安全組，是本地船舶諮詢委員會的主席。廖稱檢查水密裝置的事由助理處長監管，他不會直接牽涉這事項。對於新同事會接受甚麼培訓，稱培訓事務不是他層次處理的事。廖直認對驗船「完全冇理解」，驗船屬於驗船主任專業，並稱：「佢哋嘅學歷、培訓、經驗完全係另一瓣。」

家屬質疑海事處管理文化及監察不足

家屬一方引用運輸及房屋局（運房局）在2014年的內部調查報告，提到海事處的管理、工作文化、監察機制、員工培訓等方面均有不足，問廖在海難前有否發現問題。

廖稱海難後有改善

廖漢波不同意大部分報告觀點。對於管理層收不到下屬匯報問題，便當作沒問題，這作風頗為普遍的指控，廖說：「唔可以咁講。」他認為只是個別情況，有些人可能各自為政，他認為海難後有改善。

認為處方因循舊習文化非很廣泛

對於報告指員工因循舊習的文化，導致海事處在執行監管本地船隻的制度方面重重出錯，廖承認個別有這種文化，但：「唔會話好廣泛。」廖又強調說：「相信任何機構都有咁嘅情況」。

沒時間了解下屬工作

另外，廖不同意管理層未有適當地向前線人員傳達執行主要事務上的重要性，廖指一直有溝通。廖又否認上下級從屬關係混亂，稱他以前不知道，並說：「佢哋唔關我事就唔理。」因他沒時間，沒機會了解下屬的工作。

當時看不到存在問題

對於「嚴重缺乏足夠的監察機制」，廖形容運作本身暢順，又稱：「(當時)睇唔到存在呢個問題。」對於在職培訓需配合訓練及明確指引，廖稱他：「無come across呢個 issue（未接觸這個議題）。」又指培訓「一路正常」，認同海難後有改善空間。

前副海事處處長童漢明稱，7度驗船無人匯報「南丫四號」未建水密門，認為是驗船督察警覺的不夠高，並非處內的文化問題。(陳曉欣攝)

海難前曾7度檢驗船隻內部結構

前副海事處處長童漢明作供，研訊主任李希哲問由「南丫四號」自1996年建成至2012年海難前，人員約7度檢驗船隻內部結構，如果有任何一個人發現沒安裝水密門及提出疑問，便可解決問題。

驗船督警覺性不高非處內文化問題

李問是否反映處方的在職培訓有問題？童稱那是驗船督察「警覺性係唔高」，並指見到艙壁通道口沒裝水密門，一定會引起疑問。李希哲追問是否是部門文化問題？童堅持是警覺性問題。

童指船總長度一成是基本常識

童又形容，認識「船總長度一成」規則是基本常識，特別對於船體科同事；而「八卦嗰啲」非船體科同事也知道。海事處代表律問，如果有多年驗船經驗的督察說不認識該規則，問：「你覺唔覺唔係真相呢？」死因裁判官周慧珠質疑，童何從得知？律師最後收回問題。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海泰號

南丫四號的結構與檢查

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