無牌救生員｜跑馬地金山花園救生員疑用假證 食署加強規管後首例
撰文：林遠航
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《香港01》去年11月揭發多個私人泳池聘請假救生員，有人持假救生證或盜用他人證件，事後食環署實施一系列加強措施，上月19日起生效。食環署發現跑馬地雲地利道豪宅金山花園本周三（4日）當值的救生員證件資料，與中國香港拯溺總會的紀錄不符。署方懷疑該泳池未按法例提供足夠合資格救生員，已就事件報警，並指示有關泳池立即關閉，並考慮向其持牌人提出檢控。
食環署今日（6日）晚上指，署人方員今日向拯溺總會核實一批救生員資料，發現6月4日於跑馬地雲地利道29-35號金山花園泳池當值的救生員，其證件資料與中國香港拯溺總會的紀錄不符，隨即對泳池採取行動。
署方指，考慮到該泳池的當值救生員資格存疑，懷疑未按法例提供足夠合資格救生員，署方已指示有關泳池立即關閉，並考慮向其持牌人提出檢控。此外，食環署已就事件報警，並已通報物業管理業監管局作同步跟進。
食環署指，自5月19日起實施一系列加強措施，進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員以來，署方人員在5月期間共巡查713個持牌泳池，並向中國香港拯溺總會核實1,041名救生員的資格。除今日發現的一宗懷疑使用虛假證件個案外，食環署未發現其他懷疑聘用不合資格救生員當值的違規情況。
食環署又指，將會繼續嚴格執行有關措施，以保障泳池使用者安全，並呼籲市民共同監察，並向署方舉報懷疑違規情況。
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