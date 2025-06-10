天水圍天悅邨有住戶食水喉現黑色顆粒　水務署房署檢查無食水問題

皇后山邨及山麗苑早前發生食水安全風波，食水中驗出含有瀝青顆粒。天水圍天悅邨亦有住戶昨日（9日）在單位內的食水喉發現有黑色顆粒，據指房屋署及水務署已派員前去收集水樣本化驗，惟暫未有結果。



房屋署表示，辦事處職員昨日下午到該單位了解，於水錶放水檢查食水，初步並無發現異物；署方引述住戶表示水龍頭已使用多年，懷疑是銹漬及多年積聚的沙粒。水務署人員也有在場，署方指未發現有黑點或水質異常情況，也沒有其他居民反映有同類情況。



天水圍天悅邨有住戶食水喉過濾網有黑色顆粒，情況與皇后山邨相似。（applein_myeyes@Threads）

一名居於天水圍天悅邨的住戶周一（9日）表示，在廚房水喉的過濾網上發現很多黑色顆粒，於是立即致電屋邨房屋署辦事處備案。該住戶指「折騰咗成日」，最終房屋署及水務署均有職員到場，並收集水樣本做化驗，同時檢查其廚房及廁所的水龍頭。

天水圍天悅邨有住戶食水喉過濾網有黑色顆粒，房屋署及水務署其後派職員到場取走水樣本化驗。（applein_myeyes@Threads）

房屋署：住戶在場及同意食水中無異物

房屋署表示，天悅邨辦事處昨日中午接獲悅泰樓一住戶反映廚房水龍頭沙隔有黑點物質，辦事處職員隨即到單位開水觀察及到食水缸觀察，均未發現異物。水務署職員亦於同日下午到該單位了解，於水錶放水檢查食水，初步並無發現異物，住戶當時亦在場及同意食水中無異物。

署方引述住戶表示水龍頭已使用多年，懷疑是銹漬及多年積聚的沙粒。基於水龍頭已老化，住戶同意更換水龍頭。除此個案外，辦事處未有接獲其他同類報告，有關個案屬個別事件，與整體屋邨供水系統無關。

署方指天悅邨範圍內供水系統的設計，以及使用的物料，例如喉管、喉配件及組件等，均符合相關法例要求，以及水務監督規定的標準。

天悅邨其中一幢悅樂禮。（示意圖／資料圖片）

水務署：未有再接獲天悅邨其他住戶反映有黑點情況

水務署表示，昨日（9日）下午收到天悅邨悅泰樓管理處的查詢，指該大廈有一住戶反映其單位水龍頭隔網有黑點。署方人員同日下午聯同屋邨管理處職員到場視察，即時安排及完成沖洗用戶處所的水錶，期間未發現有黑點或水質異常情況。

署方指到目前為此，未有再接獲天悅邨其他住戶反映供水有黑點的情況。為進一步釋除疑慮，今日（10日）下午聯同屋邨管理處職員到用戶單位抽取食水樣本作檢測，結果全部符合香港食水標準。