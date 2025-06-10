食水安全︱天水圍天悅邨有住戶食水喉現黑色顆粒　水務署取樣化驗

撰文：吳美松
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皇后山邨及山麗苑早前發生食水安全風波，食水中驗出含有瀝青顆粒。近日天水圍天悅邨亦有住戶在單位內的食水喉發現有黑色顆粒，據指房屋署及水務署已派員前去收集水樣本化驗，惟暫未有結果。

天水圍天悅邨有住戶食水喉過濾網有黑色顆粒，情況與皇后山邨相似。（applein_myeyes@Threads）

一名居於天水圍天悅邨的住戶周一（9日）表示，在廚房水喉的過濾網上發現很多黑色顆粒，於是立即致電屋邨房屋署辦事處備案。該住戶指「折騰咗成日」，最終房屋署及水務署均有職員到場，並收集水樣本做化驗，同時檢查其廚房及廁所的水龍頭。

天水圍天悅邨有住戶食水喉過濾網有黑色顆粒，房屋署及水務署其後派職員到場取走水樣本化驗。（applein_myeyes@Threads）
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