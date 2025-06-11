今日新聞8分鐘︱長髮女遭惡男扯髮打｜洛杉磯宣布進入緊急狀態

蝴蝶風球最新｜天文台：一號風球明早維持 評估星期五須否發3號

【打風／HKO／移動路徑／一號風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】一號戒備信號生效！天文台今日(11 日)下午4時45分指，本港今晚至明日初時（12日）部分地區間中吹偏東強風，除非蝴蝶迅速增強及本地普遍持續吹強風，一號戒備信號會在今晚及明早維持。

按照現時預測，雖然本港星期五初時的風力會稍為減弱，但隨後本港將逐漸轉吹偏南風，並間中有狂風大驟雨，普遍地區可能會吹強風。天文台會視乎蝴蝶屆時的強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五改發三號強風信號。

荃灣海濱花園單位起火 少女面熏黑送院 兩貓獲救一隻不治

今日（11日）早上7時58分，荃灣海濱花園20座海葵閣一個單位發生火警，冒出大量濃煙，住戶自行疏散。消防員接報到場將火救熄，並在起火單位中救出一名18歲少女及兩隻貓，其中一隻貓當場不治。

少女神智清醒，惟面部熏黑，人員為她戴上氧氣罩，由救護車送往仁濟醫院檢查。兩隻貓其中一隻不治，愛協到場協助。

有汗出無糧出｜東涌公屋地盤判頭與工人堵路示威 追$1700萬欠款

今日（11日）上午８時許，數十名三判工人到東涌第100區公屋地盤追薪，工人高舉「有汗出無糧出」的橫額抗議，並走出迎東路路中堵路，阻塞交通；另有一批工人則走上地盤平台掛起寫有「有汗出無糧出」的白布，高呼口號示威。警方接報到場勸阻，工人始返回路邊。三判判頭指，地盤總承建商原為精進，拖欠4至5月的薪金、工程費及保固金，受影響工人逾100人，涉款約1700萬元。隨後勞工處人員到場與工人及判頭磋商。

香港對印度｜港足1:0勝印度 現場氣氛高漲 球迷賽後歡呼逾5分鐘

啟德體育園主場館今晚（10日）8點舉行港隊對印度的亞洲盃外圍賽賽事，近5萬張門票全部售罄，入場人數打破本地紀錄，場内場外無不紅海一片。比賽最後以港隊1：0擊敗印度結束，球迷歡呼高歌逾5分鐘，為港隊獲勝感到開心。有球迷表示，今日入場人數眾多，氣氛高漲，更稱是次體驗「10分滿分，會畀11分」。

有片｜長髮女遇險衝入深水埗麵店求救 遭惡男扯髮拖出店用衣架打

深水埗發生襲擊案。今（10日）午約4時34分，警方接獲多名途人報案，指北河街139號一間粉麵店，有一名女子被一名男子強行拉出店外，兩人推撞糾纏，男方更手持衣架向女子施襲。警員到場時，施襲者已不知所終；姓張（48歲）女事主則由救護車送往明愛醫院治理，她被揭發因欠交罰款被通緝；警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理。

《香港01》獲得涉事麵店的「天眼」片段，可見女事主衝入店內求救，卻在眾目睽睽下，遭一名惡漢粗暴扯頭髮、在地上又拖又拉扯出店外，雙方糾纏長達近一分鐘。據了解，除施襲惡漢外，當時店外另有3名男子，惟警員趕抵時，4人均已不知所終。

特朗普嚴打非法移民 港人也遭殃 3孩之母被捕小鎮街坊心碎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高調打擊非法移民，在洛杉磯引發大規模騷亂。有美媒報道，在中部密蘇里州（Missouri）一個人口僅1萬人的小鎮，當地居民在去年的大選中有80%投票支持特朗普，惟他們近日卻對其強硬的移民政策感到十分矛盾；因為一名來自香港，備受當地街坊愛戴的女侍應和三孩之母Carol Hui，她自4月底被聯邦執法人員拘捕後，現時正面臨被遣返香港。

警旺角酒店搗毒倉檢$1300萬海洛英 揭墨西哥情侶收$7萬來港販毒

警方毒品調查科人員昨日（10日）在旺角一個酒店房間，搗破一個毒品儲存倉，並拘捕一對墨西哥籍情侶（分別27至28歲），檢獲總共20.3公斤懷疑海洛英，市值逾1,300萬港元。

警方相信，該對情侶在外地受販毒集團招攬，收取報酬以遊客身份來港販毒，並在現場搜出7萬元現金，相信為集團給予被捕人來港開支。警方將繼續追查毒品的來源及銷售方向。

女生望入教大用「美圖秀秀」改DSE英文成績 官信一時迷失判感化

女生用軟件「美圖秀秀」修改文憑試(DSE)成績，令其英文由考獲第2級變成第3級，並報讀教育大學英文學士課程，惟遭取錄後被發現成績造假。女生早前認罪，並稱因不想令母親失望而犯案。她認罪後被還柙兩星期，案件今(11日)在粉嶺法院判刑時，裁判官香淑嫻指，被告修讀副學士時成績不錯，惟急於求成而愚蠢犯案，信她只是一時迷失，現已深切反省，判她接受12個月感化，又勉勵女生從今開始重新來過。

洛杉磯騷亂．最新｜宵禁生效後數十人被捕 示威蔓延多地包括紐約

英國媒體報道，洛杉磯市長巴斯 (Karen Bass) 6月10日（周二）宣布全市進入緊急狀態（state of emergency），並對洛杉磯市中心部份地區實施宵禁。此前，洛杉磯市中心爆發多日激烈的示威活動，抗議美國移民及海關執法局 (ICE) 的突襲搜捕行動。鑑於示威者與執法人員近日發生激烈衝突，並在深夜和凌晨時分發生大規模的破壞和搶掠事件，宵禁將於同日晚上8時開始，持續至當地時間11日（周三）早上6時，宵禁範圍適用於市中心內一個1.6公里乘1.6公里（1平方英里）的區域。

有片｜上海女衝門扔包｢逼停｣地鐵 人未上車手袋被夾 遭警方批評

內媒《極目新聞》報道，6月6日晚，一名女子在上海五號線銀都路站，扔出手袋想阻止車門關閉，導致手袋遭門夾住，但人並未上車。地鐵負責人表示，當時已安排列車重新開門，取出被夾手袋，女子也遭警方批評教育。