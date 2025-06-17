補充勞工優化計劃4 措施保障本地工人　增網上投訴表格、特別巡查

勞工處今（17日）公布，「補充勞工優化計劃」由即日起實施4項加強本地工人優先就業的措施，當中包括在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格、在「互動就業服務」網站刊登職位空缺資料時，展示申請公司的名稱、在僱主遞交優化計劃的申請後的六個月內，一般不處理其提交其他申請，以及進行特別巡查行動，確保全職本地僱員與輸入勞工比例符合規定。勞工處指，會繼續密切留意本地勞工市場的情況，持續檢視優化計劃的運作和實行安排，致力保障本地工人優先就業。



有意見指，本地建造業輸入大量外勞，以致本地工人生計受損。（資料圖片/廖雁雄攝）

有意見指，本地建造業輸入大量外勞，以致本地工人生計受損。（資料圖片/林靄怡攝）

僱主申請優化計劃後 半年內再交其他申請不獲處理

勞工處的4項措施包括，在勞工處在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格，方便本地僱員就僱主涉嫌違反優化計劃的規定作出投訴；獲通過初步甄別並進行4星期本地招聘的優化計劃申請，勞工處在「互動就業服務」網站刊登職位空缺資料時，會展示申請公司的名稱，鼓勵求職者應徵；僱主遞交優化計劃的申請後，其後6個月內提交的其他申請一般不獲處理。

勞工處將特別巡查聘用外勞企業 有否符合本地工與外勞人手比例規定

另外，勞工處會進行特別巡查行動，到聘用輸入勞工的企業查核僱主有否持續符合全職本地僱員與輸入勞工2:1人手比例的規定。同時，處方會按違規風險要求僱主申報全職本地僱員及輸入勞工的資料和相關人手比例。

院舍近年亦有輸入不少外勞。（資料圖片/黃浩謙攝）

政府發言人重申，政府的人力政策一直以培育本地勞工為主。在保障本地勞工優先就業的前提下，適度容許僱主申請輸入勞工。

為保障本地勞工優先就業，「補充勞工優化計劃」的申請僱主須進行本地公開招聘，以不低於當時市場相類職位的每月工資中位數，優先聘請合資格的本地工人填補空缺。同時，獲批准輸入勞工的僱主，必須與輸入勞工簽訂標準僱傭合約，並支付不低於相類職位每月工資中位數的薪金，防止輸入勞工成為廉價勞工，損害本地工人的就業機會。

「補充勞工優化計劃」亦規定僱主不得以輸入勞工取代本地僱員。如需裁員，僱主應先裁減輸入勞工。如有足夠證據證明僱主違反有關規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准及拒絕處理僱主在隨後兩年提交的其他申請。