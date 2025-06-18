今日新聞8分鐘｜毆韓國的士司機港女甩身｜伊國警告：將發生大事

夏寶龍訪港｜經深圳灣抵埗 消息：明日政總見八大校長 視察啟德

中央港澳辦主任夏寶龍連續三年訪港，他今日（18日）下午近5時經深圳灣口岸抵港訪問五天，今晚到禮賓府與特首及政府高層官員座談會面。訪港期間，夏寶龍將如過往兩年一樣，下榻外交部駐港特派員公署。

夏寶龍訪港重點之一是出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，亦會考察本港經濟與民生發展。據了解，夏寶龍明日（19日）在政府總部閉門會見社團代表、本港八間資助大學校長和校董會主席，將是他首次集體會見本地高等教育界管理層。同時，會到啟德體育園和山頂視察。

紅磡奪命車禍｜貨車撼巴士站釀1死 印度裔司機潛逃1日涉危駕被捕

紅磡昨日（17日）發生奪命車禍，一輛中型密斗貨車在漆咸道北近佛光街天橋失控，剷上巴士站撞到兩名女途人，釀成一死一傷。涉事司機事後不顧而去，警方拘捕34歲非華裔車主涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，他已准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。而涉事49歲印度裔司機潛逃1日後，今日（18日）到警署受查，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，現正被扣留調查。

濫用公屋｜何永賢：至今年5月底收回8700單位 等同慳87億建築費

【濫用公屋／房委會／舉報濫用公屋獎】為確保善用公營房屋資源，今屆政府致力打擊濫用公屋，除了要求住戶申報資產及物業，房委會今年1月中更推出「舉報濫用公屋獎」。房屋局局長何永賢接受港台專訪時表示，自上任以來至今年5月底，已收回約8700個單位，相當於節省87億元建築費，充分體現本屆政府的執行力和決心。

另外，「舉報濫用公屋獎」推出以來，至今共接獲約3900宗舉報，當中約1700宗經詳細篩選後，有約700宗舉報可進一步跟進，成功舉報令房屋署收回單位的舉報人，可獲最高3000元現金獎勵及嘉許狀。她希望年中、暑假時會頒發第一批獎金。

多宗猜猜我是誰及假冒官員騙案 警拘3男涉$400萬 多名長者中招

警方新界南總區昨日（16日）同時執行兩個情報主導行動，偵破21宗電話騙案，分別為「猜猜我是誰」及「假冒內地官員」案件，均發生在今年5月至6月，受害人多數為長者，最年輕則為26歲，總損失達466萬元。

行動中，3名19歲至24歲青年被捕，最少兩人報稱是受人指使，收錢犯案。暑假將至，警方呼籲年輕人勿為搵快錢，鋌而走險犯案，以免留下案底，抱憾終身。

廣東話女狂毆韓國的士司機！打到耳出血 1原因無禁出境直飛香港

韓國早前發生1宗的士司機被乘客毆打事件，1對操廣東話情侶於今年3月中凌晨乘搭的士期間發生爭執，女子嘗試打開車門不果，司機基於的士在危險繁忙道路中，乘客不能貿然下車而出手制止，結果惹怒女子，女子多度揮拳毆打司機頭部致耳朵出血及耳鳴。司機雖有報警，惟情侶於事發當天下午已乘搭航班回到香港，韓國警方基於1原因未能追捕，司機對未能將女子繩之以法及索償感到無比冤屈。

伊朗以色列戰爭 伊國營電視台警告：今晚將發生大事件｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，外媒報道其向以色列發射無人機反擊，伊朗並在13日晚上起發動大規模導彈攻勢，兩方連日互襲。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

美國民主黨籍官員遭ICE拘留 移民法庭外狂喊：「我要看拘捕令」

美國紐約市長候選人、民主黨籍審計長蘭德（Brad Lander）周二（6月17日）在該市移民法庭遭多名蒙面特工強行帶走，他當時多次說道：「我要看司法拘捕令」，最終仍被移民和海關執法局（ICE）拘留。據美媒報道，美國移民官員最近針對反對特朗普（Donald Trump，又譯川普）移民政策的民主黨議員，已發生一連串激烈衝突。

港航電郵空中服務員可自願申轉地勤或半職 員工疑經營困難

有香港航空前線員工向《香港01》表示，近日收到公司電郵，列出可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。

港航在電郵中指，公司向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，並強調兩個計劃也是自願的。但有員工指，同事間普遍認爲公司經營有困難，亦有同事擔心若不參與計劃會被解僱。

港航證實推出了兩項以自願參與為原則的計劃。其中，「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案是為了回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，而機艙服務員借調計劃則是為了滿足不同員工的職業發展需求。公司強調，目前沒有裁員計劃。

「東方神鹿」王軍霞透過人才計劃來港 偕李麗珊曬奧運金牌跑晨跑

前國家隊長跑運動員、有「東方神鹿」之稱的奧運冠軍王軍霞，透過「優秀人才入境計劃」偕家人來港，今日（18）偕女兒、全國青年長跑冠軍黃丹婷一同參加在添馬公園舉行晨跑活動，又邀得為香港奪得第一面奧運金牌的「風之后」李麗珊出席，二人在活動開始前，大曬同於1996年阿特蘭大奧運會獲得的奧運金牌。

王軍霞表示希望可為香港「盡綿力」做事，特別是在體育方面，女兒黃丹婷說，希望未來可以代表香港出賽。

安徽村民哄搶薯仔百萬斤 承包商控：官方一句「法不責眾」就不管

安徽省近日爆發大規模農作物哄搶事件，引發社會關注。據《浪潮新聞》與多家內媒報道，宿州市埇橋區解集鎮一名曾姓農場承包商指控，自6月10日起連續四天，平均每天有約500名村民持袋子與鋤頭等工具湧入其承包農場，哄搶尚未收成的薯仔。保守估計，每日被搶走的數量高達20萬斤（約10萬公斤），累計損失近百萬斤（約50萬公斤）。