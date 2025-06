今日新聞8分鐘｜越婦失蹤案　越北疑兇疑逃鄉｜機場男工遺孀崩潰

跑馬地馬場連環墮馬 「四季醒」左前腳嚴重骨裂不治 兩騎師送院

跑馬地馬場今晚(25日 )發生墮馬意外。第5場1,000米賽事期間,由騎師希威森策騎的「四季醒」於終點前不足100米,突然失蹄跪低,騎師瞬間被拋下倒地翻滾。後方馬匹「連連幸運」和「好多利高」收掣不及撞到,兩馬的騎師周俊樂及田泰安亦相繼墮馬。其中希威森及周俊樂均需送院治理。馬會表示,兩騎師送院時清醒。

車cam|吐露港公路的士猛撼私家車尾釀4車串燒 貨車及時扭軚避開

今日(25日)傍晚6時36分,吐露港公路近科學園對開發生4車串燒車禍,其中牽涉3輛私家車及一輛的士。意外中,的士男司機及其中兩名私家車女司機受輕傷,由救護車送往威爾斯親王醫院治理。

滕毅康超市偷生果薯片判感化令 官明言最後一次機會

紀錄片《公開試當真》主角滕毅康,今年1月涉在鰂魚涌一間超市偷生果和薯片,被控1項盜竊罪。他早前認罪,今(26日)於東區裁判法院判刑。署理主任裁判官張志偉指,考慮到滕坦白認罪,明言今次是給滕的最後一次機會,依報告建議判處12個月感化令。

越南婦失蹤|疑犯多次棄重物 警循謀殺方向調查 續到堆填區蒐證

49歲越南籍女子梁思芯上周六(21日)離開旺角寓所後失蹤,家人報案尋人。警方懷疑梁女已遇害,西九重案組及鑑證科重點搜查長沙灣青山道152號一個劏房單位,找到血濺痕跡,循謀殺方向調查,拘捕一名女子涉嫌協助罪犯,並追查越南籍男主犯下落。

機場三跑男工猝逝|家人徬徨失支柱 遺孀認屍崩潰求「睇多眼」

機場三跑道東碼頭周二(24日)發生工人暈倒事故。一名男工人疑下班後等船期間不適,突然倒地,其他工友為他做心肺復甦及用AED機急救,再由救護車送院搶救,惜當晚不治。警方列作「有人暈倒-送院時死亡」處理,循中暑等方向調查。

黑幫大耳窿22人被捕 「外賣平台」式派單收數 學生著校服淋油

將軍澳警區搗破高利貸放債集團及收數行動組,拘捕22人,包括4名未成年中學生,有人犯案時更身穿校服,反映守法意識薄弱。調查發現集團已營運約5年,扣起借貸人20%貸款作行政費,令實際年利率高達180%,甚至更高。當借貸人無力償還,集團會找中介人在網上群組「派單」,以每次500至1000元報酬,「好似外賣員接單」形式招攬年輕人淋紅油收數。收數組完成任務後拍照證明,過程中不用與中介人見面接洽,3名被捕學生其中牽涉16宗案件。

特朗普:攻襲伊朗核設施如二戰向日本投原子彈 為促成戰爭結束

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)6月25日在荷蘭舉行的北約峰會上,將空襲伊朗核設施與美國二戰時向日本投下原子彈相提並論,認為如果沒有美國的打擊,以伊兩國現在仍會處於交戰。

貝索斯億萬婚禮遇大橫額抗議:「有錢租下威尼斯應多交稅」|有片

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)與未婚妻桑切斯(Lauren Sanchez)本周在威尼斯舉行婚禮。有媒體指這場「世紀婚禮」將花費4000至4800萬歐羅(約3.65至4.38億港元)。環保團體綠色和平早前在聖馬可廣場中心展示一面巨型橫額,上面有一張貝索斯大笑的照片,還有一塊牌上寫有:「如果你能租下威尼斯來辦婚禮,你應可以交更多的稅。」(If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax)

有片|男童地震仍不忘大啖食飯兼攞走飯餸 父:天生有點搞笑基因

6月23日,廣東清遠市清城區發生4.3級地震,不少人事後在社交平台上分享地震一刻的影片,但其中一段男童在地震時仍不忘大口地食飯的片段引起熱議,網民紛紛被男童「吃貨」的一面逗笑,「吃飽了才有力氣跑」、「胖總是有原因的」。

福建5旬婦網戀20餘日被騙近600萬 央視曝詐騙分子這一關鍵套路

《央視新聞》曝光一起涉案金額超1.8億元(人民幣,下同)的詐騙案,受害者有上百人,抓獲涉詐犯罪嫌疑人88名。受害者之一的福建張女士在短短20多天內就被騙近600萬元。警方解析,該團夥通過讓被害人代為操作所謂的投資賬號的方式,讓被害人放下了對陌生投資理財App的戒心。