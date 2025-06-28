今日新聞8分鐘｜T牌車女司機直剷地產舖｜食環職員求愛不遂涉下毒

4賊尾隨老翁搭小巴 落車即搶$5900財物 警拘15歲及19歲非華裔男

四名非華裔男子在深水埗鎖定一名七旬翁，並尾隨他搭小巴到黃大仙，當老翁落車後，4人即拉扯及推老翁落地，並搶走其裝有5000元現金及手機的斜孭袋，老翁因此嚴重受傷，留院4日。警方經調查後，昨日（27日）拘捕2名分別15及19歲的非華裔男子。

居澳香港青年遭詐騙集團操控拍片勒索父母500萬 終在柬埔寨獲救

柬埔寨政府6月25日公布，在柬埔寨首都金邊成功救出一位從澳洲遭誘騙、輾轉被帶到柬埔寨的19歲居澳香港青年，他在遭跨國詐騙集團操控期間更曾拍攝假綁架影片，集團欲勒索其父母500萬港元。調查行動由柬埔寨警方與澳洲警方合作，青年身體狀況良好，將返回澳洲，並協助調查。

有片！羅淑佩唱粵曲《昭君出塞》 戲曲學院讚有天份｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長羅淑佩多才多藝，今天（27日）出席香港演藝學院40周年校慶晚宴，並在700人面前公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》，成為全晚高潮。戲曲學院院長劉國瑛讚羅淑佩有天份，座上客之一的前助理廣播處長張文新更大讚羅淑佩勇氣可嘉。

嘉禾戲院全線結業｜The Sky早場人頭湧湧 戲迷感合理：救唔返

【結業潮／戲院結業／嘉禾結業】本港戲院結業潮未息，橙天嘉禾昨日（27日）全線4間戲院將於周日（6月29日）前結業，今天是倒數第二日，位於奧海城的嘉禾The Sky戲院今早（28日）人頭湧湧，約有50名觀眾排隊購票。對於嘉禾全線結業，有戲迷指可惜，但已無力回天「救唔返」，不過幸有三間戲院獲新營運商接手。

禮頓道T牌車禍﹒有片｜U形剷地產舖 女子狂奔逃命 受傷客躺後座

銅鑼灣今午（27日）發生驚險車禍。一名71歲女司機駕駛一輛掛有試車牌照「T牌」的私家車，駛至禮頓道32號對開時，失控剷上行人路，猛撞一間地產舖；車上一名75歲姓譚男乘客輕傷送院。

車禍一刻車cam片段曝光，可見涉事私家車「U」形衝上行人路，直撞地產舖，發出「嘭」一聲巨響，一名女途人狂奔逃命、亦有路邊女子險捱撞，驚慌跑過馬路，神色慌張回頭張望；毗鄰一間酒樓，亦有多人探頭查看，有駛經車輛立即減速停下。

食環職員涉向女同事下毒 事發前發現女方有男友 曾問為何不揀我

食環署外判員工向女友人兼同事求愛不遂，疑在女方飯盒倒入有毒粉末，致女方中毒留醫，更一度要入深切治療部。男子否認施用毒藥罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院開審。女事主稱，被告曾向她表白和強吻，她表明拒絕，及後告發現她有男友，被告反應激動，並質問為何不揀他。事發當日她吃過自備的飯盒後感不適。事主任牧師的父親供稱，被告曾稱呼他「岳父」，他感忌諱和不舒服，並對被告說：「你諗多咗。」

醫療事故｜48歲闌尾炎女病人遭誤切輸卵管 明愛醫院向病人致歉

明愛醫院今日（27日）公布一宗醫療事故，涉及一名48歲女病人，她在6月17日因腹痛入院，經檢查發現患有早期闌尾炎和輕微結腸炎，右側輸卵管旁有一細小囊腫，遂於同晚接受微創闌尾切除手術。手術完成後近一星期，病人出現低燒並腹痛加劇，經檢查發現被切除的組織為輸卵管，而非闌尾。明愛醫院初步調查懷疑，由於手術部位附近一帶有組織粘連，導致醫生把輸卵管誤認為闌尾。

01直擊｜蘭州機場嚴查每個充電寶 香港買但內地產缺3C標識也將禁

中國民航局26日發佈通知，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（香港稱尿袋）乘坐境內航班。27日，《香港01》記者在甘肅蘭州中川機場了解到，當日機場嚴查幾乎每一個充電寶。然而，如果充電寶產自海外且在海外購買，則皆可以攜帶飛國內及境外航線。

曾為習近平唱中文歌 柬埔寨珍娜公主驚現深圳 遛機械狗吃椰子雞

柬埔寨公主珍娜：「你給我這一輩子都不想失聯的愛。」