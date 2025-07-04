今日新聞8分鐘｜老婦被垃圾車撞再遭車輾｜毋懼日本地震預言赴日

山東艦訪港｜艦上5大打卡點曝光 殲-15T首在航母甲板對公眾開放

中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊今起訪港5天（7月3日至7日）。《央視新聞》報道，本次訪問活動是山東艦首次到訪香港，並且首次開放飛行甲板艦載機的參觀。而最受矚目的國產新型艦載機殲-15T，也首次在航母甲板對公眾開放。

打風最新｜天文台：一號風球將至少維持至明日中午

【明日的天氣／天文台／HKO／打風／熱帶氣旋】天文台今日（4日）下午4時45分時預告，一號戒備信號將至少維持至明日中午，並預料該熱帶氣旋會在明日稍後至星期日早上（7月6日）最接近珠江口一帶，在南海東北部徘徊並繼續增強，但隨後路徑仍存在變數，會再評估是否需要在明日稍後，至星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台又預計，本港未來一兩日天氣酷熱，部分地區氣溫達35度或以上，同時高溫亦會觸發驟雨及狂風雷暴。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

4少年結伴行飛鵝山象山 兩人遭蜂群螫傷 同學：針咗半身甩眼鏡

飛鵝山道有行山人士被蜂群螫傷。今日（3日）下午3時許，警方接獲一名少年報案，他指與3名男性友人在飛鵝山道、近扎山道象山一帶遠足。途至距離飛鵝山觀景台約500米處一條小徑時，其中兩人被蜂群螫傷頭、手。警員趕抵同時通知民安隊派員登山協助，幸兩名傷者（均17歲）清醒，由救護車送往聯合醫院治理。案件列作「有人意外受傷」處理。

深水埗北角兩小時兩墮窗意外4車被毀 警帶走2人 TESLA車頂凹陷

深水埗及北角，昨日（周四／3日）晚上兩小時內，先後發生墮窗意外，造成4輛汽車損毀，當中深水埗一輛TESLA車頂嚴重凹陷，警方在兩宗案件中拘捕一名女子帶署扣查，以及帶走一名女子返回警署助查。

西環垃圾車撞老婦後不顧而去 警一公里外尋回 司機涉危駕被捕

今日（7月4日）早上10時10分，西環卑路乍街近北街交界發生交通意外，一輛垃圾車撞倒一名老婦後不顧而去。救援人員接報到場替傷者急救，然後送往瑪麗醫院搶救。警方隨後在1.2公里外、域多利道港島西廢物轉運站內尋獲涉事垃圾車，司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。

7.5日本地震預言｜赴日港媽破迷信稱預言無根據：但多謝有平機票

港人熱門旅遊目的地日本自今年起不斷傳言，指7月5日（即明日）將會發生「南海海槽大地震」的預言，即使漫畫原作者龍樹諒（竜樹諒）早前一再澄清，但似乎未減港人的憂慮。「預言地震」前夕，今日由香港機場出發前往日本的港人，的確較以往有所減少，甚至連外遊的港人也甚少，在離境大堂反而較多是內地旅客。

不過，仍有部份港人無懼「地震」預言，如期出發往日本，有前往大阪港人笑說旅遊觀光，也可體驗「地震shake shake（震動）吓」；也有赴東京探訪兒子的港媽認為「預言」毫無根據，但她笑說：「多謝佢哋（迷信預言的港人），咁樣先有平機票！」

深水埗劏房雙屍｜姊弟情深命相依 智障姐屢走失 弟捱通宵顧3餐

深水埗昨日（3日）發生倫常燒炭雙屍案，一對同母異父姊弟，在福榮街63至69A號一劏房單位內燒炭身亡。據了解，姓尹（41歲）姊姊持行街紙，智力有問題，須姓梁（33歲）弟弟長期照顧，疑有人因此厭世尋短。警方將案件列作謀殺及自殺案處理。

死者鄰居向《香港01》透露，涉案姊弟相依為命，感情極佳；因姐姐有智力障礙，返通宵的弟弟悉心照顧，買外賣回家解決三餐。女事主曾屢次走失驚動警方，亦不時在走廊徘徊，但不會騷擾鄰居，鄰居亦間中會接濟姐姐，提供食物。據悉，單位業主周一（6月30日）曾上門追租，當時姐姐應門，惟未能成功溝通。至昨日業主再上門始揭發案件，驚呼「大劑，兩條友瞓咗喺度！」

元朗奪命車禍｜涉案Audi曝光 泊5公里外 大銀幕穿大窿車牌蹤杳

元朗周二（7月1日）發生的奪命車禍，姓伍（71歲）老翁騎單車途經鳳池村對開朗屏路時，被一輛私家車撞飛20米慘死，對方不顧而去。警方翌日（2日）先拘捕車主夫婦；今日（3日）再拘捕19歲司機，據悉他為車主的孫兒，沒有正式駕駛執照，只持過期「學牌」。

涉案車輛「真面目」曝光。《香港01》獲得照片可見，涉事為一輛白色奧迪（Audi）私家車，事後傾斜停泊於朗河路近港頭村對開馬路邊、左前輪壓着行人路壆，距離車禍地點的行車路程超過5公里、距離司機落網的米埔村車程超過10公里。照片可見，該車擋風玻璃爆裂、右邊「大銀幕」穿了一個大洞；車頭則有輕微凹陷，前、後車牌均不知所終。據了解，今午曾有大批探員包圍該車調查。

阿Mo向僱主舞館工傷索償勝訴 律師透露Mo現於外國醫院留醫

男團MIRROR於2022年7月的紅館演唱，發生大型屏幕墮下事故，事件中有舞蹈員受傷。其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）早前入稟區域法院，向其僱主「舞館」就工傷索償。案件今（4日）在區院處理，舞館今仍沒有派代表應訊，法官羅麗萍認為答辯人公司明顯逃避答辯及違反命令，加上答辯人早前已就有關的刑事檢控認罪，頒下申請人勝訴的「非正審判決」，裁定答辯方對申請人有法律責任。

案件將押後至10月17日再進行指示聆訊，以待雙方存檔證人陳述書，如答辯人沒有陳詞，法庭會頒下「除非命令」及排期審訊。

李早前曾在其申索文件透露，意外前他月入約 73,720元 ，其律師透露，李現於外國的醫院留醫。

快遞站「包裹突爆炸噴飛」！員工險遭爆頭 竟是「這水果」導致

砰！寧靜的快遞站內突傳巨響，貨架上的一個包裹竟直接爆炸，瞬間噴飛門外，還險些波及工作人員。