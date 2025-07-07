首個熱氣球節9月舉行　入場人士或可乘搭熱氣球升到摩天輪咁高

全港首個熱氣球節將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦方今日（7日）公布，入場人士屆時除了可近距離觀賞約20個來自不同國家的特色熱氣球與維港標誌性的天際線融合外，亦有機會可乘坐熱氣球，會升至與中環摩天輪差不多的高度，由繩纜固定，故不會飛走。乘搭熱氣球的票券將會與入場門票分開計算，價格會依當日天氣情況而浮動。



主辦機構表示，一直有與不同政府部門溝通，包括民航局及機電工程署等，活動的安全規範將會跟隨政府的指引。期望首年活動能吸引至少8萬人次到訪



「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦機構今日在合和酒店展示其中一個11米高熱氣球。（廖雁雄攝）

「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，主辦機構今日在合和酒店展示熊貓造型巨型熱氣球。（廖雁雄攝）

將展示約20個大小熱氣球 每晚設「熱氣球光雕show」

「友邦香港國際熱氣球節」由盛事（亞洲）有限公司主辦的全港首個熱氣球節，主辦方今日舉行發布會，活動大使、歌手容祖兒出席。活動匯聚來自多個國家及地區的特色熱氣球，包括6個高達20米的大型熱氣球及10多個11米高的小型熱氣球，當中更包括由主辦機構特別製作的熊貓熱氣球。

活動期間，觀眾可於特定時間體驗熱氣球充氣的過程，亦可近距離見證熱氣球與維港標誌性的天際線融合。活動每晚均設「熱氣球光雕show」，入場人士可在夜空下欣賞發光的熱氣球。

除了熱氣球展示和音樂會之外，現場更設有多個攤位，包括遊戲攤位、美食攤位和零售攤位。

「友邦香港國際熱氣球節」將於9月4日至7日在中環海濱活動空間舉行，活動今日舉行發布會，活動大使、歌手容祖兒出席。（廖雁雄攝）

主辦方期望首年能吸引至少8萬人次到訪

盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君指，希望打造一個富香港獨特魅力的盛事。她期望首年活動能吸引至少8萬人次到訪，並希望未來可逐步擴大活動規模，打造成為享譽國際的恆常年度盛事。

主辦機構盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君期望首年活動能吸引至少8萬人次到訪。（廖雁雄攝）

主辦機構盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君透露，計劃讓入場人士以「繫留」形式乘坐熱氣球。（廖雁雄攝）

熱氣球升空每次將可載一至三人 價格依當日天氣情況浮動

活動亦有計劃讓入場人士以「繫留」形式乘坐熱氣球，亦即以繩纜固定熱氣球，只會升至與摩天輪差不多的高度，而不會飛到其他地方。陳佩君指，主辦單位一直有與不同政府部門溝通，包括民航局及機電工程署等，活動的安全規範將會跟隨政府的指引。目前尚在溝通當中。

若順利舉辦乘坐熱氣球活動，每次將可載一至三人，人數將會依乘客體重調整，每次維持數分鐘。乘搭熱氣球的票券將會與入場門票分開計算，價格則會依當日天氣情況而浮動。

周四起可訂購 成人票價由$150起

公眾人士周四（10日）起可透過快達票及KKday購買「友邦香港國際熱氣球節」的入場券。活動將設早上及黃昏兩個時段，票價分為成人、學生、長者、傷健人士及四人家庭套票。早烏優惠期間，成人票價每位由150至680元。詳情可參閱活動網站。若活動受天氣影響，可能會延期。

開放時段：

9月4日 下午4時30分至晚上10時30分

9月5日 早上7時30分至早上11時30分、下午4時30分至晚上10時30分

9月6日 早上7時30分至下午1時（熱氣球跑特賞時段）、下午4時30分至晚上10時30分

9月7日 早上7時30分至早上11時30分、下午4時30分至晚上10時30分

