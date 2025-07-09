中一放榜｜獲弟捐骨髓重獲生命　血癌生奮戰學業獲派第一志願

升中放榜結果昨日公布，曾與血癌博鬥的司徒浩朗，成功獲派第一志願中學。14歲的浩朗就讀將軍澳仁濟醫院陳耀星小學，他幼稚園高班時患上罕見病「骨髓增生異常綜合症」，幸得弟弟司徒浩信捐骨髓，生命得以延續。不過，康復之路並不簡單，他因長期接受化療，頭髮大幅脫落，肺活量曾跌至僅常人的七成。他沒有自怨自艾，更發奮圖強讀書，只盼不枉重獲新生的機會。弟弟浩信感謝哥哥珍惜生命，欣賞他一直努力和勇敢跨過重重難關，「冇辜負我嘅期望」。



（圖左起）弟弟司徒浩信和哥哥司徒浩朗同為將軍澳仁濟醫院陳耀星小學學生。（夏家朗攝）

幼稚園高班患血癌 獲4歲弟捐骨髓續命

哥哥浩朗幼稚園高班時，確診患有罕見疾病，確診「骨髓增生異常綜合症」，是一種白血病，俗稱「血癌」。唯一治療方法是骨髓移植，全家檢測後，只有弟弟浩信的骨髓與哥哥匹配。

弟弟司徒浩信當時年僅4歲，對於拯救哥哥義不容辭，毫不猶豫捐骨髓，即使過程要承受痛楚。浩信坦言，在捐贈前百感交集，心情非常緊張，「我好驚呢個手術會唔成功，我好驚我會連累到哥哥」。浩信說，在捐骨髓後，全身都非常酸痛，需要留院一星期觀察。

兩兄弟年紀相差4年，感情不錯，閒時經常一起踩單車、打籃球。（夏家朗攝）

術後免疫力曾跌至零 休學一年養病

哥哥浩朗因接受骨髓移植，需要服用大量化療藥物，以清除體內的癌細胞，同時抑制免疫系統。浩朗說做手術後，免疫力幾乎跌至零，出現口腔潰瘍、腹瀉等症狀，「證明我同細佬嘅骨髓喺到打緊仗」。他形容「細佬嘅骨髓就好似攻入堡壘咁」，代表手術成功。

浩朗病發時剛從幼稚園畢業，休學了一年後，再重新出發，展開小學生涯。他憶述，第一日上學時感到很興奮，認識到一群朋友，同學也理解他的身體狀況，令他很快便適應小學生活。

浩朗說因為自己喜歡解決問題、與人溝通，希望長大後可以成為飛機師、律師或醫生，而浩信則希望成為老師，教導學生，幫助他們入讀心儀學校。（夏家朗攝）

肺活動量曾僅普通人七成 堅持每日行樓梯鍛鍊

不過，治療與康復路漫長，浩朗一年級時，因經常到醫院覆診，缺席近四分之三的課堂，令學業成績，除常識科合格外，其餘3個主科都不合格。二年級時遇上疫情，在家遙距學習，反而有更多時間自習和做功課，成績急起直追，二年級下學期排名第一，始後經常名列前茅。

化療令浩朗的肺功能大跌，只是普通人的七成，連走一兩層樓梯都會氣喘。浩朗堅持每天行樓梯鍛鍊，又會打乒乓球、羽毛球，逐步提升肺活量至95%，達到可打籃球等劇烈運動。

兩兄弟一起代表學校「VEX IQ」機械人隊參加比賽，有望出線到韓國參加挑戰賽。（夏家朗攝）

兩兄弟常考全級第一

浩朗積極面對學業和身體的挑戰，弟弟是其中一個重要支柱。浩信笑說，經常督促哥哥做功課，又有「小氣簿」記錄哥哥的「衰嘢」，例如偷懶不溫書、功課漏做題目等，會向媽媽通報。哥哥樂於接受鞭策，「我好寬容佢嘅，唔會同佢太計較嘅。」

二人感情深厚，經常一起玩網上遊戲「打怪獸」和「我的世界」，閒時一起踩單車、打籃球，又一起代表學校「VEX IQ」機械人隊參加比賽，有望出線到韓國參加挑戰賽。

兩兄弟學業佳，常考獲全級第一。浩朗說很喜歡英文和數學科，期待升中後性格更成熟、學習能力更進步，參與不同課外活動。浩朗說，喜歡解決問題、與人溝通，希望長大後可以成為飛機師、律師或醫生，而弟弟浩信則希望成為老師，教導學生，讓他們都能讀到心儀的中學。

弟弟浩信平日會督促哥哥努力讀書，又會與哥哥結伴玩耍，「我想同佢做個好朋友」。（夏家朗攝）

弟弟：哥哥一直努力、勇敢跨過所有難關

浩朗感激浩信捐出骨髓，也感謝上天給予機會，讓他成為一個更好的人，患病後更努力讀書。浩信說：「因為我畀咗個新生命（哥哥）」

視哥哥與朋友的浩信，感謝他珍惜生命，一直努力和勇敢跨過所有難關，順利考入心儀的第一志願聖言中學，「冇辜負我嘅期望」。

對於同樣患病學生的同路人，浩朗希望他們早日康復，並感謝父母一直支持、陪伴。浩信則勉勵他們遇到難關時不用擔心，一定有人會幫助、支持，勇敢面對。