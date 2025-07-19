韋帕風球．交通消息｜國泰停周日部份航班　港珠澳大橋晚11時關閉

熱帶風暴韋帕正逐步接近本港，天文台已發出一號戒備信號，並會在今日（19日）下午2時20分改發三號強風信號。運輸署宣布，部份渡輪及街渡服務將有所調整，部份下午班次已取消，其中坪洲街渡愉景灣至梅窩航線，將在下午1時15分由愉景灣開出尾班船、下午1時45分由梅窩開出尾班船。



航空方面，長榮航空將取消今日往返高雄兩個班次，及取消明日（20日）下午4時前所有抵港及離港共10個班次。



【14:00】港珠澳大橋今晚11時至明早8時關閉。具體重開時間視乎實際情況而定。另外，國泰向內部發通告，暫停周日清晨5時至傍晚6時航班。

【12:00】九巴路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭] 及289R [沙田市中心 ⇌ 黃石碼頭] 將臨時調整服務時間及班次。

路線96R

鑽石山站開出：15:00- 17:00 每一小時一班

黃石碼頭開出：14:30 - 19:30 每一小時一班

路線289R

黃石碼頭開出：14:45 - 18:45 每一小時一班



長榮航空。（資料圖片）

【12:45】

長榮航空將取消今日往返高雄兩個班次，及取消明日下午4時前所有抵港及離港共10個班次，建議旅客在前往機場前，先查閱網站最新航班消息。

今日往返高雄的取消班次：BR850航班、BR846航班；BR849航班、BR845航班。

明日香港來往台北取消班次：BR892航班、BR852航班、BR868航班、BR870航班、BR891航班、BR851航班、BR867航班、BR869航班

熱帶風暴韋帕正逐步接近本港，運輸署宣布，部分渡輪及街渡服務將有所調整。（資料圖片/黃偉民攝）

【10:36】

運輸署宣布部份渡輪及街渡服務將有所調整：

翠華船務-香港仔/赤柱至蒲台島的航線

香港仔尾班船已在上午10時開出；蒲台島的尾班船將於下午2時開出。

中午12時40分由蒲台島開出的班次，及下午1時20分由赤柱開出的班次均會取消。

馬料水至東平洲、西貢至滘西村及糧船灣的服務暫停

潤利海事-將軍澳（南）至西灣河街渡渡輪服務

將在改發三號強風信號前兩小時陸續暫停服務。

坪洲街渡-愉景灣至梅窩航線

下午1時15分由愉景灣開出尾班船

下午1時45分由梅窩開出尾班船

韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台）

天文台表示，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台又指，韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。