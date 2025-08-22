打擊違例吸煙｜下周一起連續6日公交點執法　10個新增禁煙區一覽

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）今日（22日）表示，由2021年一月至今年六月，控煙酒辦就有關違例吸煙行為，在公共運輸設施共進行逾19,400次巡查，並發出逾9,400張定額罰款通知書／傳票。控煙酒辦亦將於下周一起（25日）至30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號名為「雷火」的執法行動，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳相關禁煙法例。



衞生署控煙酒辦公室8月22日表示，由2021年一月至今年六月，控煙酒辦就有關違例吸煙行為在公共運輸設施發出逾9,400張定額罰款通知書或傳票。（資料圖片）

衞生署亦提醒市民，《2025年吸煙（公眾衞生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告》將於8月31日起生效，屆時禁煙範圍將涵蓋全港272個公共運輸設施，另有10個公共運輸設施新增為指定禁煙區，另有一個公共運輸設施的禁煙區範圍作出修訂。

《2025年吸煙（公眾衞生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告》將於8月31日起生效，10個公共運輸設施新增為指定禁煙區。(資料圖片)

十個新增為指定禁煙區的公共運輸設施為：

（一）柴灣（東）臨時巴士總站；



（二）灣仔會展站公共運輸交匯處；



（三）黃竹坑站公共運輸設施；



（四）港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處；



（五）葵涌葵翠邨公共運輸交匯處；



（六）西貢北潭涌巴士總站；



（七）屯門市中心巴士總站；



（八）東涌發展碼頭巴士總站；



（九）屯門友愛（南）巴士總站（臨時停用）；及



（十）元朗（德業街）巴士總站。



一個修訂禁煙區範圍的公共運輸設施為中環碼頭公共運輸交匯處。

衞生署表示，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。政府呼籲吸煙人士盡快戒煙，市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183，尋求專業戒煙輔導。