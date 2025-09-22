颱風樺加沙．交通消息｜港珠澳大橋明日下午3時封橋　停通關服務

超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會今晚（22日）9時40分改發3號風球，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發8號風球，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，料需發更高風球，影響交通服務。



▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

▼9月22日 最新交通消息▼

【18:05】港珠澳大橋應急救援指揮部辦公室公布，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸將於明日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。解封時間將根據颱風情況另行公告，請司機、旅客留意天氣信息和有關交通提示，及時調整出行計劃。

【17:00】城巴公布已提前部署並制定服務調整預案：

明日8號風球發出後約2小時維持服務，適時加強服務，以協助市民盡快由工作場所返回住所，隨後主要巴士服務將有序暫停。

因應教育局宣佈明日（23日）及後日（24日）學校停課，城巴的常規學校路線將於上述日期暫停服務，部分路線學校班次亦將暫停。「觀光城巴」開篷觀光巴士路線亦將於明日及後日暫停服務。

下列路線於明日（23日）及後日（24日）暫停服務：

常規學校路線 3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、 90C、91A、93、93A、93C、95P、702A 及 702S

觀光城巴路線 H1、H1S、H2、H2K、H3、H4