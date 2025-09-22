颱風樺加沙．交通消息｜港珠澳大橋明日下午3時封橋 停通關服務
撰文：韋景全
出版：更新：
超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會今晚（22日）9時40分改發3號風球，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發8號風球，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，料需發更高風球，影響交通服務。
▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼
+5
▼9月22日 最新交通消息▼
【18:05】港珠澳大橋應急救援指揮部辦公室公布，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸將於明日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。解封時間將根據颱風情況另行公告，請司機、旅客留意天氣信息和有關交通提示，及時調整出行計劃。
【17:00】城巴公布已提前部署並制定服務調整預案：
明日8號風球發出後約2小時維持服務，適時加強服務，以協助市民盡快由工作場所返回住所，隨後主要巴士服務將有序暫停。
因應教育局宣佈明日（23日）及後日（24日）學校停課，城巴的常規學校路線將於上述日期暫停服務，部分路線學校班次亦將暫停。「觀光城巴」開篷觀光巴士路線亦將於明日及後日暫停服務。
下列路線於明日（23日）及後日（24日）暫停服務：
常規學校路線 3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、 90C、91A、93、93A、93C、95P、702A 及 702S
觀光城巴路線 H1、H1S、H2、H2K、H3、H4
颱風樺加沙｜將軍澳海濱公園堆滿沙包 街坊鎮定迎風：有咩未見過颱風樺加沙｜市民儲糧 超市蔬菜急凍肉受捧 九龍城有麵包店缺貨颱風樺加沙｜市民超前部署 街市菜檔近「清零」 菜販：直情暴動颱風樺加沙．機場｜臨飛前4小時始知有「新機」 旅客轟國泰安排颱風樺加沙｜政府將評估風後是否啓動全政府動員：樺加沙威脅嚴重樺加沙｜公院非緊急服務8號風球時暫停 周三所有非緊急服務取消打風｜樺加沙未到另一風再起 天文台料再有低壓區發展 周末雷暴颱風樺加沙．航班資訊｜機場保持開放 國泰明晚6時後停止升降颱風樺加沙｜天文台料發8號風球 周三吐露港水位或超山竹逼溫黛