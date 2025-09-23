颱風樺加沙｜水浸黑點大澳暫時平靜　民安隊備橡皮艇隨時出動

超強颱風樺加沙來勢洶洶，大澳是水浸黑點，當局連日加強防災部署，包括派發沙包、設置臨時庇護中心及動員紀律部隊人員戒備，亦準備橡皮艇隨時出動。大澳今日（23日）上午水位曾有上漲趨勢，下午12時後水面平靜，水位慢慢下降。



民安隊設置橡皮艇準備隨時出動。（梁鵬威攝）

約下午4時，大澳水面風平浪靜，水位比下午12時前低。大澳是本港水浸黑點之一，當局派出不少警員、民安隊及消防協助居民及商戶防災，例如鞏固防水措施及撤離處於低水位的家具。現場所見，大澳暫時未受風暴影響，但市面已嚴陣以待，不少人在門口堆起沙包陣，將單車掛高，民安隊亦設置橡皮艇準備隨時出動。

民安隊協助蓮香海鮮酒家加固防風措施。（梁鵬威攝）

有居民將車輛掛高。（梁鵬威攝）

民安隊協助居民搬離處於低水位的家具。（梁鵬威攝）

大澳是水浸黑點之一，政府動員大量紀律部隊人員戒備。（梁鵬威攝）

有居民在打風前在屋外享受悠閒一刻。（梁鵬威攝）

除此之外，渠務署的人員在場協助設置街道上的擋水板，並在區內放置了大量沙包，有居民推車搬運沙包回家。渠務署亦安排了排水機械人「小禹2號」，在大澳鄉事委員會附近戒備，協助處理水浸。

渠務署安排了排水機械人「小禹2號」，在大澳鄉事委員會附近戒備，協助處理水浸。（梁鵬威攝）

te r