颱風樺加沙｜水浸黑點大澳暫時平靜 民安隊備橡皮艇隨時出動
撰文：林子慰
出版：更新：
超強颱風樺加沙來勢洶洶，大澳是水浸黑點，當局連日加強防災部署，包括派發沙包、設置臨時庇護中心及動員紀律部隊人員戒備，亦準備橡皮艇隨時出動。大澳今日（23日）上午水位曾有上漲趨勢，下午12時後水面平靜，水位慢慢下降。
約下午4時，大澳水面風平浪靜，水位比下午12時前低。大澳是本港水浸黑點之一，當局派出不少警員、民安隊及消防協助居民及商戶防災，例如鞏固防水措施及撤離處於低水位的家具。現場所見，大澳暫時未受風暴影響，但市面已嚴陣以待，不少人在門口堆起沙包陣，將單車掛高，民安隊亦設置橡皮艇準備隨時出動。
除此之外，渠務署的人員在場協助設置街道上的擋水板，並在區內放置了大量沙包，有居民推車搬運沙包回家。渠務署亦安排了排水機械人「小禹2號」，在大澳鄉事委員會附近戒備，協助處理水浸。
颱風樺加沙｜何永賢憶新婚遇颱風膠紙貼玻璃遺痕：用天拿水洗好耐強颱樺加沙．航班取消怎麼辦｜袁振寧料部份滯外港人下月初始能返颱風樺加沙｜何永賢視察安泰邨等防風 黃大仙上邨為地鐵設水閘颱風樺加沙｜民青局視察水浸黑點 環保署準備風後清理塌樹廢物颱風樺加沙｜紀律部隊增派人手嚴陣以待 消防提前於水浸黑點防災颱風樺加沙｜大澳商戶提前三日移走貨物 料破壞力強冀減損失超強颱風樺加沙｜「龍吸水」鯉魚門候命 商戶明天人撤走留下貨物颱風樺加沙｜樂富街市搶購食物盛況如年三十 同場檔員都買不到菜
te r