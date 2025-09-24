今日新聞8分鐘｜「風王」橫掃香港　大肆破壞

颱風樺加沙｜尖沙咀追風男學 MJ 招牌動作 觀塘居民跑步去尖沙咀

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，十號風球生效期間，尖沙咀海傍早上風力強勁，《香港01》記者也一度站不穩。不過，追風族仍然出動「打卡」，稱風力大得令他可以有如Michael Jackson招牌45度角前傾。亦有觀塘居民如常到尖沙咀跑步，明白危險，但形容這是他的習慣，跑回家時會小心些。

富麗敦海洋公園酒店「洪水」沖爆玻璃門 傳驚呼：快啲走啊｜有片

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今日（24日）凌晨時分改掛10號風球，有網民在社交平台上傳短片，位於香港仔、近處海邊的香港富麗敦海洋公園酒店，酒店已加固玻璃門，但未能阻止海水湧入酒店範圍，酒店頓成澤國，海水湧入時目測高如一道門，有疑似住客站不穩跌倒。現場不斷傳出叫聲，有人大叫「快啲走啊」，相當危險。

《香港01》致電富麗敦海洋公園酒店查詢，職員強調酒店服務不受影響，並指除非附近道路封閉，否則可如常CHECK-IN。消防處今早8時40分曾在香港富麗敦海洋公園酒店所在地址，接獲特殊服務（SPECIAL SERVICE）召喚。

颱風樺加沙·有片｜大水衝破玻璃門 淹將軍澳餐廳 內部一片凌亂

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】強颱風樺加沙遠離本港，八號風球現正生效。樺加沙為本港帶來不同程度破壞，早上6時十號風球懸掛期間，將軍澳湧起大浪，越過海濱、衝破玻璃門，湧入餐廳淹浸內部；餐廳內的擺設在巨浪衝激下隨水漂浮。

颱風樺加沙·有片｜屯門景峰塌樹壓毀輕鐵電纜 橫跨來回路軌

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正吹襲本港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。上午7時45分，樺加沙正在本港以南100公里外掠過。

本港風勢強勁及有暴雨，多處地區出現塌樹。其中屯門輕鐵景峰站，有大樹壓毀鐵路電纜。《香港01》採訪車途經拍攝到事發一刻，可見大樹在猛烈風勢下突然倒塌，連根拔起，橫跨來回方向，幸無人受傷；另外沙田亞公角亦有樹木不敵強風，整棵樹折斷，樹幹橫亙馬路中阻礙交通。

颱風樺加沙・澳門直擊｜低窪地區水位上升 一兩小時內或暫停供電

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周三（24日）凌晨5點半改發10號風球，紅色風暴潮警告仍然生效，低窪地區開始出現水浸，澳門電力股份有限公司（澳電）指，為保障公眾安全及保護供電設施，未來1至2小時內有機會在低窪地區實施暫停供電措施。

花蓮堰塞湖潰堤│增至17死32傷 仍有17人失聯 救援人員逐戶清查

樺加沙颱風襲台帶來暴雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日（周二）下午發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。今日（24日）下午統計已有17人死亡、32人受傷，仍有17人失聯。