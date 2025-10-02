簡約公屋｜何永賢帶議員參觀單位：3萬家庭5年可節省75億租金支出

簡約公屋各個項目陸續落成及入伙，房屋局今日（2日）安排立法會房屋事務委員會議員一起到彩興項目參觀，並探訪了一個三口之家，有議員即場提問上月24日10號風球對簡約公屋單位有無影響，女住戶表示沒有問題，也沒有漏水，局長何永賢表示，這令大家對簡約公屋的質素更為放心。



何永賢表示，局方計算過，對比分間單位（劏房）租金中位數，入住簡約公屋的居民每月可節省4,200元，入住5年就是約25萬元，以3萬個家庭計算，「超過75億元可以放回基層市民的口袋。」



立法會房屋事務委員會今日參觀牛頭角彩興路簡約公屋項目。委員會主席吳秋北議員（左五）和其他立法會議員與房屋局局長何永賢（左六）於彩興路項目合照。（政府新聞處圖片）

立法會議員探訪一戶簡約公屋住戶，了解他們入住前後所感受的生活轉變。（政府新聞處圖片）

立法會議員聽取房屋局局長何永賢（左）匯報，了解簡約公屋的最新進展及居民的生活情況。（政府新聞處圖片）

立法會房屋事務委員會今日到彩興路簡約公屋參觀，以了解簡約公屋的最新進展及居民的生活情況。議員首先聽取房屋局局長何永賢介紹簡約公屋的工程進度、建築成本和入伙安排，並察悉全部13個簡約公屋項目的設計及工程已經陸續展開，當中彩興路項目目前已全面入伙；其後議員探訪一戶簡約公屋住戶，了解他們的居住環境和入住後生活質素如何得到改善。

議員亦參觀彩興路項目的交通和生活配套設施，包括自助洗衣店、小巴站及便利店。參觀期間，議員與政府官員就簡約公屋的營運和管理交換意見，探討如何配合居民日常生活的需要，提供適切的服務和設施。

房屋局局長何永賢（前右）帶立法會房屋事務委員會議員參觀牛頭角彩興路簡約公屋項目。（何永賢Facebook圖片）

何永賢：簡約公屋絕對是香港生動的好故事

何永賢其後在社交媒體發文表示，議員一到場都感到彩興項目的環境簡約但舒適，「大廈外牆簡約的色條，已為項目帶來活力與暖意。」她向議員提到，第一期已有攸壆路和彩興路入伙，分別用了約1年和不足1.5年建成；今年第四季還將有4個項目即將入伙，分別為啟德世運道第一期、屯門青福，及校舍改裝的觀塘順安及上水彩園。

她向議員指出，簡約公屋在背靠祖國的優勢下，善用了大灣區內地廠房的實力，令單位組件可以像生產汽車般高效製造及運送；這些國家支持下的香港建築速度，也為國際業界朋友所關注，們已先後接待過英國、澳洲、西班牙的業界人士和學者到現場參觀，「簡約公屋絕對是香港生動的好故事之一。」

房屋局局長何永賢向議員指出，簡約公屋的總造價約210.5億元，比最初提出時的約274億元造價，節省了約63.5億元。（何永賢Facebook圖片）

房屋局局長何永賢向議員指出，局方對比分間單位(即劏房）租金中位數，入住簡約公屋的居民每月可節省4200元，以3萬個家庭計算，5年可節省超過75億元，可以放回基層市民的口袋。（何永賢Facebook圖片）

居民節省了租金而開始可儲蓄 何永賢：入住5年省25萬元

何永賢其後提到涉及款項，她指在取得立法會撥款後，依然努力壓縮建築成本，包括檢視設計、集中採購等，現時總造價約210.5億元，比最初提出時的約274億元造價，節省了約63.5億元。

她又指出，入住的居民也因為節省了租金，而開始可以為家庭作儲蓄。目前已入伙的簡約公屋項目，每月租金介乎約880元至約2990元，局方對比分間單位(即劏房）租金中位數，入住簡約公屋的居民，每月可節省4200元，入住5年就是約25萬元，以3萬個家庭計算，「超過75億元可以放回基層市民的口袋。」

何永賢與議員到訪彩興項目其中一戶，她指女戶主言談間令大家都感受到她對改善生活的喜悅。（何永賢Facebook圖片)

探訪一家三口之家 小朋友有書桌書架 何永賢：改變這個小朋友未來

他們探訪了一個三口之家居民，何永賢說，女戶主言談間令大家都感受到她對改善生活的喜悅。他們以往住在牛池灣，每月約5,000元租金，只有百多平方呎的空間，現時租金減半，空間卻加倍，家裡有大大的窗，有陽光入屋，與過往分間單位(即劏房）裡的霉味截然不同。

何表示，該單位一個大窗對着開放煮食空間，另一個窗旁邊則放着小朋友的書桌、書架，一個可供小朋友專注學習的小天地，「改變的將會是這個小朋友的未來，現在不論是小朋友學習，或大人煮飯，都不再壓抑。」而女戶主更在彩興項目應徵成為保安員，直接在樓下上班，可以投入勞動市場，增加家庭收入。

他們離開前還參觀了項目的便利店、自助洗衣店、小巴站等配套，何永賢說：「大家大讚便利店的商品價廉物美，見到項目還連接着成熟的社區，都感到居民不止出行方便，生活所需都有一定支援。」她感謝議員對簡約公屋項目的支持，及對居民的關心。